Роберто Манчини би се върнал на пейката на Италия „още утре“

14 Май, 2026 21:29 688 0

  • италия-
  • роберто манчини-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини е готов да се завърне начело на националния отбор на „скуадра адзура“ още утре сутрин. Това разкри неговият син Андреа Манчини в интервю за Cronache di Spogliatoio.

Италианският футбол отново е в търсене на нова посока след поредното разочарование – пропускането на трето поредно Световно първенство. След оставката на Дженаро Гатузо, името на Манчини все по-често се споменава като потенциален кандидат за горещия стол.

Според Андреа Манчини, баща му изпитва силно съжаление за начина, по който се раздели с тима през 2023 г.„Баща ми сподели дори наскоро, че съжалява за напускането на националния отбор. Той би се радвал да затвори кръга, като спечели Световната купа“, заяви Андреа.

„Убеден съм, че ако имаше възможност, той би се върнал на пейката на „адзурите“ още утре сутрин“, каза той.

Периодът на Манчини начело на Италия (юли 2018 – август 2023) остава един от най-стабилните в модерната история на тима. Под негово ръководство „скуадра адзура“ записа 38 победи, 12 равенства и 8 загуби.


