Иран предупреждава за „много повече изненади“ при евентуално възобновяване на войната

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че всяко възобновяване на войната срещу Иран ще доведе до „много повече изненади“, като добави, че иранските въоръжени сили са натрупали нов опит и способности по време на конфликта със САЩ и Израел, предаде агенция ИРНА, цитирана от БТА.
В публикация в Екс от днес Арагчи посочи, че месеци след началото на войната американският Конгрес е признал, че са били унищожени десетки самолети на стойност милиарди долари. „Нашите могъщи въоръжени сили се утвърдиха като първите, свалили широко рекламирания изтребител Ф-35“, заяви той.
„С научените уроци и натрупаните знания завръщането към войната ще донесе много повече изненади“, добави иранският външен министър.
До изявлението се стига на фона на засилена военна реторика от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който през последните дни предупреди за възможно подновяване на ударите срещу Иран, ако непреките дипломатически преговори не доведат до споразумение.
Според Техеран американско-израелската офанзива, започнала на 28 февруари, е била насочена срещу цивилна инфраструктура, жилищни райони, образователни институции и културни обекти, като при ударите са били убити високопоставени ирански военни и официални лица.
Иран твърди, че в отговор неговите въоръжени сили са извършили 100 вълни от удари срещу стратегически американски и израелски цели в региона.
15 Факти
До коментар #8 от "И защо ?":Иранците не си защитават държавата, а я разрушават. Защо от 50 години нападат Израел чрез своите терористични организации Хизбула, Хамас и Хутите. Какво искат от Израел? Те нямат обща граница и териториални претенции. Иранците ако мислиха за държавата си щяха да си гледат икономиката и нямаше да поставят унищожението на Израел за цел номер едно. За тях унищожението на Израел е по-важно от прогресът на Иран. Затова Иран е толкова беден и изостанал, а Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн са в бъдещето. Те отдавна осъзнаха, че е по-важно да си оправят държавите, отколкото да унищожат Израел, който не им пречи с нищо.
18 Мишел
До коментар #6 от "гост":Грешиш. Ормузкият проток за винаги е ядреното оръжие на Иран. САЩ нямат потенциал да спечелят война с Иран.
