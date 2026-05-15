Спортът по ТВ в петък (15 май)

15 Май, 2026 06:45 1 075 0

Ето какво мога да гледам днес

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg


11.30 Колоездене: Обиколка на Италия, седми етап, мъже Евроспорт 1

14.00 Модерен петобой, световна купа БНТ 3

15.15 Мото GP, тренировка за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

16.30 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

17.00 Модерен петобой, световна купа БНТ 3

17.20 Хокей на лед, Канада – Швеция МАХ Спорт 3

18.00 Дунав – Янтра Диема спорт

18.45 Колоездене: Обиколка на Баския, първи етап, жени Евроспорт 1

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Рилски спортист МАХ Спорт 2

21.15 Салфорд – Гримзби Диема спорт 3

21.20 Хокей на лед, САЩ – Швейцария МАХ Спорт 3

21.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

21.30 Плейоф от френската Лига 2 Нова спорт

22.00 Нотс Каунти – Честърфийлд Диема спорт

22.00 Мач от Висшата лита Диема спорт 2


