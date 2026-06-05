Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

Регионалната дирекция по горите е издала над 20 акта за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Те са издадени след проверки на място от служители на дирекцията в периода 2023 - 2025 г., посочи "Нова телевизия".
Общата стойност на наложените санкции за нерегламентирана сеч възлиза на 15 хиляди лева. Актовете са издавани на служители, работещи по строежа на комплекс "Форест Клуб Варна", станал известен като "градът фантом".
Горски инспектори и полицаи от 5 РУ към ОДМВР - Варна проведоха акция на място и в понеделник. По информация на NOVA става дума за проверка, назначена от Прокуратурата, във връзка с образувано досъдебно производство за незаконната сеч в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град София
Коментиран от #17
20:07 05.06.2026
2 БОЦ - ко
Онзи с генералските лампази,
С къщата във Барселона,
На "Бикини" комтаньона !
Коментиран от #7
20:08 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Без име
20:10 05.06.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
Нема такава държава
20:11 05.06.2026
6 Тцтцтц
20:12 05.06.2026
7 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #2 от "БОЦ - ко":Боцко е бедняк спрямо нас
20:12 05.06.2026
8 Хасковски каунь
20:16 05.06.2026
9 ДАНЧО МЕНТАТА С 3 ИМОТА ТАМ
20:21 05.06.2026
10 Анонимен
20:27 05.06.2026
11 Тия ненормални ли са
Затвор за всички крали и лъгали след 89- та г. Дамаджаната почна да се разплита
20:29 05.06.2026
12 Крумово закони
20:33 05.06.2026
13 благо коцко
20:35 05.06.2026
14 шиши амедуф дугануф
20:37 05.06.2026
15 горски
20:40 05.06.2026
16 ?????
Глупости на търкалета естествено.
15 000 лв. на някои са им обяд в ресторант с приятели.
Ама се радвам как сглобкаджиите се мъчат да заличат следите и се топят един друг.
20:48 05.06.2026
17 Анонимен
До коментар #1 от "Град София":Не мога да разбера, защо всички се вълнуват толкова. То ще си покаже. След определено време ще има, скачане от високи етажи, инциденти с автонобили и т.н. Който се спомине скропостижно еее тое взел парите и е издал заверата. Украинската/руска мафия няма да простят. Даже и да се узакони всичко, това си е предателство и осветяване. Няма прошка....
20:55 05.06.2026