Военният министър за инцидента с дрон в Констанца: Ние си пазим гарантирано нашето небе

Военният министър Димитър Стоянов, по време на изслушване в парламента, коментира падналия дрон в Констанца и мерките, които предприема правителството.

"Във връзка с това, което се случи в Констанца и в момента има български хеликоптер е във въздуха, който извършва разузнаване на морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети и въздушното ни пространство и какво и да е друго можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство както със самолетите МиГ-29 в момента, така и с дежурните екипажи на средствата за противовъздушна отбрана. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе."