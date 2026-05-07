Меди срещна футболната легенда Роберто Карлош в София

Неочаквана среща между музика и футбол Вълнуваща изненада за феновете на попфолка и футбола!

Попфолк звездата Меди се запозна лично с един от най-емблематичните защитници в историята на футбола – Роберто Карлош. Двамата се снимаха заедно, а кадърът бързо обиколи социалните мрежи и предизвика бурни реакции сред почитателите.

Роберто Карлош, който остави незаличима следа в Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия, пристигна в България по специална покана на сайт за залози. Посещението му предизвика истински фурор сред спортните фенове, които не пропуснаха възможността да се докоснат до световната футболна слава.

Вдъхновен от срещата, Меди сподели в профилите си в социалните мрежи: "Една от причините милиони хора по света да обичаме футбола и Реал Мадрид е този човек!", с тези думи певецът отдаде заслужена почит на бразилската икона, която продължава да вдъхновява поколения фенове.