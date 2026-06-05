Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

Регионалната дирекция по горите е издала над 20 акта за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Те са издадени след проверки на място от служители на дирекцията в периода 2023 - 2025 г., посочи "Нова телевизия".

Общата стойност на наложените санкции за нерегламентирана сеч възлиза на 15 хиляди лева. Актовете са издавани на служители, работещи по строежа на комплекс "Форест Клуб Варна", станал известен като "градът фантом".

Горски инспектори и полицаи от 5 РУ към ОДМВР - Варна проведоха акция на място и в понеделник. По информация на NOVA става дума за проверка, назначена от Прокуратурата, във връзка с образувано досъдебно производство за незаконната сеч в района.