Военният министър за инцидента с дрон в Констанца: Ние си пазим гарантирано нашето небе

Военният министър Димитър Стоянов, по време на изслушване в парламента, коментира падналия дрон в Констанца и мерките, които предприема правителството.
"Във връзка с това, което се случи в Констанца и в момента има български хеликоптер е във въздуха, който извършва разузнаване на морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети и въздушното ни пространство и какво и да е друго можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство както със самолетите МиГ-29 в момента, така и с дежурните екипажи на средствата за противовъздушна отбрана. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:57 05.06.2026
2 Сандо
14:59 05.06.2026
3 Гого Мого
14:59 05.06.2026
4 Каза
14:59 05.06.2026
5 Флипп
15:00 05.06.2026
6 Никой
15:00 05.06.2026
7 Митьо,
Затова сте все с Радев- произведени марионетки на глобалистите
Защо мълчите , че Окраина атакува мирни пристанища , бе!!!
15:00 05.06.2026
8 Защо
15:01 05.06.2026
9 ВЪПРОСЪТ Е
ИМАМЕ ЛИ ПВО !?
Или всичко отече към 404 ...
15:04 05.06.2026
10 Резила е голям
15:04 05.06.2026
11 Йотова, ма,
Чу , ли, на?
Угоила си се , като арменска( глобалиска) ярка!
15:05 05.06.2026