Министър Ива Петрова се натъкнала на тежко наследство в енергетиката

Когато встъпих в длъжност с моя екип направихме всичко възможно да съберем информация за проблемите в сектора. Установихме критично забавяне на реформите по ПВУ. и по-точно с основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Съществени проблеми по отношение гарантиране на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ. Знаете, в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, които се подкрепят в рамките на механизма, който е пакет от инвестиции, ангажира съществен ресурс от близо 1 млрд евро и в същото време е свързан със съществена трансформация в сектора, тъй като тези инвестиции са насочени към системите за съхранение. Основната част от тях, които са два варианта – системи за съхранение съвместно разположени с мощности от възобновяеми енергийни източници и т.нар. самостоятелни батерии. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването „Още от деня“ по БНТ.
По думите ѝ сериозно изоставане има и в подготовката на нормативната рамка и транспонирането на европейското законодателство.
Другото, което има съществено изоставане в работата на министерството, е наистина по подготовката на нормативната рамка и по-конкретно транспониране на европейското законодателство, но също така и адаптиране на нормативната и регулаторната рамка към процесите на трансформация на сектора, уточни тя.
Съществен фокус поставихме върху нашето дъщерно дружество БЕХ. Има доста проблеми с дружествата в системата. С голяма доза безпокойство говоря – установихме доста спорни управленски практики. Спорни управленски практики означава начинът, по който се осъществява контрол върху дружествата. има и проблеми, свързани с критична инфраструктура и инвестиционни проекти, включително в ядрената енергетика, разкри министърът на енергетиката.
Министърът допълни, че са установени и забавяния в ремонти, обществени поръчки и управленски решения в енергийните дружества. Петрова уточни, че вече са възложени одити в ключови дружества, включително в Българския енергиен холдинг, „Мини Марица-изток“ и „Нови мощности“. Тя обясни, че са предприети и кадрови промени с цел подобряване на управлението.
Ива Петрова коментира и стратегическите проекти, включително новите ядрени мощности.
„Седми и осми блок, в момента, знаете, че върви подготовката на проекта. Има договор за инженеринг, който се изпълнява. В момента върви искане за удължаване на този договор“
По думите ѝ се работи по финансов модел, но все още има нерешени въпроси. Тя подчерта, че има въпроси, които са върнати за доработка.
Голяма е палитрата от проблеми, затова възложих редица проверки, каза тя. По думите ѝ е сменен бордът на БЕХ с ръководство, на което тя има доверие.
Обещавам, че в момента, в който имаме адекватен финансов модел, ще дойда и ще кажа конкретни цифри. Нещата трябва да са ясни и безкомпромисни, увери Ива Петрова.
В момента се занимаваме с разширението на „Чирен“. Това е изключително важен проект за системата. Искам да сме сигурни, че нещата са както трябва по този проект, подчерта тя.
Имаме интегрирана концепция за комплекса „Мини Марица изток“, но е нужен ресурс. В съвременната ситуация комплекса е гаранция за сигурност. Има мощности, които трябва да се интегрират в системата. Критичното по отношение на икономическата сигурност, конкурентоспособност, тръгвайки от ПВУ, изтъкна енергийният министър.
По отношение на договора с турската компания "Боташ", Петрова заяви: "Аз като министър имам една задача – да създам конкретната среда за среща между представители на компаниите. "Има голямо разбиране и добра воля от тяхна страна. Турция се е доказала като надежден партньор. В най-кратки срокове дружествата са се разбрали да предоговорят параметрите. Моят прочит за този договор, той дава перспектива пред „Булгаргаз“. Той е важен по отношение на гарантиране на газовите доставки за нашия пазар. Той дава и възможност за развитие. Средата се мени и договорът, сключен 2023 г. е предполагал да се доразвие, но съм учудена, че това не се е случило. Иска ми се да го предоговорим, като запазим договореността на доставките, но и да развием „Булгаргаз“, като тя излезе на глобалния пазар", обясни министърът на енергетиката.
Министърът коментира и среща с американския посланик, като я определи като опознавателна. По думите и срещата е била работна и опознавателна.
„Тя дойде, защото има нов министър, има нов екип. Съвсем нормално е да направим такава съвсем адхок среща, за да се запознаем. Обсъдихме приоритетите. Аз ясно заявих какви са нашите приоритети – системна свързаност, сигурност на доставките.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вярно
20:22 05.06.2026
2 ДрайвингПлежър
Разформироването на БЕХ щото пречи на еврокукумявките?! Нищо правенето на герберастите беше по-добро от послушанието на тия калинки!
В момента раздават милиони на бивши и настоящи другари за инсталиране на батерии - това е забавените реформи, защото плащането трябва да приключи след няколко месеца
Коментиран от #15
20:24 05.06.2026
3 Зъл пес
20:25 05.06.2026
4 Прогресивно странно
Днес роско отново е назначен
Безспорен капацитет
20:28 05.06.2026
5 Никой не е женен за поста си!
20:28 05.06.2026
6 Сандо
20:28 05.06.2026
7 Аууу
20:30 05.06.2026
8 хмммм
20:31 05.06.2026
9 Яшар
20:32 05.06.2026
10 🦁ЩЩД🦁
20:32 05.06.2026
11 Министерско дупе
20:39 05.06.2026
12 Анджо
20:40 05.06.2026
13 тая
Как така се "натъкваш" на проблемите в сектора?! Ако си изпълнявала компетентно задълженията си като заменергиен министър, то по-голяма част от намерените проблеми е трябвало да ги знаеш, защото са били част от твоя ресор и да не коментираме, че въобще е трябвало да ги решиш и да днес да не съществуват. Разбира се, ако си бил компетентен за длъжността зам. министър. Но ако не си бил, ОК може да останат маса проблеми. Но, щом не си бил достатъчно компетентен за зам. министър, то как ще си компетентен за министър?
Не ми изглежда тая мома да си свърши работата като министър! Най-много да гледаме същото качество на работа, което е демонстрирала като зам. министър. А щом тя сама не се оценява позитивно като зам., то няма да има добро бъдеще за енергетиката.
21:05 05.06.2026
14 Боздуган
21:07 05.06.2026
15 Иинтелект
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Матриците ще бачкат до 38-ма.
Коментиран от #19
21:08 05.06.2026
16 Като затворите базовите мощности
Оставка, Булекзит, Референдум на Дойран и пак Оставка. И се гушкайте с Урсулите до 9 коляно.
21:12 05.06.2026
17 На "Боташ"
21:17 05.06.2026
18 До Интелект
21:20 05.06.2026
19 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Иинтелект":38ма е зад ъгъла!
До 38ма няма да имаш нов АЕЦ!!!
До 38ма ще си почнал да затваряш стария АЕЦ!!
38 ще караш на батерии което означава екстремно скъп ток!
Нищо не пречи ТЕЦ и през 108ма да си работят още повече суровината за тях си е наша!
21:22 05.06.2026
20 🦁ЩЩД🦁
21:30 05.06.2026