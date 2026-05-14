Спортът по ТВ в четвъртък (14 май)

14 Май, 2026 08:27 1 078 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.00 Колоездене: Обиколка на Азербайджан - Евроспорт 1

14.00 Тенис: Мастърс в Рим - МАХ Спорт 1

14.45 Колоездене: Обиколка на Италия, шести етап - Евроспорт 1

15.15 Футбол: Септември Сф – Спартак Варна - Диема спорт

17.45 Футбол: Ботев Враца – Монтана - Диема спорт

19.15 Баскетбол: Черно море – Балкан Ботевград - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Валенсия – Райо Валекано - МАХ Спорт 4

20.00 Тенис: Мастърс в Рим - МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол: Билбао – Реал Мадрид - Нова спорт

20.15 Футбол: Локомотив София – Берое - Диема спорт

21.00 Футбол: Жирона – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 3

21.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Монако – Лил - Диема спорт

22.00 Футбол: Брадфорд – Болтън - Диема спорт 2

22.30 Футбол: Реал Мадрид – Овиедо - МАХ Спорт 4

22.30 Баскетбол: Гран Канария – Тенерифе - Диема спорт 3


