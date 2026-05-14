Вече е ясен първият изпадащ от efbet Лига!

14 Май, 2026 20:29 1 477 1

Павел Ковачев

Вече имаме първи отбор, който изпада от efbet Лига! Става дума за Монтана, като тяхното завръщане в Mr Bit Втора лига беше подпечатано от победата на Септември София с 1:0 срещу Спартак Варна.

Така отборът на Атанас Атанасов може да събере максимум 32 точки, а на баражното 13-о място ще бъде на отбор с поне 33 пункта.

Към момента въпросната позиция се заема от Септември София с актив от 32 точки. Спартак Варна е 14-и с 31, а Добруджа - 15-и с 30.

Септември и Добруджа обаче имат пряк мач в последния кръг. Без значение как ще завърши, поне един от двата тима ще е с поне 33 точки, което и на теория изпраща Монтана обратно в Mr Bit Втора лига.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кутловица

    1 0 Отговор
    " Орелът" не е научил поговорката " Голям залък лапни, голяма дума не казвай"!

    21:27 14.05.2026

