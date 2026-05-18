Ивет Лалова: Започва ерата на 4.2.

Рожденичката днес - Ивет Лалова написа любопитен пост в своя фейсбук профил.
Ето думите на лекоатлетката, която става на 42 години:
"Не броя годините. Броя версиите на себе си.
Днес отключвам 4.2.
Версията, която вече знае, че не е нужно да бъде перфектна, за да бъде ценна.
Че не е нужно да бъде удобна, за да бъде обичана.
И че понякога най-големият подарък е просто да си позволиш да бъдеш повече себе си.
Всяка година ни променя.
Някои ни правят по-смели. Други — по-мъдри.
Но всички ни водят към следващата ни версия.
От днес слагам точка на възрастта.
Не ме интересува числото. Интересува ме човекът, в който се превръщам.
Започва ерата на 4.2.
И много ми харесва накъде отива."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Съгласен съм да я потестУвам.
Дано няма бъгове....
19:37 18.05.2026
2 .....
20:10 18.05.2026
3 избЕгала от БГ
Живее в Италия, съпругът ѝ - италианец, детето ѝ - също.
20:13 18.05.2026
4 Симпатична
20:16 18.05.2026
5 четито
20:47 18.05.2026