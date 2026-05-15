Велик вратар не помни мачовете с България (СНИМКИ)

15 Май, 2026 20:45 1 952 5

Пат Дженингс и Кирил Евтимов се засякоха в ложата на „Тотнъм Хотспърс стейдиъм“ в Лондон, където гледаха равенството 1:1 от Висшата лига между „шпорите“ и Лийдс

Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Един от най-великите вратари на 20-ти век северноирландецът Пат Дженингс не помни мачовете си срещу България. Това призна самият той в разговор с финансиста Кирил Евтимов.

Дженингс и Евтимов се засякоха в ложата на „Тотнъм Хотспърс стейдиъм“ в Лондон, където гледаха равенството 1:1 от Висшата лига между „шпорите“ и Лийдс.

„Не си спомням нищо от мачовете срещу България, но честно казано и много други двубои също ми се губят, все пак имам над 800 мача в кариерата си. За българския футбол не знам нищо. Помня обаче силното ви представяне на световното през 94-та в САЩ. Сега единствено ме вълнува Тотнъм да се спаси от изпадане“, сподели Пат Дженингс пред нашенеца.

С тима на Северна Ирландия стражът е играл три пъти срещу България в периода 1972-1979 г. записвайки 1 загуба и 2 победи. Паметна за родните национали остава победата на 18 октомври 1972 г., когато бием гостите с 3:0 в София. Христо Бонев бележи два гола от дузпи, а Божил Колев добавя един. За „зелено-бялата армия“ тогава играе емблематичният Джордж Бест.

На клубно ниво 80-годишният Дженингс играе за непримиримите врагове Тотнъм и Арсенал, като остава в сърцата на привържениците и на двата тима. През юни 1986-та той става рекордьор в света по най-много изиграни мачове с национална фланелка 119. Постижението му изкара точно четири години преди друг британски вратар Питър Шилтън да го задмине по време на Мондиала в Италия.

След края на мача между Тотнъм и Лийдс Евтимов се засече с капитана на йоркширци Итън Емпаду, който пожела скорошно оздравяване на контузения си съотборник и наш национал Илия Груев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    3 1 Отговор
    Пак ли тоя .Пфу...

    20:49 15.05.2026

  • 2 Великия президент Гонзо

    3 1 Отговор
    Обаче великият вратар на Соломоновите острови още ги помни.

    20:55 15.05.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Голяма статия няма що. Дъртия кайш не си пие гинкото и не знае къде е и сега дай да го пишем навсякъде щото някъв наш льольо бил разговарял с него. Журналистическо падение. Ама то вече каква ли журналистика има.

    21:13 15.05.2026

  • 4 ммда

    2 0 Отговор
    Някой помни ли го тоя...велик вратар ?! Щото Северна Ирландия е велика сила във футбола...

    22:13 15.05.2026

  • 5 За пръв път го чувам тоя вратар

    1 0 Отговор
    Сигурно е техния Иван Чворович ма нали е от "Вишата" видиш ли и е вече божество...

    23:26 15.05.2026

