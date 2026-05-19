Румен Гълъбинов: България вече е двигател на растежа в еврозоната

България навлиза уверено в нов етап от своето икономическо развитие след приемането на еврото и вече се позиционира сред държавите с най-висок очакван растеж в еврозоната. Макроикономическите показатели сочат, че страната ни се превръща в двигател на развитието, изпреварвайки традиционни лидери на континента.
„Преди да обсъждаме макроикономическата ситуация, трябва да отдадем дължимото на факта, че България от 1 януари е член на еврозоната. България прие еврото успешно“, подчерта икономистът Румен Гълъбинов, предаде БГНЕС.
Той призна, че част от ефектите след въвеждането на единната европейска валута са били напълно очаквани от експертите, включително процесите на адаптация в банковата система и първоначалните опасения на гражданите от инфлация заради закръглянето на цените.
„Това, което ни изненада, е войната в Иран“, отбеляза експертът, визирайки външните геополитически шокове върху пазарите.
По думите на Гълъбинов, ключова роля за овладяване на инфлационните процеси и регулирането на кредитирането занапред ще имат Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ). След период на намаляване на лихвите, съществува реална възможност ЕЦБ да премине към обратна рестриктивна политика.
Евентуално повишаване на основните лихвени проценти ще се отрази директно и върху българския кредитен пазар. „Много важно е да проследим поведението на Европейската централна банка в следващите заседания“, заяви той.
Според икономиста през втората половина на миналата година се е наблюдавало сериозно изсветляване на родната икономика. Този процес е довел до рекордни постъпления в банковата система и е генерирал последващ силен ръст на кредиторазбирането. Въпреки това, Гълъбинов не отчита драматичен риск за държавната хазна, като категорично подчерта: „Положението с бюджета изобщо не е катастрофално“.
Членството във валутния съюз предоставя на страната напълно нови инструменти за управление на публичните финанси.
„Отпадна необходимостта този резерв да крепи курса на лева към еврото. Част от него може да се използва за оптимизация на новия дълг“, каза икономистът, визирайки освободения ресурс след отпадането на валутния борд.
Той обърна специално внимание на устойчивия ръст на бюджетните приходи и стратегическата роля на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да подкрепят икономиката в дългосрочен план.
Гълъбинов коментира и дебата около бъдещите данъчни политики в страната, като изрично предупреди, че през настоящата 2026 година не трябва да се допускат резки промени в налозите. В същото време той допусна, че през следващите години ще започне сериозна дискусия за по-гъвкаво облагане на бизнеса и гражданите.
„Харесва ми идеята за 15% данък общ доход с необлагаем минимум“, каза Гълъбинов. Той повдигна и въпроса за евентуално намаляване на ставката на ДДС върху основните храни и лекарства, както и неизбежните бъдещи дебати за увеличаване на здравните и пенсионните осигуровки.
Въпреки геополитическите предизвикателства, най-важният факт според експерта остава позиционирането на страната сред отличниците по икономически растеж в Европа.
„България е сред държавите с най-висока прогноза за икономически растеж – между 2,6% и 2,9%. Германия е около 1%“, заяви той. Икономистът дори определи страната ни като мотор за развитие във валутния съюз. „Ние вече се измерваме с икономики като Индонезия и Индия. България е мотор за икономически растеж, макар и малък, на цялата еврозона“, допълни Гълъбинов.
В края на своя анализ той защити категорично приемането на еврото, изтъквайки огромния напредък на държавата. „Постигнахме нещо, което е немислимо за държави като Унгария или Румъния“, обобщи Гълъбинов.
Източник: www.dunavmost.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Само минавам да наблегна на термина.
16:39 19.05.2026
2 пич, намали си таблетките
Коментиран от #40, #60
16:39 19.05.2026
3 Факт
Повод за гордост.
