Майкъл Карик поема трайно кормилото на Манчестър Юнайтед

15 Май, 2026 21:09 863 0

Бившият полузащитник официално става постоянен мениджър на "червените дяволи

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед окончателно се спря на Майкъл Карик за постоянен мениджър на отбора. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, решението е взето още преди седмици, а сега остава само формалното подписване на договора.

Собственикът на клуба, Сър Джим Ратклиф, е дал своето категорично одобрение за назначението на Карик. Очаква се новият контракт да бъде с продължителност две години с опция за удължаване, или директно тригодишен. Без капка колебание, Карик е приел предизвикателството и ще води "червените дяволи" към нови върхове.

Откакто пое временно отбора, Майкъл Карик успя да стабилизира представянето на Манчестър Юнайтед. Тимът демонстрира значително подобрение във формата и резултатите, като почти сигурно ще завърши на трето място във Висшата лига – въпреки някои разочароващи моменти през сезона.


