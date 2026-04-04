Гергана Топалова се спъна на полуфиналите в Аржентина

4 Април, 2026 20:17 780 3

Мартина Капуро Таборда спря българката

Гергана Топалова се спъна на полуфиналите в Аржентина - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 българка се отказа след малко повече от час игра във втория сет срещу петата поставена Мартина Капуро Таборда (Аржентина) при резултат 2:6, 1:2.

Топалова загуби три пъти подаването си в първата част, а във втората не удържа подаването си в третия гейм, след което реши, че не може да продължи двубоя.


Преди този мач Гергана Топалова записа три поредни победи в надпреварата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хер Флик от Гестапо

    4 0 Отговор
    Дано е добре детето, аз веднъж се спънах и едва не се пребих....тогава работех кранист, ама БЕХ много тъп да дърпам двете ръчки и станах уважаван журналист в реномирана медия

    21:24 04.04.2026

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    Спънала се…😆. А бе мисирко долна неграмотна! Сложи кавички бе идЕ от!

    23:13 04.04.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    00:21 05.04.2026

