Велик вратар не помни мачовете с България (СНИМКИ)

Един от най-великите вратари на 20-ти век северноирландецът Пат Дженингс не помни мачовете си срещу България. Това призна самият той в разговор с финансиста Кирил Евтимов.

Дженингс и Евтимов се засякоха в ложата на „Тотнъм Хотспърс стейдиъм“ в Лондон, където гледаха равенството 1:1 от Висшата лига между „шпорите“ и Лийдс.

„Не си спомням нищо от мачовете срещу България, но честно казано и много други двубои също ми се губят, все пак имам над 800 мача в кариерата си. За българския футбол не знам нищо. Помня обаче силното ви представяне на световното през 94-та в САЩ. Сега единствено ме вълнува Тотнъм да се спаси от изпадане“, сподели Пат Дженингс пред нашенеца.

С тима на Северна Ирландия стражът е играл три пъти срещу България в периода 1972-1979 г. записвайки 1 загуба и 2 победи. Паметна за родните национали остава победата на 18 октомври 1972 г., когато бием гостите с 3:0 в София. Христо Бонев бележи два гола от дузпи, а Божил Колев добавя един. За „зелено-бялата армия“ тогава играе емблематичният Джордж Бест.

На клубно ниво 80-годишният Дженингс играе за непримиримите врагове Тотнъм и Арсенал, като остава в сърцата на привържениците и на двата тима. През юни 1986-та той става рекордьор в света по най-много изиграни мачове с национална фланелка 119. Постижението му изкара точно четири години преди друг британски вратар Питър Шилтън да го задмине по време на Мондиала в Италия.

След края на мача между Тотнъм и Лийдс Евтимов се засече с капитана на йоркширци Итън Емпаду, който пожела скорошно оздравяване на контузения си съотборник и наш национал Илия Груев.