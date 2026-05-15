Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда залага на стабилност: Александър Тунчев остава начело до 2028 година

Арда залага на стабилност: Александър Тунчев остава начело до 2028 година

15 Май, 2026 20:23 605 1

  • футболен клуб-
  • арда-
  • треньорът-
  • александър тунчев

Дългосрочен вот на доверие за треньора

Арда залага на стабилност: Александър Тунчев остава начело до 2028 година - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на футболен клуб Арда официално обяви, че старши треньорът Александър Тунчев ще продължи да води отбора до 2028 година. Решението бе взето след конструктивна среща между наставника и управата, като двете страни демонстрираха пълно единомислие относно бъдещето на тима.

Неотдавна Александър Тунчев бе отличен като втория най-добър треньор в страната за 2025 година – признание, което само затвърждава високата оценка за неговата работа. Под негово ръководство Арда се превърна в един от най-стабилните и амбициозни отбори в българския футбол.

Миналият сезон бе истинска приказка за феновете на Арда. Тимът, воден от бившия защитник на ЦСКА, завърши на престижното четвърто място в първенството и заслужи участие в квалификациите на Лигата на конференциите.

Въпреки че през този сезон Арда се намира на седма позиция с 48 точки и представянето не е на очакваното ниво, ръководството демонстрира търпение и дългосрочна визия. Решението да се заложи на Тунчев за още два сезона е ясен сигнал за стабилност и амбиция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Това другият отбор на Делян ли е ? Все са със синьо.Авторе този до Тунчев не беше ли във Фк. Левски някакъв скаут или как им викат там.

    20:35 15.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове