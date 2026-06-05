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Министър Ива Петрова се натъкнала на тежко наследство в енергетиката

Министър Ива Петрова се натъкнала на тежко наследство в енергетиката

5 Юни, 2026 20:13 866 20

  • енергетика-
  • ива петрова-
  • боташ-
  • газови доставки-
  • аец козлодуй

Ще има преговори за газовия договор с "Боташ"

Министър Ива Петрова се натъкнала на тежко наследство в енергетиката - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато встъпих в длъжност с моя екип направихме всичко възможно да съберем информация за проблемите в сектора. Установихме критично забавяне на реформите по ПВУ. и по-точно с основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Съществени проблеми по отношение гарантиране на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ. Знаете, в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, които се подкрепят в рамките на механизма, който е пакет от инвестиции, ангажира съществен ресурс от близо 1 млрд евро и в същото време е свързан със съществена трансформация в сектора, тъй като тези инвестиции са насочени към системите за съхранение. Основната част от тях, които са два варианта – системи за съхранение съвместно разположени с мощности от възобновяеми енергийни източници и т.нар. самостоятелни батерии. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите ѝ сериозно изоставане има и в подготовката на нормативната рамка и транспонирането на европейското законодателство.

Другото, което има съществено изоставане в работата на министерството, е наистина по подготовката на нормативната рамка и по-конкретно транспониране на европейското законодателство, но също така и адаптиране на нормативната и регулаторната рамка към процесите на трансформация на сектора, уточни тя.

Съществен фокус поставихме върху нашето дъщерно дружество БЕХ. Има доста проблеми с дружествата в системата. С голяма доза безпокойство говоря – установихме доста спорни управленски практики. Спорни управленски практики означава начинът, по който се осъществява контрол върху дружествата. има и проблеми, свързани с критична инфраструктура и инвестиционни проекти, включително в ядрената енергетика, разкри министърът на енергетиката.

Министърът допълни, че са установени и забавяния в ремонти, обществени поръчки и управленски решения в енергийните дружества. Петрова уточни, че вече са възложени одити в ключови дружества, включително в Българския енергиен холдинг, „Мини Марица-изток“ и „Нови мощности“. Тя обясни, че са предприети и кадрови промени с цел подобряване на управлението.

Ива Петрова коментира и стратегическите проекти, включително новите ядрени мощности.

„Седми и осми блок, в момента, знаете, че върви подготовката на проекта. Има договор за инженеринг, който се изпълнява. В момента върви искане за удължаване на този договор“

По думите ѝ се работи по финансов модел, но все още има нерешени въпроси. Тя подчерта, че има въпроси, които са върнати за доработка.

Голяма е палитрата от проблеми, затова възложих редица проверки, каза тя. По думите ѝ е сменен бордът на БЕХ с ръководство, на което тя има доверие.

Обещавам, че в момента, в който имаме адекватен финансов модел, ще дойда и ще кажа конкретни цифри. Нещата трябва да са ясни и безкомпромисни, увери Ива Петрова.

В момента се занимаваме с разширението на „Чирен“. Това е изключително важен проект за системата. Искам да сме сигурни, че нещата са както трябва по този проект, подчерта тя.

Имаме интегрирана концепция за комплекса „Мини Марица изток“, но е нужен ресурс. В съвременната ситуация комплекса е гаранция за сигурност. Има мощности, които трябва да се интегрират в системата. Критичното по отношение на икономическата сигурност, конкурентоспособност, тръгвайки от ПВУ, изтъкна енергийният министър.

По отношение на договора с турската компания "Боташ", Петрова заяви: "Аз като министър имам една задача – да създам конкретната среда за среща между представители на компаниите. "Има голямо разбиране и добра воля от тяхна страна. Турция се е доказала като надежден партньор. В най-кратки срокове дружествата са се разбрали да предоговорят параметрите. Моят прочит за този договор, той дава перспектива пред „Булгаргаз“. Той е важен по отношение на гарантиране на газовите доставки за нашия пазар. Той дава и възможност за развитие. Средата се мени и договорът, сключен 2023 г. е предполагал да се доразвие, но съм учудена, че това не се е случило. Иска ми се да го предоговорим, като запазим договореността на доставките, но и да развием „Булгаргаз“, като тя излезе на глобалния пазар", обясни министърът на енергетиката.

