Новини
България »
Варна »
Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

5 Юни, 2026 20:04 714 17

  • баба алино-
  • актове-
  • незаконна сеч-
  • незаконно строителство-
  • варна

Общата стойност на наложените санкции за нерегламентирана сеч възлиза на 15 хиляди лева

Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г. - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната дирекция по горите е издала над 20 акта за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Те са издадени след проверки на място от служители на дирекцията в периода 2023 - 2025 г., посочи "Нова телевизия".

Общата стойност на наложените санкции за нерегламентирана сеч възлиза на 15 хиляди лева. Актовете са издавани на служители, работещи по строежа на комплекс "Форест Клуб Варна", станал известен като "градът фантом".

Горски инспектори и полицаи от 5 РУ към ОДМВР - Варна проведоха акция на място и в понеделник. По информация на NOVA става дума за проверка, назначена от Прокуратурата, във връзка с образувано досъдебно производство за незаконната сеч в района.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град София

    7 0 Отговор
    Алино- малино. Някой е прибрал няколко милиона! Лева ръка десен джоб!

    Коментиран от #17

    20:07 05.06.2026

  • 2 БОЦ - ко

    9 2 Отговор
    Нас ни пази,
    Онзи с генералските лампази,
    С къщата във Барселона,
    На "Бикини" комтаньона !

    Коментиран от #7

    20:08 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Без име

    3 1 Отговор
    Веселина Томова скочи срещу Пеевски, че сваля нейния човек от поста председател на дпс във Варна. Весо, затова никога няма да се оправим!!! Все наши и ваши.

    20:10 05.06.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 0 Отговор
    Тия 15 000 лв са пари за семки и бонбонки за инвеститора.
    Нема такава държава

    20:11 05.06.2026

  • 6 Тцтцтц

    2 0 Отговор
    То па бива наглост,бива😂😂

    20:12 05.06.2026

  • 7 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЦ - ко":

    Боцко е бедняк спрямо нас

    20:12 05.06.2026

  • 8 Хасковски каунь

    7 7 Отговор
    Стигате вече! Цял народ разбра че отгоре са БОКО и ШОПАРА.

    20:16 05.06.2026

  • 9 ДАНЧО МЕНТАТА С 3 ИМОТА ТАМ

    8 2 Отговор
    ДПС ШИШИ там управлява

    20:21 05.06.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Кви 15000 лева? В Германия ако се блъснеш в дърво например и го повредиш,според годините му глобата отива и на 50000€. За едно дърво.

    20:27 05.06.2026

  • 11 Тия ненормални ли са

    5 0 Отговор
    Над 20 акта за общо 15 000 ЛЕВА! Даже не и ЕВРО!!!😡😡😡😡 Ами това са джобни за ден на тия гадове
    Затвор за всички крали и лъгали след 89- та г. Дамаджаната почна да се разплита

    20:29 05.06.2026

  • 12 Крумово закони

    3 0 Отговор
    Всички секли дървета и техните повелители и тях да ги кастрят ( в буквалния смисъл)!

    20:33 05.06.2026

  • 13 благо коцко

    1 0 Отговор
    Нищо не съм разбрал, аз от медиите вчера научих, че там се строи!

    20:35 05.06.2026

  • 14 шиши амедуф дугануф

    2 0 Отговор
    15 000 смешки, харча само за ежеседмичният ми полет до дубай с фалкона 100 000

    20:37 05.06.2026

  • 15 горски

    1 0 Отговор
    Айде пак инсинуации....тези актове са за узаконяване на сеч,а не за възпиране.Как така някой ще продължи да реже ,при положение че следващите актове трябва да растат пропорционално и ще има сигнал до прокуратурата за стойност над една мин работна заплата...Това е схема за узаконяване...над 30г съм в тази система и наистина съм горски/лесничей/

    20:40 05.06.2026

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    Глупости на търкалета естествено.
    15 000 лв. на някои са им обяд в ресторант с приятели.
    Ама се радвам как сглобкаджиите се мъчат да заличат следите и се топят един друг.

    20:48 05.06.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град София":

    Не мога да разбера, защо всички се вълнуват толкова. То ще си покаже. След определено време ще има, скачане от високи етажи, инциденти с автонобили и т.н. Който се спомине скропостижно еее тое взел парите и е издал заверата. Украинската/руска мафия няма да простят. Даже и да се узакони всичко, това си е предателство и осветяване. Няма прошка....

    20:55 05.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове