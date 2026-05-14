Мохамед Салах пред завръщане за Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обяви, че Мохамед Салах ще може да играе за "червените" в двубоя от Висшата английска лига срещу Астън Вила в петък.

Крилото на 20-кратния шампион на Англия не е участвал в мач от 25 април, когато получи контузия на подколянното сухожилие срещу Кристъл Палас. Очакваше се египтянинът да пропусне останалата част от сезона, но травмата му се оказа лека от първоначалните очаквания.

"Мо ще може да играе само за няколко минути. Надяваме се, вече е значително по-добре", коментира Слот на пресконференция в четвъртък.

Нидерландецът даде актуална информация и за състоянието на останалите контузени играчи. Вратарят Алисон, защитникът Ибрахима Конате и атакуващият халф Флориан Виртц са под въпрос за срещата на Ливърпул с Астън Вила, въпреки подобрението им през последните дни.

"Конате е по-добре и тренира с отбора. Алисон отново е с нас, ще видим как ще се чувства утре. Може би ще трябва да изчакаме още една седмица", каза още мениджърът на Ливърпул.

"Червените" се намират на четвърто място в класирането в шампионата на Англия.