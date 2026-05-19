Петър Волгин в ЕП: Принципът на единодушието не трябва да отпада

„През последните десетилетия Евросъюзът се превръща във все по-централизирана и авторитарна структура. Принципът на единодушието при вземането на най-важните решения в Съюза е едно от малкото останали демократични механизми в ЕС“, заяви българският евродепутат Петър Волгин на заседание на ЕП, на което се обсъждаше управлението на ЕС във време на глобални предизвикателства и дали принципът на единодушието следва да отпадне, за да може ЕС да взема по-бързи решения в среда, която е сложна и непредсказуема.

Като представител на суверенистите Петър Волгин подчерта, че този принцип гарантира, че не толкова могъщи държави като България са равнопоставени с много по-силни държави като Германия. Но напоследък именно от Берлин, както и от Брюксел, а и от други места се чуват призиви този принцип на единодушното вземане на важни решения да бъде премахнат.

„Така всичко щяло да става много по-бързо, а в съвременния динамичен свят това било изключително важно, убеждават ни привържениците на тази промяна“, продължи Волгин. И обясни, че „ако това отпадане се случи, решенията наистина ще се вземат по-бързо, но това ще бъде и окончателният край на равнопоставеността на държавите в Европейския съюз“.

„То и сега, когато, на хартия, всички сме равнопоставени, е очевидно, че някои са по-равни от други, както пише Оруел във „Фермата на животните“. А отпадне ли принципът на единодушното вземане на важни решения, това ще означава, че суверенитетът в рамките на Евросъюза ще бъде погребан окончателно погребан.“

Представителка от „Обнови Европа“ зададе въпрос на Петър Волгин, като подчерта, че хората вече искат ЕС да се движи по-бързо и да защитава по-убедително сигурността на гражданите. В отговор българският евродепутат от групата „Европа на суверенните нации“ каза следното: „Аз слушам българските граждани, защото съм избран от българските граждани. И българските граждани ми казват, че България трябва да бъде равнопоставена в рамките на ЕС.“ Той определи принципът на единодушието като една от малкото гаранции за равнопоставеност. „Отпадне ли този принцип, тогава големите държави ще ни казват какво да правим. Няма европейски граждани, има италиански, испански, френски, български граждани и т.н. Като избран от България, защитавам правата на българските граждани и затова искам принципът на единодушието да остане!“

Суверенистите поддържат тезата, че когато единодушието бъде премахнато, ЕС ще се превърне в нещо коренно различно. Ще бъде съюз, който подчинява държавите. Зелените, социалистите и либералите настояват за преразглеждане на договорите, и че тези, които искат да се придвижват напред, не трябва да са заложници на ветото! ЕНП както често напоследък става, заемат двусмислена позиция.