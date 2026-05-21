ДБ: Тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на Радев

21 Май, 2026 09:00

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на Радев. Може би не същите хора, но хора, принадлежащи към техния политически кръг. Става дума за последователна тенденция към ограничаване на една от основните функции на Народното събрание. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ депутатът от „Демократична България” Павел Попов относно промените в правилника на НС, предложени от „Прогресивна България”.

Той разкритикува предложените промени, коментирайки, че е притеснително на народните представители да се отнема достъпа до документи. „Комуникацията с учрежденията - държавни или общински, се ограничава чрез тези промени в правилника. Сега този достъп ще трябва да се осъществява по общия ред по Закона за достъп до обществена информация, където сроковете са по-дълги и отказа води до една много дълга процедура”, каза Попов и допълни, че ограничаването на сформирането на временни комисии също е притеснително.

По отношение на сигнал на ДБ за пътувания на Делян Пеевски зад граница депутатът коментира, че това е сигнал, който цели да подпомогне работата на ГДБОП. „Подаваме сигнал за полетите на Делян Пеевски, защото не ни позволиха да сформираме временна комисия. Ако беше сформирана такава всички тези въпроси можеше да бъдат зададени в нейните рамки”, посочи той.

По думите му съществуват подозрения, че пътуванията не са били просто частни, а са използвани за контакти извън обсега на наблюдение на определени служби, за да могат да бъдат договаряни действия, свързани с обществени поръчки както с възложители, така и с изпълнители.

Той не коментира за кои хора и какви обществени поръчки става въпрос. Попов заяви, че това трябва да бъде установено от службите. „Понеже на нас ни беше обяснено, че изпълнителната власт ще се занимава с тези проблеми и на парламента не му е работа, ние просто подаваме сигнал”, добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 газо

    30 2 Отговор
    Газ пикаете вие, ама ако да ви е!

    09:02 21.05.2026

  • 2 ДайБългария

    25 1 Отговор
    Как да си пия кафето без статия за Дара 😤😡

    09:02 21.05.2026

  • 3 хах

    27 1 Отговор
    Къде са покри Иво Мирчев 😅

    Коментиран от #18

    09:03 21.05.2026

  • 4 ту-туу

    19 3 Отговор
    Скривайте се шар-ат-ни брадясали та-и-ани

    09:06 21.05.2026

  • 5 Вашето мнение

    27 1 Отговор
    НПО-тата са налазили медиите тези дни. Непрестанен рев от представители на "демократичната общност", че им ограничавали правата. Тези, които за цялото си жалко съществуване са плюскали от софрата продавайки род и родина искат да продължат да го правят, а просто трябва да бъдат забранени.

    09:06 21.05.2026

  • 6 Радев каза, че

    7 7 Отговор
    няма да съкращава държавните търтей!

    Коментиран от #10, #20, #29

    09:07 21.05.2026

  • 7 алла-балла

    10 4 Отговор
    с пРезидента

    09:09 21.05.2026

  • 8 Боташът или ботушът на терора

    6 17 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    09:10 21.05.2026

  • 9 европа и юса водят войни . европа ги

    9 2 Отговор
    кара да правят измами . за лешоядите програма 4 милиона евро . за пенсионерите няма . и крадат по малко . хванаха купувачите на гласове . разцепиха 3 коалиции . вече не всеки влиза в парламента .

    Коментиран от #11

    09:10 21.05.2026

  • 10 кРадефф

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Радев каза, че":

    ше ги менкам с мои 😉😉

    09:11 21.05.2026

  • 11 пийни си кислол

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "европа и юса водят войни . европа ги":

    да ся упокоиш

    09:12 21.05.2026

  • 12 Гост

    19 3 Отговор
    Тизи, които поругаха конституцията и пиха мазно кафе в скута на Шиши, като този брадат к...зел сега са най-големите борци за правилата на парламентаризма! вЕрвате ли им?

    Коментиран от #28

    09:20 21.05.2026

  • 13 глоги

    6 1 Отговор
    държавните търтеи! А НЕ ТЪРТЕЙ!

    09:21 21.05.2026

  • 14 СКРИЙ СЕ БЕ...

