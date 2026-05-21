ДБ: Тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на Радев

Тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на Радев. Може би не същите хора, но хора, принадлежащи към техния политически кръг. Става дума за последователна тенденция към ограничаване на една от основните функции на Народното събрание. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ депутатът от „Демократична България” Павел Попов относно промените в правилника на НС, предложени от „Прогресивна България”.
Той разкритикува предложените промени, коментирайки, че е притеснително на народните представители да се отнема достъпа до документи. „Комуникацията с учрежденията - държавни или общински, се ограничава чрез тези промени в правилника. Сега този достъп ще трябва да се осъществява по общия ред по Закона за достъп до обществена информация, където сроковете са по-дълги и отказа води до една много дълга процедура”, каза Попов и допълни, че ограничаването на сформирането на временни комисии също е притеснително.
По отношение на сигнал на ДБ за пътувания на Делян Пеевски зад граница депутатът коментира, че това е сигнал, който цели да подпомогне работата на ГДБОП. „Подаваме сигнал за полетите на Делян Пеевски, защото не ни позволиха да сформираме временна комисия. Ако беше сформирана такава всички тези въпроси можеше да бъдат зададени в нейните рамки”, посочи той.
По думите му съществуват подозрения, че пътуванията не са били просто частни, а са използвани за контакти извън обсега на наблюдение на определени служби, за да могат да бъдат договаряни действия, свързани с обществени поръчки както с възложители, така и с изпълнители.
Той не коментира за кои хора и какви обществени поръчки става въпрос. Попов заяви, че това трябва да бъде установено от службите. „Понеже на нас ни беше обяснено, че изпълнителната власт ще се занимава с тези проблеми и на парламента не му е работа, ние просто подаваме сигнал”, добави той.
