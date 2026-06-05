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Военният министър за инцидента с дрон в Констанца: Ние си пазим гарантирано нашето небе

Военният министър за инцидента с дрон в Констанца: Ние си пазим гарантирано нашето небе

5 Юни, 2026 14:54 327 11

  • димитър стоянов-
  • констанца-
  • дрон

България продължава сама да охранява въздушното си пространство както със самолетите МиГ-29

Военният министър за инцидента с дрон в Констанца: Ние си пазим гарантирано нашето небе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военният министър Димитър Стоянов, по време на изслушване в парламента, коментира падналия дрон в Констанца и мерките, които предприема правителството.

"Във връзка с това, което се случи в Констанца и в момента има български хеликоптер е във въздуха, който извършва разузнаване на морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети и въздушното ни пространство и какво и да е друго можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство както със самолетите МиГ-29 в момента, така и с дежурните екипажи на средствата за противовъздушна отбрана. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Пазят ни го гърците и турците.

    14:57 05.06.2026

  • 2 Сандо

    4 0 Отговор
    А пазят ли още заловените и доказани украински шпиони или укропосланичката вече ги е освободила?

    14:59 05.06.2026

  • 3 Гого Мого

    2 0 Отговор
    Ама това не беше ли морски дрон, с много експлозив, те и румънците имат система за отбрана от въздушни дронове,ама аз пак да кажа, това май беше морски дрон не въздушен.

    14:59 05.06.2026

  • 4 Каза

    4 0 Отговор
    пет изречения и половина днес и нищо конкретно , общи приказки , като другите от групата !

    14:59 05.06.2026

  • 5 Флипп

    4 0 Отговор
    Добре че наринахме лудите милиарди на окупаторите, та пак да се пазим с дарени руски самолети.

    15:00 05.06.2026

  • 6 Никой

    1 0 Отговор
    Тоя се опитва да ни пробутва вицове за БА.

    15:00 05.06.2026

  • 7 Митьо,

    4 0 Отговор
    И ти си бил кадър на Максуел!
    Затова сте все с Радев- произведени марионетки на глобалистите
    Защо мълчите , че Окраина атакува мирни пристанища , бе!!!

    15:00 05.06.2026

  • 8 Защо

    1 0 Отговор
    Не си плащат тия от отан,че използват полигони и летища

    15:01 05.06.2026

  • 9 ВЪПРОСЪТ Е

    1 0 Отговор
    ...
    ИМАМЕ ЛИ ПВО !?

    Или всичко отече към 404 ...

    15:04 05.06.2026

  • 10 Резила е голям

    0 0 Отговор
    Дронът е морски!!!

    15:04 05.06.2026

  • 11 Йотова, ма,

    0 0 Отговор
    Няма ли да пратиш писмо за съпричастие към Румъния за атаката и с украински фронт?

    Чу , ли, на?
    Угоила си се , като арменска( глобалиска) ярка!

    15:05 05.06.2026

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