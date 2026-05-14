Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах пред завръщане за Ливърпул

Мохамед Салах пред завръщане за Ливърпул

14 Май, 2026 21:00 1 110 1

  • ливърпул-
  • арне слот-
  • мохамед салах-
  • футбол

Крилото на 20-кратния шампион на Англия не е участвал в мач от 25 април, когато получи контузия на подколянното сухожилие срещу Кристъл Палас

Мохамед Салах пред завръщане за Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обяви, че Мохамед Салах ще може да играе за "червените" в двубоя от Висшата английска лига срещу Астън Вила в петък.

Крилото на 20-кратния шампион на Англия не е участвал в мач от 25 април, когато получи контузия на подколянното сухожилие срещу Кристъл Палас. Очакваше се египтянинът да пропусне останалата част от сезона, но травмата му се оказа лека от първоначалните очаквания.

"Мо ще може да играе само за няколко минути. Надяваме се, вече е значително по-добре", коментира Слот на пресконференция в четвъртък.

Нидерландецът даде актуална информация и за състоянието на останалите контузени играчи. Вратарят Алисон, защитникът Ибрахима Конате и атакуващият халф Флориан Виртц са под въпрос за срещата на Ливърпул с Астън Вила, въпреки подобрението им през последните дни.

"Конате е по-добре и тренира с отбора. Алисон отново е с нас, ще видим как ще се чувства утре. Може би ще трябва да изчакаме още една седмица", каза още мениджърът на Ливърпул.

"Червените" се намират на четвърто място в класирането в шампионата на Англия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не вярвам Слот да пусне Мохамед Сала за сметка на допълнителен централен защитник ,от който зависи заплатата му през следващия сезон за да не загуби поредния мач.Неговта схема е 1-5-4-1 като домакин и 1-6-4-0 като гост.

    03:35 15.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове