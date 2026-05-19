Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Пропадането продължава: Григор Димитров отпадна от квалификациите на Ролан Гарос

Пропадането продължава: Григор Димитров отпадна от квалификациите на Ролан Гарос

19 Май, 2026 16:34 1 614 23

  • григор димитров-
  • ролан гарос-
  • квалификации-
  • тенис-
  • българия-
  • жайме фария-
  • загуба-
  • световна ранглиста-
  • спортни новини

Ново разочарование за бившия световен номер 3

Пропадането продължава: Григор Димитров отпадна от квалификациите на Ролан Гарос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров преживя разочароващо начало на тазгодишното Открито първенство на Франция. В първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос" 35-годишният хасковлия отстъпи след драматичен трисетов сблъсък на португалеца Жайме Фария – 6:3, 5:7, 6:7(5). Мачът продължи цели 2 часа и 43 минути, изпълнени с обрати, напрежение и пропуснати възможности.

Димитров стартира колебливо, допускайки ранен пробив, но бързо намери ритъма си и обърна първия сет в своя полза, печелейки пет поредни гейма.

Във втората част българинът изглеждаше близо до успеха – поведе с 3:1, а при 5:3 бе само на две точки от победата. За съжаление, нервите и напрежението си казаха думата и Фария успя да се върне в мача, изравнявайки резултата след серия от пропуснати шансове от страна на Димитров.

Решителният трети сет се превърна в истински трилър. Димитров отново поведе, реализирайки пробив за 2:1 и затвърждавайки го за 3:1. Португалецът обаче не се предаде и върна пробива за 4:4. Българинът получи още една възможност да затвори мача, но и този път не успя да се възползва. Всичко се реши в тайбрека, където Фария поведе с 4:1 и стигна до три мачбола. Димитров спаси първите два, но при третия португалецът сложи точка на спора.

Въпреки че Димитров пласира впечатляващите 48 уинъра срещу 30 за съперника, непредизвиканите грешки се оказаха фатални – 41 за българина срещу 33 за Фария. Това бе седма поредна загуба за хасковлията, който не е печелил мач от турнира в Индиън Уелс през март. Серията от неуспехи доведе до спад до 170-о място в световната ранглиста – най-ниската му позиция от 2010 година насам.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пречи му

    26 2 Отговор
    козирката отзад , егото и възрастта. Нека да приключва.

    Коментиран от #22

    16:35 19.05.2026

  • 2 Гост

    10 10 Отговор
    Григор е с травма. Важното сега е да играе. И да пада, важното е да е в играта. Ще дойде време, пак ще печели.

    16:36 19.05.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    11 1 Отговор
    Страшна мъка. Все едно строи каменна стена на баира и влачи камъните на ръце от реката. И накрая стената се срутва.
    И не, това не е хейт. Няма хейтъри, има реализъм. Григор не е спечелил нито един значим турнир за 20 години. Да, той е велик тенесист и това никой не го оспорва! Ние го обичаме, защото няма по-добър българин от него за момента и ни е носил много радост.

    16:37 19.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    7 9 Отговор
    Дреме МИ и дреме МУ
    Той си направи милионите, ако успява да си покрие разходите нека се забавлява на корта.
    А си остава един от красиво играещите с много добри отигравания. Винаги ще подкрепя играч като Григор пред някакво кафяво като Синер!

    16:37 19.05.2026

  • 5 Ейса Фбейс

    16 6 Отговор
    Очаквам много скоро и Ейса да го зареже. Мексиканската фурия не обича неудачници и мухльовци. ....а и парите в сметките намаляват. Скоро Гришо ще остане сам, беден и забравен.

    16:39 19.05.2026

  • 6 Хмм

    10 2 Отговор
    след тежката травма се пази, време е да се заеме с благотворителност

    16:41 19.05.2026

  • 7 Герги

    9 2 Отговор
    Хората стигат височина и надграждат,нашето момче както винаги на приливи и отливи.Жакото е че има данни,не напразно е и прякора му Бейби Федерер..само че много дини носи Григорий...Докато е време да става манекен,има данни......язък за таланта.

    16:43 19.05.2026

  • 8 Читател

    3 13 Отговор
    Винаги съм го подкрепял, това че сега губи не е проблем и стига го обиждайте той е успешен човек за разлика от повечето писачи тук

    16:45 19.05.2026

  • 9 Всичките сили

    12 1 Отговор
    му взе Мексиканката. Изцеди го. Време е да приключва...

    16:55 19.05.2026

  • 10 Дидо

    8 2 Отговор
    Когато Гришо пада ,пада само той !!!!!
    Когато Гришо еб…, еб…. цяла България …!!!!!

    17:00 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дядо дръмпир

    9 1 Отговор
    Вижте ,проблемите на димитров са много сериозни и те идат вероятно от ....родителите и най вече майка му.Но за бг ,димитров е силен играч.днешният мач вие надали сте го гледали ,но аз го гледах внимателно.това ,което се вижда е тотална разтренираност и тотална загуба на увереност и концентрация.от това ,което показа днес слаб сервис ,слаб бекхенд ,невъзможност да вземе подаване след като поведе ,е наистина време да се откаже ,а вие си пускайте лъжите за огромните му печалби и черно тото!ПС.Не очаквах ,че човек игграл така сълно със Синер да стигне до такова смешно ниво ,но е факт.

    17:09 19.05.2026

  • 14 Пинк понк

    6 1 Отговор
    Бу ха ха ха някой да не е очаквал тоя да бие ? Него и инвалидите ще го отупат.
    Като разправям, че от него нищо не става не ви се вярваше. Може и на федербал да го причешат. И на другия фронт го няма, че до сега всички избЕгаха и една не остана при него, а всеки знае, че от хубавото никой не бяга.

    17:19 19.05.2026

  • 15 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Оная като му пообара коженитет0пки и тоа забрави какво се прави с тия зелените топки

    17:32 19.05.2026

  • 16 Ехх Гришони и ти остаря

    8 1 Отговор
    Всеки трябва да знае кога да се оттегли, Григор е смешен спрямо възможностите на съвременните тенисисти. Колкото повече отлага толкова по унизително слизане от корта ще бъде. Дори Новак не е това което беше когато се изправи срещу новата генерация.

    17:33 19.05.2026

  • 17 Перо

    8 1 Отговор
    Федерацията да спира плащането и кауна да се прибира в Хасково!

    Коментиран от #23

    17:47 19.05.2026

  • 18 Видял

    3 9 Отговор
    Горните коментари показват истинското лице на населението на територията. Така беше и преди Евровизия. Тъпчете и плюйте падналия. Мишките са най силни когато гризат труп.

    Коментиран от #20

    17:48 19.05.2026

  • 19 Остин Пауърс

    7 1 Отговор
    Що не махне шапката и да опаше кърпата на плешивата кр@ туна, барем му потръгне.

    17:54 19.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ивелина

    2 0 Отговор
    Какво чака още Гришо? Да изпадне и от топ 500?? Защо си го причинява, а и на феновете?

    19:41 19.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Копаеме дъното

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    Добре дошъл в топ 250 след Ролан Гарос

    20:20 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове