Реал Мадрид си осигурява завръщането на Нико Пас: Аржентинският талант напуска Комо

15 Май, 2026 17:27 643 1

Испанският колос активира клаузата за обратно привличане на халфа

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е на път да си върне аржентинския полузащитник Нико Пас от италианския Комо, съобщава авторитетното издание "Гадзета дело Спорт". След два впечатляващи сезона в Серия А, където Пас се превърна в ключова фигура за амбициозния тим на Сеск Фабрегас, "белият балет" е готов да активира специалната клауза за обратно привличане.

"Белия балет" разполага с възможността да си осигури услугите на Пас срещу фиксирана сума от 10 милиона евро, като срокът за това изтича на 30 юни. Миналото лято мадридчани предпочетоха да оставят младия аржентинец да трупа опит в Италия, но сега, предвид нуждата от свежи сили в халфовата линия, ръководството не смята да изпуска шанса.

С оглед на почти сигурната раздяла с Пас, Комо вече работи по намирането на негов наследник. Сред основните кандидати изпъква Сесар Паласиос – още един талант от школата на Реал Мадрид. В полезрението на италианците попада и Чуки от Валядолид, който впечатли с 7 гола и 8 асистенции във Втора дивизия. За Чуки обаче има сериозна конкуренция, тъй като към него интерес проявява и германският Вердер Бремен.



  • 1 Реал имат

    1 0 Отговор
    Белингам и Арда Гюлер на позицията на десетката, освен ако не продават Белингам, Нико Пас при късмет ще бъде продаден, защото иначе влиза в ролята на Браим Диас, който също беше върнат от Италия и търка пейката основно. Далеч не казвам, че Нико Пас не е за Реал, просто е най-силен като десетка, има конкуренция сериозна и скъпоплатена там, самата позиция е малко демоде вече и освен ако няма яснота кой ще е треньор и този същият много ще разчита на Нико Пас, отделно самият треньор няма да бъде изгонен при два мача без победа - рискува да си върне кариерата сезони назад.

    17:41 15.05.2026

