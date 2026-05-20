Ню Йорк Никс с драматичен обрат срещу Кливланд: Начало на битката за Изтока

20 Май, 2026 10:20 435 0

Героичен финал в „Медисън Скуеър Гардън“ и осма поредна победа за нюйоркчани

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Ню Йорк Никс извоюва паметна победа над Кливланд Кавалиърс със 115:104 след продължение. Над 19 800 фенове в „Медисън Скуеър Гардън“ станаха свидетели на истински трилър, който беляза старта на финалната серия в Източната конференция на NBA.

Домакините се оказаха в тежка ситуация, изоставайки с цели 22 точки по-малко от осем минути преди края на редовното време. Но Никс показаха характер и борбен дух, изравниха резултата при 101:101 и изпратиха мача в продължение. Там нюйоркчани буквално прегазиха съперника си, демонстрирайки безапелационна воля за победа.

Големият герой за Никс бе Джейлън Брънсън, който наниза впечатляващите 38 точки, като 15 от тях реализира именно в решаващата последна четвърт. За гостите от Кливланд най-резултатен бе Донован Мичъл с 29 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на нюйоркския тим.

С този успех Ню Йорк Никс записаха осма поредна победа в плейофите, като последното им поражение датира от 23 април срещу Атланта Хоукс. Тимът мечтае за първи финал в NBA от 1999 година и за първа шампионска титла от далечната 1973-а.

Вторият сблъсък от серията отново ще се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“ този четвъртък.


