Петър Волгин в ЕП: Принципът на единодушието не трябва да отпада

19 Май, 2026 18:55 786 26

  • петър волгин
  • еп
  • единодушие

Снимка: Прессъобщение
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„През последните десетилетия Евросъюзът се превръща във все по-централизирана и авторитарна структура. Принципът на единодушието при вземането на най-важните решения в Съюза е едно от малкото останали демократични механизми в ЕС“, заяви българският евродепутат Петър Волгин на заседание на ЕП, на което се обсъждаше управлението на ЕС във време на глобални предизвикателства и дали принципът на единодушието следва да отпадне, за да може ЕС да взема по-бързи решения в среда, която е сложна и непредсказуема.

Като представител на суверенистите Петър Волгин подчерта, че този принцип гарантира, че не толкова могъщи държави като България са равнопоставени с много по-силни държави като Германия. Но напоследък именно от Берлин, както и от Брюксел, а и от други места се чуват призиви този принцип на единодушното вземане на важни решения да бъде премахнат.

„Така всичко щяло да става много по-бързо, а в съвременния динамичен свят това било изключително важно, убеждават ни привържениците на тази промяна“, продължи Волгин. И обясни, че „ако това отпадане се случи, решенията наистина ще се вземат по-бързо, но това ще бъде и окончателният край на равнопоставеността на държавите в Европейския съюз“.

„То и сега, когато, на хартия, всички сме равнопоставени, е очевидно, че някои са по-равни от други, както пише Оруел във „Фермата на животните“. А отпадне ли принципът на единодушното вземане на важни решения, това ще означава, че суверенитетът в рамките на Евросъюза ще бъде погребан окончателно погребан.“

Представителка от „Обнови Европа“ зададе въпрос на Петър Волгин, като подчерта, че хората вече искат ЕС да се движи по-бързо и да защитава по-убедително сигурността на гражданите. В отговор българският евродепутат от групата „Европа на суверенните нации“ каза следното: „Аз слушам българските граждани, защото съм избран от българските граждани. И българските граждани ми казват, че България трябва да бъде равнопоставена в рамките на ЕС.“ Той определи принципът на единодушието като една от малкото гаранции за равнопоставеност. „Отпадне ли този принцип, тогава големите държави ще ни казват какво да правим. Няма европейски граждани, има италиански, испански, френски, български граждани и т.н. Като избран от България, защитавам правата на българските граждани и затова искам принципът на единодушието да остане!“

Суверенистите поддържат тезата, че когато единодушието бъде премахнато, ЕС ще се превърне в нещо коренно различно. Ще бъде съюз, който подчинява държавите. Зелените, социалистите и либералите настояват за преразглеждане на договорите, и че тези, които искат да се придвижват напред, не трябва да са заложници на ветото! ЕНП както често напоследък става, заемат двусмислена позиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОПАААААА ЕЛАТЕ ПИЛЕНЦА ПРИ

    11 1 Отговор
    БАТКОООО...

    ПОКАЗАХА СИ РОГЦАТААААА...

    18:58 19.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 7 Отговор
    Факт! Това би било цялостно изменение на договора за присъедниняване, където правото на всяка държава поне на теория е гарантиране - такава промяна е допустима само при провеждане на национални референдуми, които да удостоверят, че народа на Държава Х е готова да даде единствената си защита в ръцете на Урсулите!
    ... и ако спечелят такъв референдум урсулите то всичко друго би било безсмислено...

    18:59 19.05.2026

  • 3 Дрън, дрън съветски чугун

    17 12 Отговор
    При монголоидите по московията всички са равноправни, но някои са по равноправни - както пише накрая на табелата от "Фермата на животните", която между другото е писана за СССР.

    Коментиран от #14

    19:02 19.05.2026

  • 4 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    15 15 Отговор
    Българските граждани, които представляваш са по малко от 2% ...

    19:05 19.05.2026

  • 5 Абе , яяяя ,

    10 6 Отговор
    с теб единодушие ? У ред ли си ?

    19:07 19.05.2026

  • 6 Фори

    14 14 Отговор
    Какво единодушие иска? Руски агенти като него , развалят ЕС!

    19:08 19.05.2026

  • 7 Мнение

    13 16 Отговор
    Браво на г-н Волгин!
    Той и другите евродепутати от Възраждане са единствените, които защитават българските национални интереси в ЕП!
    Останалите бг евродепутати са просто слуги на чуждестранните си спонсори!

    А колкото до "бангарангата", това е ново дъно на културният живот в България!
    От песни като "Една българска роза" и "Притури се планината", та до "бангаранга"???

    Народе, как допусна да стигнеш до поредната си национална катастрофа???!!!

    19:09 19.05.2026

  • 8 Иван

    11 8 Отговор
    Бегай плехар долен

    19:13 19.05.2026

  • 9 Как

    14 8 Отговор
    За пет години в ЕП и 15 000 евро месечна заплата ще спести един милион евро!Няма да му се работи повече. Токава ще критикува на воля ЕП и ще ожалва пенсионерите с ниски пенсии!

    Коментиран от #18

    19:15 19.05.2026

  • 10 Рамбо

    13 10 Отговор
    Жалка рашистка подлога.

