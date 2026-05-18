Ивет Лалова: Започва ерата на 4.2.

Рожденичката днес - Ивет Лалова написа любопитен пост в своя фейсбук профил.

Ето думите на лекоатлетката, която става на 42 години:

"Не броя годините. Броя версиите на себе си.

Днес отключвам 4.2.

Версията, която вече знае, че не е нужно да бъде перфектна, за да бъде ценна.

Че не е нужно да бъде удобна, за да бъде обичана.

И че понякога най-големият подарък е просто да си позволиш да бъдеш повече себе си.

Всяка година ни променя.

Някои ни правят по-смели. Други — по-мъдри.

Но всички ни водят към следващата ни версия.

От днес слагам точка на възрастта.

Не ме интересува числото. Интересува ме човекът, в който се превръщам.

Започва ерата на 4.2.

И много ми харесва накъде отива."