    11 0 Отговор
    КО ЗЕЛ УТРЕПАН

    09:21 21.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соросоиден

    13 2 Отговор
    Сектанти съединявайте се, да разгромим доставчиците на пици!!

    09:24 21.05.2026

  • 17 Фейк - либераст

    14 0 Отговор
    По т.н. "български" телевизии всяка тъпня изКазана уверено срещу съответното заплащане се нарича ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ!

    09:25 21.05.2026

  • 18 Мдаа!🤔

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "хах":

    Днес се навършва една седмица от атентата срещу другарят Мирчев! Леката телесна повреда е излекувана, но душата му е дълбоко наранена!🤥

    09:26 21.05.2026

  • 19 Цялото

    6 4 Отговор
    правителството е тотално шкарто с негативни последици всеки Божи ден - както за държавата , така и за българския народ ! Буквално му вземат въздуха , сигурността , настоящето и бъдещето !

    09:26 21.05.2026

  • 20 Накратко

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев каза, че":

    Напротив съкрати политипеските кабинети съветници и, ако резне финансиране на НПО и медии без държавните ще е супер. Държавните чиновници са учители първо, лекари , социалните дейности НАП, РЗИ, Инспекцията по труда и още един куп органи които имат роля, работниците и другите хора да не са във феодализма. А без другите държавни търтеи няюма свободно движение в европа и другите органи нищо не могат да свършат. Факт е че в България се работи на 2 плика минимална заплата и другите на ръка. Все още има бизнеси оо втория начин и картели на ниски заплати. А тези работодатели и капитал ги полупиха по втория начин от Костов закърмени с глупавата идея евтина работна ръка. държавата е лоша и всички там са такива. И си карат новите мерцедеси.

    09:32 21.05.2026

  • 21 Николай II

    7 0 Отговор
    Иво Мирчев директор на центъра за градска мобилност. И ще настъпи ред в София. Ах, какъв ред.

    09:36 21.05.2026

  • 22 Този козел,

    4 1 Отговор
    От къде се появи?

    09:51 21.05.2026

  • 23 рибаря

    4 0 Отговор
    Рана,рано ни разваляте настроението с тази изключително негативна и противна личност.Успя да се промъкне и за депутат.Кубето го полира с машинка и вакса за коли.Да блести.Шпатула и близач.

    09:52 21.05.2026

  • 24 ?????

    3 1 Отговор
    Ха ха.
    Присмяла се кука на криво дърво.
    А га ядохте кифтетата в сглобката с Шиши и Баце ви беше добре.
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #26

    10:01 21.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Истината е нужна

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "?????":

    Каква сглобка ве п.едал, като тогава се нуждаеха от гласовете на ГЕРБ и двете ДПСета и въпреки напъните за промяна на Конституцията Шиши и Мутрьо орязаха тотално промените(кой ще си гласува да влезе в з.атвора...няма такъв).

    10:23 21.05.2026

  • 27 Жълтото паве

    1 0 Отговор
    води до особен начин на мислене и на действие. Понеже няма мислене а само претенции за мисъл, действията също са безсмислени. Но пък има широка трибуна по медиите. Кажете ми, какво разбрахте от статията и от интервюто, освен оплаквания. Дали видяхте решение и дали видяхте адекватност. Аз не видях.

    10:27 21.05.2026

  • 28 Дедо Пене

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Заври си я тази Конституция(бламирана от БКП(БСП) 1991г в служба на олигархията и с фиктивна промяна (с изключение на чл.1) в задните части!!!

    10:27 21.05.2026

  • 29 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев каза, че":

    много ми харесва как в едно изречение има съществително и прилагателно в разрични числа. Държавните-мн.ч., търтей-ед.ч. Евала, Велгилий.

    10:28 21.05.2026

  • 30 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Ако е така защо не се радвате бе мухльо? Ясно е че опозицията не иска парламента да работи ускорено и ефективно и не иска намаление на цените за българските граждани. Ще работите така както иска мнозинството или отивайте по дяволите.

    10:41 21.05.2026

  • 31 изчезвайте

    1 0 Отговор
    Това ДБ съществува само заради себе си.Да кажат какво са направили,какво са променили през последните 10 г. за доброто на страната.Повтарят една и съща мантра и нищо.Докога.Вече и
    Смешни и жаллки

    10:50 21.05.2026

