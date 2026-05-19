Новини
България »
София »
Румен Гълъбинов: България вече е двигател на растежа в еврозоната

Румен Гълъбинов: България вече е двигател на растежа в еврозоната

19 Май, 2026 16:37 1 700 64

  • румен гълъбинов-
  • българия-
  • еврозона-
  • растеж-
  • икономика

Това, което ни изненада, е войната в Иран, отбеляза експертът

Румен Гълъбинов: България вече е двигател на растежа в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

България навлиза уверено в нов етап от своето икономическо развитие след приемането на еврото и вече се позиционира сред държавите с най-висок очакван растеж в еврозоната. Макроикономическите показатели сочат, че страната ни се превръща в двигател на развитието, изпреварвайки традиционни лидери на континента.

„Преди да обсъждаме макроикономическата ситуация, трябва да отдадем дължимото на факта, че България от 1 януари е член на еврозоната. България прие еврото успешно“, подчерта икономистът Румен Гълъбинов, предаде БГНЕС.

Той призна, че част от ефектите след въвеждането на единната европейска валута са били напълно очаквани от експертите, включително процесите на адаптация в банковата система и първоначалните опасения на гражданите от инфлация заради закръглянето на цените.

„Това, което ни изненада, е войната в Иран“, отбеляза експертът, визирайки външните геополитически шокове върху пазарите.

По думите на Гълъбинов, ключова роля за овладяване на инфлационните процеси и регулирането на кредитирането занапред ще имат Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ). След период на намаляване на лихвите, съществува реална възможност ЕЦБ да премине към обратна рестриктивна политика.

Евентуално повишаване на основните лихвени проценти ще се отрази директно и върху българския кредитен пазар. „Много важно е да проследим поведението на Европейската централна банка в следващите заседания“, заяви той.

Според икономиста през втората половина на миналата година се е наблюдавало сериозно изсветляване на родната икономика. Този процес е довел до рекордни постъпления в банковата система и е генерирал последващ силен ръст на кредиторазбирането. Въпреки това, Гълъбинов не отчита драматичен риск за държавната хазна, като категорично подчерта: „Положението с бюджета изобщо не е катастрофално“.

Членството във валутния съюз предоставя на страната напълно нови инструменти за управление на публичните финанси.

„Отпадна необходимостта този резерв да крепи курса на лева към еврото. Част от него може да се използва за оптимизация на новия дълг“, каза икономистът, визирайки освободения ресурс след отпадането на валутния борд.

Той обърна специално внимание на устойчивия ръст на бюджетните приходи и стратегическата роля на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да подкрепят икономиката в дългосрочен план.

Гълъбинов коментира и дебата около бъдещите данъчни политики в страната, като изрично предупреди, че през настоящата 2026 година не трябва да се допускат резки промени в налозите. В същото време той допусна, че през следващите години ще започне сериозна дискусия за по-гъвкаво облагане на бизнеса и гражданите.

„Харесва ми идеята за 15% данък общ доход с необлагаем минимум“, каза Гълъбинов. Той повдигна и въпроса за евентуално намаляване на ставката на ДДС върху основните храни и лекарства, както и неизбежните бъдещи дебати за увеличаване на здравните и пенсионните осигуровки.

Въпреки геополитическите предизвикателства, най-важният факт според експерта остава позиционирането на страната сред отличниците по икономически растеж в Европа.

„България е сред държавите с най-висока прогноза за икономически растеж – между 2,6% и 2,9%. Германия е около 1%“, заяви той. Икономистът дори определи страната ни като мотор за развитие във валутния съюз. „Ние вече се измерваме с икономики като Индонезия и Индия. България е мотор за икономически растеж, макар и малък, на цялата еврозона“, допълни Гълъбинов.

В края на своя анализ той защити категорично приемането на еврото, изтъквайки огромния напредък на държавата. „Постигнахме нещо, което е немислимо за държави като Унгария или Румъния“, обобщи Гълъбинов.

Източник: www.dunavmost.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    54 3 Отговор
    "с най-висок ОЧАКВАН растеж !!!!!!!!"
    Само минавам да наблегна на термина.

    16:39 19.05.2026

  • 2 пич, намали си таблетките

    59 4 Отговор
    Какъв растеж бе, бай Хей?

    Коментиран от #40, #60

    16:39 19.05.2026

  • 3 Факт

    51 5 Отговор
    Когато всички състезатели се прострелят в краката, куцият кон се оказва първи.
    Повод за гордост.

    16:40 19.05.2026

  • 4 усс.ран русофил

    8 22 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #10, #50

    16:41 19.05.2026

  • 5 1234

    35 2 Отговор
    Това виц!!

    Коментиран от #14

    16:42 19.05.2026

  • 6 име

    46 3 Отговор
    Охо, след като за 10г си увеличихме два пъти покупателната способност, сега ще издърпаме и ЕССР от блатото! Други вицове няма ли да ни разкажете?

