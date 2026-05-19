Пропадането продължава: Григор Димитров отпадна от квалификациите на Ролан Гарос

Григор Димитров преживя разочароващо начало на тазгодишното Открито първенство на Франция. В първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос" 35-годишният хасковлия отстъпи след драматичен трисетов сблъсък на португалеца Жайме Фария – 6:3, 5:7, 6:7(5). Мачът продължи цели 2 часа и 43 минути, изпълнени с обрати, напрежение и пропуснати възможности.
Димитров стартира колебливо, допускайки ранен пробив, но бързо намери ритъма си и обърна първия сет в своя полза, печелейки пет поредни гейма.
Във втората част българинът изглеждаше близо до успеха – поведе с 3:1, а при 5:3 бе само на две точки от победата. За съжаление, нервите и напрежението си казаха думата и Фария успя да се върне в мача, изравнявайки резултата след серия от пропуснати шансове от страна на Димитров.
Решителният трети сет се превърна в истински трилър. Димитров отново поведе, реализирайки пробив за 2:1 и затвърждавайки го за 3:1. Португалецът обаче не се предаде и върна пробива за 4:4. Българинът получи още една възможност да затвори мача, но и този път не успя да се възползва. Всичко се реши в тайбрека, където Фария поведе с 4:1 и стигна до три мачбола. Димитров спаси първите два, но при третия португалецът сложи точка на спора.
Въпреки че Димитров пласира впечатляващите 48 уинъра срещу 30 за съперника, непредизвиканите грешки се оказаха фатални – 41 за българина срещу 33 за Фария. Това бе седма поредна загуба за хасковлията, който не е печелил мач от турнира в Индиън Уелс през март. Серията от неуспехи доведе до спад до 170-о място в световната ранглиста – най-ниската му позиция от 2010 година насам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пречи му
Коментиран от #22
16:35 19.05.2026
2 Гост
16:36 19.05.2026
3 Директора👨✈️
И не, това не е хейт. Няма хейтъри, има реализъм. Григор не е спечелил нито един значим турнир за 20 години. Да, той е велик тенесист и това никой не го оспорва! Ние го обичаме, защото няма по-добър българин от него за момента и ни е носил много радост.
16:37 19.05.2026
4 ДрайвингПлежър
Той си направи милионите, ако успява да си покрие разходите нека се забавлява на корта.
А си остава един от красиво играещите с много добри отигравания. Винаги ще подкрепя играч като Григор пред някакво кафяво като Синер!
16:37 19.05.2026
5 Ейса Фбейс
16:39 19.05.2026
6 Хмм
16:41 19.05.2026
7 Герги
16:43 19.05.2026
8 Читател
16:45 19.05.2026
9 Всичките сили
16:55 19.05.2026
10 Дидо
Когато Гришо еб…, еб…. цяла България …!!!!!
17:00 19.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 дядо дръмпир
17:09 19.05.2026
14 Пинк понк
Като разправям, че от него нищо не става не ви се вярваше. Може и на федербал да го причешат. И на другия фронт го няма, че до сега всички избЕгаха и една не остана при него, а всеки знае, че от хубавото никой не бяга.
17:19 19.05.2026
15 ООрана държава
17:32 19.05.2026
16 Ехх Гришони и ти остаря
17:33 19.05.2026
17 Перо
Коментиран от #23
17:47 19.05.2026
18 Видял
Коментиран от #20
17:48 19.05.2026
19 Остин Пауърс
17:54 19.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ивелина
19:41 19.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Копаеме дъното
До коментар #17 от "Перо":Добре дошъл в топ 250 след Ролан Гарос
20:20 19.05.2026