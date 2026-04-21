Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенда на Тотнъм засне специално видео за Бербатов

21 Април, 2026 16:43 1 058 1

  • кирил евтимов-
  • ледли кинг-
  • крис хютън

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на мача от Висшата лига между Тотнъм и Брайтън в Лондон

Легенда на Тотнъм засне специално видео за Бербатов - 1
Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на мача от Висшата лига между Тотнъм и Брайтън в Лондон. Домакините направиха зрелищно домакинско 2:2 срещу „чайките“ в сблъсък от 33-тия кръг, като остават в зоната на изпадащите.

След двубоя Евтимов успя да се види с бившия играч и мениджър на „шпорите“ Крис Хютън. Бившият ирландски национал бе помощник-треньор на Мартин Йол в Тотнъм по времето, когато там блестеше Димитър Бербатов. Именно за него 67-годишния специалист изпрати чрез бургазлията видео обръщение в което сърдечно го поздравява. „Берба, надявам се, че си добре, Тотнъм страда през този сезон, въпреки че на моменти играе прилично. Липсват ни твоите голови умения“, сподели бившият селекционер на Гана.

През годините Крис Хютън винаги е коментирал отличните впечатления, които е оставил голмайстор №1 на българския национален отбор в тима от Северен Лондон.

На стадиона на Тотнъм Кирил Евтимов се засече и с друга легенда на „шпорите“ Ледли Кинг, на когото подари традиционната брандирана торбичка на България с родни сувенири.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феновете на Шпорите:

    2 1 Отговор
    Пееха с цяло гърло - "Защо ни е защита като имаме Бербатов"

    16:59 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове