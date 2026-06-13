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Спешни проверки заради починало бебе в Търговище и починала родилка в Сливен

Спешни проверки заради починало бебе в Търговище и починала родилка в Сливен

13 Юни, 2026 13:38 328 5

  • проверки-
  • болници

Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти

Спешни проверки заради починало бебе в Търговище и починала родилка в Сливен - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спешна проверка в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Търговище заради починало шестмесечно бебе миналата нощ разпореди министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН). По първоначални данни детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми.

Спешна проверка е разпоредена и заради починала родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения.

Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. "Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори", каза министър Ивкова, цитирана от пресцентъра.

Резултатите от докладите на ИАМН ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Министерството на здравеопазването изразява най-искрени съболезнования на семействата и близките за загубата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Алино

    4 1 Отговор
    А какво стана с украинския анклав? Там нещо проверки, инспекции, събаряне на всичкото незаконно строителство?

    Коментиран от #2

    13:39 13.06.2026

  • 2 Да попитам

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Алино":

    Какво стана с майка ти ,още ли работи на околовръстното?

    13:43 13.06.2026

  • 3 Цвете

    2 3 Отговор
    КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ, КОГАТО БЕБЕ И МЛАДА ЖЕНА ГИ НЯМА? КАКВО СЕ СЛУЧВА В СЛИВЕНСКАТА БОЛНИЦА, КОЙТО СОБСТВЕНИК НЯМА ХАЛ ХАБЕР ОТ МЕДИЦИНА.? ВИЖТЕ МУ ВЪНШНИЯТ ВИД. БОГАТЕЯТ БЪРЗО И ПОСЛЕ, ЗАЩО СЕ СЛУЧВАТ НЕЩАСТИЯТА.ТО Е ВИДНО. 🤔😠🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓

    13:44 13.06.2026

  • 4 Сталин

    3 1 Отговор
    В Талмуда го пише,;евреите трябва да се стремят да стават лекари ,защото имат много начини да убиват гоuте

    13:49 13.06.2026

  • 5 Всичко е по инерция

    0 0 Отговор
    Цялата държава върви така. В Сливен докторите са свикнали с ромския етнос, те раждат лесно и от раз. И това е благодарение на забавената еволюция при тях. И когато отиде българка да ражда, започват трудностите, точно заради напредналата еволюция. Може би след 50-60 хиляди години еволюирали те роми ще имат същия проблем, но дотогава може и само те да са останали да се скитат по тази Земя. Любопитно и ме на кого ще продават "брануту жилезу".

    14:00 13.06.2026

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