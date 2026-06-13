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Окрадоха националния отбор на Англия в Канзас Сити

Окрадоха националния отбор на Англия в Канзас Сити

13 Юни, 2026 10:39 964 5

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Задигната е екипировка

Окрадоха националния отбор на Англия в Канзас Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Футболната асоциация на Англия потвърди, че се води полицейско разследване за изчезнала екипировка на националния тим малко преди пристигането на отбора в тренировъчната база в Канзас Сити, предава БТА. Селекцията на Томас Тухел пристигна в града в събота следобед, след като проведе заключителната част от подготовката си за Световното първенство във Флорида. Още при пристигането си в Мисури англичаните са били неприятно изненадани от липсата на част от екипировката, включително футболни обувки и тренировъчни топки, които са били установени като откраднати преди първото занимание на отбора в комплекса Swope Soccer Village.

От Футболната асоциация потвърдиха пред Press Association, че е имало инцидент, но отказаха да предоставят повече подробности заради текущото разследване. Междувременно от Полицейското управление на Канзас Сити заявиха пред Daily Mail: „Разследваме предполагаема кражба на екипировка от превозно средство на отбора, което е пристигнало в Канзас Сити с липсващи вещи тази вечер. Разследването продължава.“

Въпреки неприятната ситуация Англия продължава подготовката си по план. Отборът ще проведе първата си тренировка в Swope Soccer Village в събота, а в сряда предстои и дебютният му мач на Световното първенство срещу Хърватия. След това възпитаниците на Томас Тухел ще се изправят срещу Гана и Панама в останалите срещи от група L.


САЩ
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