Ханзи Флик подписа нов договор с Барселона

Барселона официално потвърди удължаването на договора на своя старши треньор Ханзи Флик, с което германският тактик ще продължи да ръководи отбора поне до лятото на 2028 година. Решението идва след поредица от впечатляващи успехи, които Флик донесе на "Камп Ноу" още в първите си сезони начело на каталунците.

61-годишният Флик, който пое Барса през юли 2024 г., вече се превърна в символ на новата ера за клуба. Под негово ръководство "блаугранас" завоюваха пет престижни отличия – две шампионски титли в Ла Лига, Купата на Испания и две Суперкупи на страната. Тези успехи затвърдиха доверието на ръководството и феновете в германския специалист.

Любопитен детайл в новото споразумение е възможността за допълнително удължаване на контракта до 2029 година. Това ще стане факт, ако през лятото на 2028 г. и двете страни останат удовлетворени от съвместната си работа. Самият Флик наскоро разкри съществуването на тази клауза, подчертавайки взаимното доверие между него и клуба.