    16:42 19.05.2026

  • 7 Да виждаме

    48 1 Отговор
    Направо е реактивен двигател в растежа на цените

    16:42 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копейки,

    13 20 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    16:43 19.05.2026

  • 10 Не бе

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "усс.ран русофил":

    Ти просто си уусссраннн

    16:43 19.05.2026

  • 11 Къде е оная д-р Гълъбова

    32 2 Отговор
    да си събере изтърваните гълъби от Курило, дето са плъзнали по министервства, парламенти и медии?!

    16:44 19.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    28 3 Отговор
    Тоя чичко що не си пие скапаните хапчета? макар, че е за друго лечение!

    4та - 5та година подред индекса на промишлено производство спада, 4та-5та година подред износа спада. Вече не знам кое десетилетие подред сме на отрицателно търговско салдо - тоя ръст е 110% заеми и раздаване - като спре заборчляването, а все някога идва тоя момент и картонените кули се сриват драматично

    Дано поне е взел някое евро за възхвала на еврото! Давате по 2 милиарда само за лихви - да ви е честито спечеленото от превалутирането и да си го харчите с кеф! При няколко милиона външнотърговски оборот превалутирането ни не покриваше и една минимална заплата - толкова беше страшно да обърнеш пари в евро

    16:44 19.05.2026

  • 13 Тити

    26 2 Отговор
    Двигател на картели монополи и корупция.

    16:44 19.05.2026

  • 14 Факт

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "1234":

    Не е виц. Българското ниво си стои същото - никакво. Просто евросъседите ни затъват по-бързо от нас и ние се оказваме с едни вежди над тях.
    Зависи как ще го представят ПР-ите от лобистичните отдели.

    16:44 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тъй ли...

    13 2 Отговор
    Демек - ЕС е затънал по-зле и от нас.

    Коментиран от #19

    16:46 19.05.2026

  • 17 Растежът на България

    4 20 Отговор
    Нов мощен удар в зурлите на копейките.
    Бангаранга.

    16:47 19.05.2026

  • 18 Сатана Z

    3 7 Отговор
    Принципно в макроикономиката високата инфлация е двигател на растежа,тъй като събираемостта на данъчните ставки се увеличава в залегналия бюджетен план.Пример е инфлационен индекс 1.5% ,за годината растеж има с 1.5%

    16:48 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Веднага

    15 1 Отговор
    смени дилъра приятел. Много "гълъби" станахте. Идвате ни в повечее...

    16:49 19.05.2026

  • 21 Дилара

    14 1 Отговор
    Този ми е редовен клиент. Добра реклама ми прави иначе. Поръчвайте от мен, виждате от този че яко хваща.

    16:49 19.05.2026

  • 22 тъй ли...

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тъй":

    Стой си в Анадола.

    16:49 19.05.2026

  • 23 Радките

    7 1 Отговор
    кацнаха на Марс, вече са двигател в растежа на вселената

    16:52 19.05.2026

  • 24 СССР

    20 2 Отговор
    С работещи бедни и ровещи по кошовете за храна гладни и пенсионери умиращи от глад ако това е растеж тогава сме първи!!

    16:53 19.05.2026

  • 25 Не го знам тоя

    11 1 Отговор
    На какво е, но искам от същото

    16:53 19.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Калоян

    14 1 Отговор
    Харесва ми стилът на този експертен икономист-писател.
    Моля,ако има и други научно-фантастични разкази , от същия автор , да ги публикувате.

    16:57 19.05.2026

  • 28 Някой

    10 2 Отговор
    България наистина навлиза в нов етап на икономическото си развитие като гледам какви джипки се движат по улиците, може да си видят вече и поршета,аз съм от Плевен, обаче заплатите не мърдат, на това какво се вика !!!?

    16:58 19.05.2026

  • 29 икономист

    20 2 Отговор
    Гълабинов , веднага да си върнеш дипломата ! Незабавно ! Това не е растеж , това е инфлация , приятелю .Мнението ти е внушение.

    17:01 19.05.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    "ОЧАКВАНЕ" ! 🤣🤣🤣🤣

    И тоя ни обещаваше реки от мед и масло след шиткойна!

    А в същото време замразяват заплатите!

    Добре дошли в "клубът на богатите"! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    17:02 19.05.2026

  • 31 АБЕ БАЙ ОЛИГОФРЕН

    20 1 Отговор
    ПИЯН ЛИ СИ ИЛИ СИ ТУРБОТЪП.ДАЛЕЕЕЧ ОТ ИСТИНАТА СИ

    17:03 19.05.2026

  • 32 Боже, боже….

    16 1 Отговор
    Двигател била… Какъв, развален ли?

    17:04 19.05.2026

  • 33 Миро

    15 1 Отговор
    Още един празноглавец на трибуната!
    Едва ли не България е с реактивен растеж и двигател в евро зоната! Тъпичко е!
    Копаем дъното с реактивна тяга!