Министърът коментира и среща с американския посланик, като я определи като опознавателна. По думите и срещата е била работна и опознавателна.

„Тя дойде, защото има нов министър, има нов екип. Съвсем нормално е да направим такава съвсем адхок среща, за да се запознаем. Обсъдихме приоритетите. Аз ясно заявих какви са нашите приоритети – системна свързаност, сигурност на доставките.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно

    11 3 Отговор
    Кои години герберската теменуга и гинка м-с-инка крадоха

    20:22 05.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    КОИ РЕФОРМИ МА БУЛКА!!! ОТКАЗА ОТ МАРИЦИТЕ, ЗА КЕФА НА УРСУЛИТЕ!!!
    Разформироването на БЕХ щото пречи на еврокукумявките?! Нищо правенето на герберастите беше по-добро от послушанието на тия калинки!

    В момента раздават милиони на бивши и настоящи другари за инсталиране на батерии - това е забавените реформи, защото плащането трябва да приключи след няколко месеца

    Коментиран от #15

    20:24 05.06.2026

  • 3 Зъл пес

    6 6 Отговор
    Е как пък всички заварвате хаос.Айде понамалете малко.За да ви вярва народа,го насъсквате към всички.Само вие сте читави.Да видим след вас какъв леш ще има.

    20:25 05.06.2026

  • 4 Прогресивно странно

    7 2 Отговор
    Добре, нали Роска Катамарана манекенките подписа Боташ. Тази леля му беше заместничка.
    Днес роско отново е назначен
    Безспорен капацитет

    20:28 05.06.2026

  • 5 Никой не е женен за поста си!

    8 1 Отговор
    Ако и е много тежко, може да си ходи!

    20:28 05.06.2026

  • 6 Сандо

    11 0 Отговор
    Няма ли някой управляващ да научи каква е била енергийната ни система до 1990 година и да вземе да я възстанови без да слугува на никакви чужди и нашенски интереси?Макар,че още в началото на прехода нашите нови западни приятели ни успокоиха,че нямаме нужда от толкова енергия,защото няма да имаме икономика,която да я употребява.Но има ли кой да си спомня вече тия сакрални слова,очертаващи бъдещето ни и настъпващата катастрофа?

    20:28 05.06.2026

  • 7 Аууу

    6 3 Отговор
    Само се оплакват тия комунисти вместо да се заемат за работа.

    20:30 05.06.2026

  • 8 хмммм

    5 3 Отговор
    Това хубаво, но такъв просторен анализ би трябвало да е присъщ за министър, а не за заместник-министър на енергетиката. В крайна сметка мУнчо е решил да заложи пак на куц кон.

    20:31 05.06.2026

  • 9 Яшар

    4 2 Отговор
    Гледах госпожата -ле.лка...ами като калинка от времето на ПП гроп ..Лан Лан Лан ...а неудобните въпроси под чергата ..пак още от старото

    20:32 05.06.2026

  • 10 🦁ЩЩД🦁

    8 0 Отговор
    И да препоръчам на булчето-наричайте СО 2 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС ! Така е правилно на български! Така са ни учили,когато образованието беше на нивото! Сега му викат диоксид,още малко и ще почнат да му казват дайоксайд.Тези на мен не минават !

    20:32 05.06.2026

  • 11 Министерско дупе

    4 1 Отговор
    И аз искам да стана министър , поне за кратко. Те и без това ги сменят като носни кърпички. Ще изкарам един мандат с някое правителство и ще си оправя старините и внуците. Но не знам как става това упражнение в България, дали трябва да съм любовница на някой политик или пък съпруга на бизнесмен и той да ме лансира.То е яно ,че с едно голо висше няма да ме вземат, но поне с голо дупе може да ми се получи мечтата.

    20:39 05.06.2026

  • 12 Анджо

    5 2 Отговор
    Нали договора беше много добър с БОТАШ защо искате да го преговаряте, нали радев щеше да го направи печеливш. Ще видим след една година на какво дередже ще бъдем.