16:40 19.05.2026
4 усс.ран русофил
Коментиран от #10, #50
16:41 19.05.2026
5 1234
Коментиран от #14
16:42 19.05.2026
6 име
16:42 19.05.2026
7 Да виждаме
16:42 19.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Копейки,
16:43 19.05.2026
10 Не бе
До коментар #4 от "усс.ран русофил":Ти просто си уусссраннн
16:43 19.05.2026
11 Къде е оная д-р Гълъбова
16:44 19.05.2026
12 ДрайвингПлежър
4та - 5та година подред индекса на промишлено производство спада, 4та-5та година подред износа спада. Вече не знам кое десетилетие подред сме на отрицателно търговско салдо - тоя ръст е 110% заеми и раздаване - като спре заборчляването, а все някога идва тоя момент и картонените кули се сриват драматично
Дано поне е взел някое евро за възхвала на еврото! Давате по 2 милиарда само за лихви - да ви е честито спечеленото от превалутирането и да си го харчите с кеф! При няколко милиона външнотърговски оборот превалутирането ни не покриваше и една минимална заплата - толкова беше страшно да обърнеш пари в евро
16:44 19.05.2026
13 Тити
16:44 19.05.2026
14 Факт
До коментар #5 от "1234":Не е виц. Българското ниво си стои същото - никакво. Просто евросъседите ни затъват по-бързо от нас и ние се оказваме с едни вежди над тях.
Зависи как ще го представят ПР-ите от лобистичните отдели.
16:44 19.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 тъй ли...
Коментиран от #19
16:46 19.05.2026
17 Растежът на България
Бангаранга.
16:47 19.05.2026
18 Сатана Z
16:48 19.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Веднага
16:49 19.05.2026
21 Дилара
16:49 19.05.2026
22 тъй ли...
До коментар #19 от "Тъй":Стой си в Анадола.
16:49 19.05.2026
23 Радките
16:52 19.05.2026
24 СССР
16:53 19.05.2026
25 Не го знам тоя
16:53 19.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Калоян
Моля,ако има и други научно-фантастични разкази , от същия автор , да ги публикувате.
16:57 19.05.2026
28 Някой
16:58 19.05.2026
29 икономист
17:01 19.05.2026
30 az СВО Победа 81
И тоя ни обещаваше реки от мед и масло след шиткойна!
А в същото време замразяват заплатите!
Добре дошли в "клубът на богатите"! 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #57
17:02 19.05.2026
31 АБЕ БАЙ ОЛИГОФРЕН
17:03 19.05.2026
32 Боже, боже….
17:04 19.05.2026
33 Миро
Едва ли не България е с реактивен растеж и двигател в евро зоната! Тъпичко е!
Копаем дъното с реактивна тяга!
17:05 19.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 гълъб зкпч-то
17:10 19.05.2026
38 Феро
17:11 19.05.2026
39 Форумен лентяй
17:12 19.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 КВИ ГИ ПЛЕЩИ ТОЯ НАРКОМАН БЕ ?
17:19 19.05.2026
42 Стойко
17:19 19.05.2026
43 Всеки успех на България е смърт за РФ
Бавно но сигурно се откъсваме от воденичния камък западнала, фашистка пРосия.
Затова вият майкопродавците .
17:20 19.05.2026
44 Растежът, Господине
17:21 19.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А бе на кой
17:35 19.05.2026
48 А бе на кой
17:36 19.05.2026
49 стоян георгиев
17:37 19.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Аман от копейки
17:44 19.05.2026
54 Перо
17:46 19.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Варна
17:49 19.05.2026
57 Бг Заплата
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Ако не ти стига пенсийката търсим нощни пазачи. 🤣
17:52 19.05.2026
58 Левски
18:00 19.05.2026
59 665
18:07 19.05.2026
60 Той и видът му е такъв
До коментар #2 от "пич, намали си таблетките":Външният вид не лъже !
18:13 19.05.2026
61 Смях
18:41 19.05.2026
62 Тома
19:22 19.05.2026
63 Ламбо
19:29 19.05.2026
64 Име
19:31 19.05.2026