Програма за предпоследния кръг в Първа лига

16 Май, 2026 10:18 892 0

Днес е "вечното дерби" Левски - ЦСКА

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров

Първа лига - плейофна фаза - предпоследен кръг:

--------------------------
Първа четворка - 1-4 място

16 май - събота, 16:00
ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград
Левски - ЦСКА

--------------------------
Втора четворка - 5-8 място

16 май - събота, 19:00
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Черно море Варна


-------------------------
Трета осмица - 9-16 място

18 май - понеделник, 19:30
Берое Стара Загора - Септември София
Добруджа Добрич - Ботев Враца
Монтана - Спартак Варна
Локомотив София - Славия


