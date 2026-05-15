Арда залага на стабилност: Александър Тунчев остава начело до 2028 година

Ръководството на футболен клуб Арда официално обяви, че старши треньорът Александър Тунчев ще продължи да води отбора до 2028 година. Решението бе взето след конструктивна среща между наставника и управата, като двете страни демонстрираха пълно единомислие относно бъдещето на тима.

Неотдавна Александър Тунчев бе отличен като втория най-добър треньор в страната за 2025 година – признание, което само затвърждава високата оценка за неговата работа. Под негово ръководство Арда се превърна в един от най-стабилните и амбициозни отбори в българския футбол.

Миналият сезон бе истинска приказка за феновете на Арда. Тимът, воден от бившия защитник на ЦСКА, завърши на престижното четвърто място в първенството и заслужи участие в квалификациите на Лигата на конференциите.

Въпреки че през този сезон Арда се намира на седма позиция с 48 точки и представянето не е на очакваното ниво, ръководството демонстрира търпение и дългосрочна визия. Решението да се заложи на Тунчев за още два сезона е ясен сигнал за стабилност и амбиция.