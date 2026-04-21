Легенда на Тотнъм засне специално видео за Бербатов

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на мача от Висшата лига между Тотнъм и Брайтън в Лондон. Домакините направиха зрелищно домакинско 2:2 срещу „чайките“ в сблъсък от 33-тия кръг, като остават в зоната на изпадащите.

След двубоя Евтимов успя да се види с бившия играч и мениджър на „шпорите“ Крис Хютън. Бившият ирландски национал бе помощник-треньор на Мартин Йол в Тотнъм по времето, когато там блестеше Димитър Бербатов. Именно за него 67-годишния специалист изпрати чрез бургазлията видео обръщение в което сърдечно го поздравява. „Берба, надявам се, че си добре, Тотнъм страда през този сезон, въпреки че на моменти играе прилично. Липсват ни твоите голови умения“, сподели бившият селекционер на Гана.

През годините Крис Хютън винаги е коментирал отличните впечатления, които е оставил голмайстор №1 на българския национален отбор в тима от Северен Лондон.

На стадиона на Тотнъм Кирил Евтимов се засече и с друга легенда на „шпорите“ Ледли Кинг, на когото подари традиционната брандирана торбичка на България с родни сувенири.