Гергана Топалова се спъна на полуфиналите в Аржентина

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 българка се отказа след малко повече от час игра във втория сет срещу петата поставена Мартина Капуро Таборда (Аржентина) при резултат 2:6, 1:2.

Топалова загуби три пъти подаването си в първата част, а във втората не удържа подаването си в третия гейм, след което реши, че не може да продължи двубоя.



Преди този мач Гергана Топалова записа три поредни победи в надпреварата.