    20:40 05.06.2026

  • 13 тая

    3 0 Отговор
    се е изказала сякаш сега влиза в министерството! Момата от септ. 2021 заема поста заместник-министър точно в това министерство - Министерство на енергетиката. Цели 5 години е зам. министър и днес, когато вече е министър сякаш нищо не е занела за подопечното й ведомство!!!

    Как така се "натъкваш" на проблемите в сектора?! Ако си изпълнявала компетентно задълженията си като заменергиен министър, то по-голяма част от намерените проблеми е трябвало да ги знаеш, защото са били част от твоя ресор и да не коментираме, че въобще е трябвало да ги решиш и да днес да не съществуват. Разбира се, ако си бил компетентен за длъжността зам. министър. Но ако не си бил, ОК може да останат маса проблеми. Но, щом не си бил достатъчно компетентен за зам. министър, то как ще си компетентен за министър?

    Не ми изглежда тая мома да си свърши работата като министър! Най-много да гледаме същото качество на работа, което е демонстрирала като зам. министър. А щом тя сама не се оценява позитивно като зам., то няма да има добро бъдеще за енергетиката.

    21:05 05.06.2026

  • 14 Боздуган

    3 0 Отговор
    Ами думкай ги по затворите иначе няма никой да ви жали.

    21:07 05.06.2026

  • 15 Иинтелект

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Матриците ще бачкат до 38-ма.

    Коментиран от #19

    21:08 05.06.2026

  • 16 Като затворите базовите мощности

    2 0 Отговор
    ТЕЦ, какво ще правите зимата. Тази зима пак ви спасиха ТЕЦ-овете. Тъпите фото и ВЕИ-та ли ще ви топлят. Или заровените в земята батерии и пластмаса, срокът им на годност изтича. Защо не махнахте квотите на ТЕЦ.овете произвоствена цена 70 лв. мегават час с квоти 220 лв. Защо не строите Белене, нови реактори, нова площадка, ново оборудване в КАЛТА. А истината е: 70% от бивши и настоящи депутати имат енергийни интереси във ВЕИТА и фото. Там е далаверата. Зимата българите пропищяха от сметки по 400 лв. януари. Плащаме на посредници с 40% по-висока цена втечнен руски газ. Плащаме в пъти по-скъпо САЩ гориво, неподходящо Козлодуй, по-ниско КПД, авортизиращо реакторите. Какво направихте за ел. с-ма с АВСТРИЯ? Като се гушкахте с Урсулата, поне това да бяхте договорили махане квоти и строеж Белене.. А евтиният ток изнасян за УКР. Молдова, Македония? 30% мито слагат на доставки енергия от Турция. 700 лв. мегаватчас купуваше България тази зима ток, най-скъпият в ЕС.
    Оставка, Булекзит, Референдум на Дойран и пак Оставка. И се гушкайте с Урсулите до 9 коляно.

    21:12 05.06.2026

  • 17 На "Боташ"

    2 0 Отговор
    не се ли натъкна или да се люшкаш на радкиния си е друго

    21:17 05.06.2026

  • 18 До Интелект

    0 0 Отговор
    И какво правим след 12 г. Без Козлодуй и Белене, без ТЕЦ-ове. Защото и след 20 г. 7 и 8 блокове няма да се построят. Турция построи с космически технологии газопроводи Русия. Турция нов АЕЦ Русия, Турция има терминали за разтечняване газ и ни дере яко по това направление, та чак вода на Турция даваме за без пари по 1.80 лв. кубик, за нас 4.19 вл. кубик срещу газ. Щото сме умни ТъПунгери, и за 40 г. унищожихме всичко. Турция има фото на покриви на жилищни сгради в южната част. България какво има?

    21:20 05.06.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иинтелект":

    38ма е зад ъгъла!
    До 38ма няма да имаш нов АЕЦ!!!
    До 38ма ще си почнал да затваряш стария АЕЦ!!
    38 ще караш на батерии което означава екстремно скъп ток!

    Нищо не пречи ТЕЦ и през 108ма да си работят още повече суровината за тях си е наша!

    21:22 05.06.2026

  • 20 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Частната Енергетика- с лимитирана мощност ! Базовата - държавен монопол !

    21:30 05.06.2026

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