    19:21 19.05.2026

  • 11 оня с коня

    8 7 Отговор
    Ето я и ВРЪТКАТА на Волгин при отговор на Въпрос на Представителка на "Обнови Европа":"Аз слушам БългарскиТЕ Граждани,защото съм избран от БългарскиТЕ граждани..."Неее,Байно - Ти НЕ СИ ИЗБРАН от Българските Граждани,а САМО ОТ ЧАСТ от тях,т.е. от 23,7 % Русофилстващи у Нас!И плаче с Руски сълзи Волгин са Равнопоставеност на Държавите в ЕС при вземане на Решения НЕ ЗАЩОТО милее за Мнението на Държавата ни ,а за да може ДА СТОПИРА ЧРЕЗ ВЕТО всякакви решения срещу Русия като провалилият се Орбан и все още ят" Фицо!Нейсе - това ще е последният Евродепутат на Възраждане ,шмугнал се в Европарламента.

    19:24 19.05.2026

  • 12 скопей

    5 3 Отговор
    кво стана с балшивизма?

    19:28 19.05.2026

  • 13 Търновец

    8 10 Отговор
    Гражданин Волгин е про Кремълски глобалист и анти Европеец. А основно важно за ЕС е да има одобрена с квалифицирано мнозинство конституция. Някои Руски политици искат разбиване на ЕС което би позволило на РФ да заграби Балтика България и Румъния. Русите държат две военни бази в Сирия и още от Петър 2 имат мераци за контрол върху Проливите и топлите морета. Жалко че ЕС още нямаме конституция и единна армия - бихме съкратили много чиновници - вместо 27 министерства едно, вместо 27 конституции една

    Коментиран от #15, #17

    19:29 19.05.2026

  • 14 Е,как

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    разбра ,че е писана за Съветския съюз ,чугун про зт. Или не си я чел или и както дявола евангелието

    19:51 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хмммм

    7 1 Отговор
    Мъмнештата съветска Волга!

    19:58 19.05.2026

  • 17 Гнусите с лъжите си

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Търновец":

    Направо се чудя що за цигания заля глупаците и не ги ли е гнус да лазят в по мия.

    20:10 19.05.2026

  • 18 Ами браво на Волгин

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Как":

    Казващ истината, си ги е заслужил!

    Коментиран от #19

    20:11 19.05.2026

  • 19 Браво

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ами браво на Волгин":

    На N1 кремълска подлога!

    Коментиран от #20

    20:17 19.05.2026

  • 20 Кое е Кремълското бе глупав

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Браво":

    Лъжата винаги е спохождала глупаци и хора пропаднали в едно общество без грам ценности и достойнство! Жалко за някой стигнал да лази толкова ниско!

    20:21 19.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Шаран БГ

    0 2 Отговор
    На № 9 "Как" Прощавайте, но ходили ли сте на училище и училили ли сте смятане и после аритметика ? Как за 5 години /60 месеца/ при 15 000 € месечна плата, П.Волгин ще СПЕСТИ един милион ? Ако обичате направете подобна сметка / интересно, как някой хора все чуждите сметки правят/ на настоящият Президент на РБ , която проседя там 14 години !!!?
    Може да сме и 1/2 % от ЕС . Това означава ли ,че ако ще някой да поиска да воюва с някого, и нашата"могъща" държава ще праща оръжие и солджъри да гинат, за нечии кеф ?
    Някой даже попита , за чий чеп ни е нужен Парламент, щом изпълняваме и сега всяко едно подствирване на ЕП ? И тая огромна раздута администрация на нещастните 6,437 хиляди БГ граждани на нейна територия / към 31.12 2024 г.според НСИ/ !? Да не правя разчет на брой пАнсионери, ДВА пъти по-вече умрели, отколкото са се родили годишно ....и т.н. , и т.н.
    П.Волгин защитава интересът на България , пази нейният авторитет и суверинитет, но НИЕ ще плюем по него, ако ще Българийката , заедно с народеца ѝ , бъде изтрита от географската карта !!

    20:30 19.05.2026

  • 23 Нехис

    1 2 Отговор
    Принципът на единодушието трябва да отпадне, за да не могат разни руски троянски коне като Унгария и Словакия да създават проблеми.
    Проблеми създаваш и ти, Пьотр Волгине.

    20:40 19.05.2026

  • 24 асенчо

    0 0 Отговор
    диктатура на богатите, за окрадване на бедните.

    20:49 19.05.2026

  • 25 Перо

    1 0 Отговор
    Децата на старите УДБаши и титовисти, понастоящем от ВМРО ДПМНЕ на РСМ, хвърлят стотици милиони евро за обработка на отговорните фактори на отделните страни от ЕС, по отделно и за тотален лобизъм, да се предлага искането за гласуване с болшинство! За сега са подали Словения и Хърватска, дебатира се в Германия, вербуват преговарящия отговорник, словенец по произход за напредъка на РСМ и македонистите се насочват към новия Премиер на Украйна! Другите страни са пас, но са подложени на въздействие от неолибералите! Съгласно сегашния правилник, приемането на промени може да стане с пълно единодушие!

    21:03 19.05.2026

  • 26 Коко

    0 1 Отговор
    Помияр нещастен

    21:20 19.05.2026