    17:05 19.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 гълъб зкпч-то

    10 1 Отговор
    дай по-спокойно бе гълъбинов,аз обяснявам как сме зле,а ти ще ни вкараш в г7

    17:10 19.05.2026

  • 38 Феро

    5 1 Отговор
    Румен Гълъбинов и Румен Радев, плеснете с ръцете, прегърнете се и без песни литнете заедно в небесата! Лика-прилика!

    17:11 19.05.2026

  • 39 Форумен лентяй

    4 9 Отговор
    Не е важно какво казва финансистът и икономистът Румен Гълъбинов, не е важно какво отчита статистиката и индексите на световни организации ... важно е какво пишат пропадналите несретници по форумите . 🤣🤣🤣

    17:12 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 КВИ ГИ ПЛЕЩИ ТОЯ НАРКОМАН БЕ ?

    10 2 Отговор
    НЕКА КАЖЕ КЪДЕ И С КВО СМЕ ПОВЕЛИ ЕВРОПА , ЗАТОВА ЛИ ЩЕ ТЕГЛИМ 10 МИЛИАРДА ЕВРО ЗАЕМ И ЩЕ ОТКРАДНАТ И НЕГО ?

    17:19 19.05.2026

  • 42 Стойко

    11 3 Отговор
    България стана двигател,а 80% от българите потънаха под вода!

    17:19 19.05.2026

  • 43 Всеки успех на България е смърт за РФ

    4 8 Отговор
    Въпреки всички съветски проксита, които ни управляват по бандитски в последните 80 г., България става все по богата и по европейска.
    Бавно но сигурно се откъсваме от воденичния камък западнала, фашистка пРосия.
    Затова вият майкопродавците .

    17:20 19.05.2026

  • 44 Растежът, Господине

    10 1 Отговор
    е по отношение на печалби банки, и финансови инструменти, същите които предизвикаха кризата 2008 г. и последва "прекалено големи, за да фалират". Това не са инвестиции в реалната икономика, най-вече производство с висока добавена стойност. След влизане в юрозоната се освободиха между 12 и 16 млрд. лева от банкови резерви, след като прагът на тези резерви бадна на един процент. От тях БНБ печелеше половин милиард годишно, които отиваха в бюджета. Тези освободени милиарди с мултиплициращ ефект едно към три, вкараха още около 30 млрд. в обращение от кредити и др., при 30 млрд. в обращение преди юрозоната, ето защо повишаването на цените е СТО процента, и защо инфлацията е над 41% до 60% при храните. Индустриалното производство бележи траен спад 3-та поредна година. Масово производството бяга или фалира, поради повишени разходи от въвеждане на юрото - ток, вода, заплати, разходи суровини и материали. България е първа по темпове на задлъжняване в ЕС. А истинският дефицит ще излезе наяве, който дори Евростат призна, че е фалшифициран, за да ни набутате юрото.

    17:21 19.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А бе на кой

    2 1 Отговор
    Му разбиха гълъбарника, та толкоз пчерната гад се разхвърляни из бг-то

    17:35 19.05.2026

  • 48 А бе на кой

    1 1 Отговор
    Му разбиха гълъбарника, та толкоз пчерната гад се разхвърляни из бг-то

    17:36 19.05.2026

  • 49 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    17:37 19.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Аман от копейки

    4 6 Отговор
    НЕУДАЧНИЦИ!

    17:44 19.05.2026

  • 54 Перо

    8 1 Отговор
    Тоя луд ли е?

    17:46 19.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Варна

    11 0 Отговор
    Абе,кой им дава думата и къде ги намирате тези Соро.... плъхове Бе ?

    17:49 19.05.2026

  • 57 Бг Заплата

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Ако не ти стига пенсийката търсим нощни пазачи. 🤣

    17:52 19.05.2026

  • 58 Левски

    10 0 Отговор
    Гълъбче, и какво произвеждаме, администрация, политици и анализатори.

    18:00 19.05.2026

  • 59 665

    9 0 Отговор
    България ако е двигателят, значи трябва да я опяваме Европата. Тоя да не се е почерпил с кристали ?!

    18:07 19.05.2026

  • 60 Той и видът му е такъв

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "пич, намали си таблетките":

    Външният вид не лъже !

    18:13 19.05.2026

  • 61 Смях

    3 0 Отговор
    В залата бегето и растеж😅😅🤣🤣🤣

    18:41 19.05.2026

  • 62 Тома

    2 0 Отговор
    Само така моето момче тръгна растежа с милиарди заеми

    19:22 19.05.2026

  • 63 Ламбо

    2 0 Отговор
    "По думите на Гълъбинов, ключова роля за овладяване на инфлационните процеси" къде видя овладяване на инфлационните процеси ????? А бе тези "специалисти" в България ли живеят , кьорави ли са , или Сорос и акушерката им тъпчат джобовете .

    19:29 19.05.2026

  • 64 Име

    3 0 Отговор
    Руменчо Гълъбинов майка му явно доста често го е изпускала на главичка!

    19:31 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове