Епичен сблъсък на „Уембли“: Челси и Манчестър Сити в битка за трофея във ФА Къп

16 Май, 2026 11:17 867 2

Финалът, който ще разтърси Англия

Снимка: YouTube
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес следобед, точно в 17:00 часа българско време, стадион „Уембли“ ще се превърне в арена на страст, амбиции и футболна магия. Челси и Манчестър Сити застават един срещу друг във финала на най-стария футболен турнир в света – ФА Къп, където само един ще се окичи с престижния трофей.

„Сините“ от Лондон изминаха дълъг и изпълнен с предизвикателства маршрут до големия финал. След категорични победи над Чарлтън (5:1), Хъл Сити (4:0) и Рексъм (4:2 след продължения), Челси разгроми Порт Вейл със 7:0 у дома. В полуфиналната битка на „Уембли“ лондончани надделяха над Лийдс с минималното 1:0, благодарение на решаващия гол на Енцо Фернандес. Въпреки успехите в турнира, формата на Челси във Висшата лига е далеч от блестяща – четири поражения и едно равенство в последните пет мача. Тимът заема деветото място в класирането и се нуждае от триумф във ФА Къп, за да си осигури европейско участие. Проблемите с контузии и наказания не подминаха отбора – Естевао Уилиан, Джеси Дери и Джейми Биное-Гитънс са извън строя, а Михайло Мудрик е наказан заради допинг. Роберт Санчес, Педро Нето и Алехандро Гарначо ще преминат късен фитнес тест преди мача.

„Гражданите“ от Манчестър са на прага на нещо велико – възможността да завоюват домашен требъл, след като вече спечелиха Купата на Лигата и са в битка за титлата във Висшата лига. Формата на Сити е впечатляваща – четири победи и едно равенство в последните пет срещи, което ги доближи само на две точки от лидера Арсенал. Пътят им във ФА Къп бе белязан от разгроми – 10:1 срещу Екзитър, 2:0 отново срещу същия съперник, 3:1 над Нюкасъл и впечатляващо 4:0 срещу Ливърпул. В полуфинала на „Уембли“ Сити показа характер, обръщайки Саутхемптън до 2:1 след 82-ата минута. Единствената въпросителна пред Пеп Гуардиола е състоянието на Родри, който лекува травма. Манчестър Сити вече записа името си в историята като първия отбор с четири поредни финала във ФА Къп. Последният им триумф бе през сезон 2022/2023, а през следващите две години отстъпиха съответно на Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас. -

През настоящия сезон двата гранда вече премериха сили два пъти. В първия двубой на „Етихад“ резултатът бе 1:1, но във втория мач Сити демонстрира класа и победи с 3:0 като гост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ламбо

    1 0 Отговор
    И кое му е епичното ?

    Коментиран от #2

    14:28 16.05.2026

  • 2 Друго си е да гледаш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ламбо":

    Челси-Ласичери срещу Манчестър- Краводер

    18:07 16.05.2026

