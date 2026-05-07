Меди срещна футболната легенда Роберто Карлош в София

7 Май, 2026 14:44 889 1

Певецът се похвали със снимка

Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Неочаквана среща между музика и футбол Вълнуваща изненада за феновете на попфолка и футбола!

Попфолк звездата Меди се запозна лично с един от най-емблематичните защитници в историята на футбола – Роберто Карлош. Двамата се снимаха заедно, а кадърът бързо обиколи социалните мрежи и предизвика бурни реакции сред почитателите.

Роберто Карлош, който остави незаличима следа в Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия, пристигна в България по специална покана на сайт за залози. Посещението му предизвика истински фурор сред спортните фенове, които не пропуснаха възможността да се докоснат до световната футболна слава.

Вдъхновен от срещата, Меди сподели в профилите си в социалните мрежи: "Една от причините милиони хора по света да обичаме футбола и Реал Мадрид е този човек!", с тези думи певецът отдаде заслужена почит на бразилската икона, която продължава да вдъхновява поколения фенове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    България е като Бразилия, само че със сняг.

    14:51 07.05.2026

