Програма за предпоследния кръг в Първа лига

Първа лига - плейофна фаза - предпоследен кръг:
Първа четворка - 1-4 място
16 май - събота, 16:00
ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград
Левски - ЦСКА
Втора четворка - 5-8 място
16 май - събота, 19:00
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Черно море Варна
Трета осмица - 9-16 място
18 май - понеделник, 19:30
Берое Стара Загора - Септември София
Добруджа Добрич - Ботев Враца
Монтана - Спартак Варна
Локомотив София - Славия
