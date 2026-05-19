Пропадането продължава: Григор Димитров отпадна от квалификациите на Ролан Гарос

Григор Димитров преживя разочароващо начало на тазгодишното Открито първенство на Франция. В първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос" 35-годишният хасковлия отстъпи след драматичен трисетов сблъсък на португалеца Жайме Фария – 6:3, 5:7, 6:7(5). Мачът продължи цели 2 часа и 43 минути, изпълнени с обрати, напрежение и пропуснати възможности.

Димитров стартира колебливо, допускайки ранен пробив, но бързо намери ритъма си и обърна първия сет в своя полза, печелейки пет поредни гейма.

Във втората част българинът изглеждаше близо до успеха – поведе с 3:1, а при 5:3 бе само на две точки от победата. За съжаление, нервите и напрежението си казаха думата и Фария успя да се върне в мача, изравнявайки резултата след серия от пропуснати шансове от страна на Димитров.

Решителният трети сет се превърна в истински трилър. Димитров отново поведе, реализирайки пробив за 2:1 и затвърждавайки го за 3:1. Португалецът обаче не се предаде и върна пробива за 4:4. Българинът получи още една възможност да затвори мача, но и този път не успя да се възползва. Всичко се реши в тайбрека, където Фария поведе с 4:1 и стигна до три мачбола. Димитров спаси първите два, но при третия португалецът сложи точка на спора.

Въпреки че Димитров пласира впечатляващите 48 уинъра срещу 30 за съперника, непредизвиканите грешки се оказаха фатални – 41 за българина срещу 33 за Фария. Това бе седма поредна загуба за хасковлията, който не е печелил мач от турнира в Индиън Уелс през март. Серията от неуспехи доведе до спад до 170-о място в световната ранглиста – най-ниската му позиция от 2010 година насам.