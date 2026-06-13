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Скъпи билети и празни трибуни на мача между Република Корея и Чехия (ВИДЕО)

Скъпи билети и празни трибуни на мача между Република Корея и Чехия (ВИДЕО)

13 Юни, 2026 11:06 817 7

  • сащ-
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  • билети-
  • празни места

ФИФА се обяснява за причините

Скъпи билети и празни трибуни на мача между Република Корея и Чехия (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Световната футболна централа ФИФА защити официалните данни за посещаемостта на двубоя между Република Корея и Чехия от Световното първенство, след като телевизионните кадри показаха множество незаети места по трибуните, предава БТА. Срещата, която се проведе в Гуадалахара, Мексико, е била посетена от 44 985 зрители при капацитет на стадиона от 45 664 места. Според данните на ФИФА това означава запълняемост от 98,5 процента. Въпреки това по време на телевизионното излъчване ясно се забелязваха свободни седалки в различни части на съоръжението.

От международната федерация обясниха разминаването с факта, че много от зрителите са предпочели да прекарват време в зоните за хранене и развлечения на стадиона, вместо да стоят непрекъснато на местата си по време на срещата.

„Официалните данни за посещаемостта отразяват броя на сканираните билети и зрителите, които се намират в рамките на стадиона, а не визуалната заетост на местата във всеки конкретен момент от мача“, заявиха от ФИФА.

Според официалната информация на организацията общо 29 срещи от Световното първенство са били напълно разпродадени още преди старта на турнира. За други 75 мача обаче все още са били налични билети, съобщава ДПА.

Темата за посещаемостта е тясно свързана и с продължаващия дебат около цените на билетите за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Високите цени предизвикаха критики сред част от феновете, но президентът на ФИФА Джани Инфантино защити политиката на организацията. По думите му част от билетите за световното първенство са били предлагани на по-ниски цени от тези за някои срещи от колежанските първенства в Съединените щати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    9 1 Отговор
    Ясно.Там ходят на стадиона за да плюскат картофки и да жулят кока кола .

    Коментиран от #4

    11:15 13.06.2026

  • 2 не се сещам

    6 1 Отговор
    за първенство на което груповата фаза местата да са били заети на 100%.
    СИлните отбори и домакините да, но другите мачове винаги са си били рехави.
    А сега имаме дори две начални фази.
    Сигурно и Кюрасао - Босна очкавате да напълни 100к стадион, примерно?

    11:25 13.06.2026

  • 3 ритнитопка

    4 1 Отговор
    Скъпи билети?А защо не пишете цената?

    Коментиран от #6

    11:27 13.06.2026

  • 4 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    Иначе рискуват да отслабнат, ако 90минути не плюскат любимите си боклуци! Ужас😱

    11:37 13.06.2026

  • 5 Сатана Z

    3 2 Отговор
    До колкото видях половината трибуни ги нямаше изобщо в лявата страна зад вратата.Чак сега осъзнавам СП в Русия каква организация и условия предлагаше имаше по посрещането на фенове

    11:44 13.06.2026

  • 6 А защо не пишете цената?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ритнитопка":

    на калинчо пълнежа

    11:44 13.06.2026

  • 7 Логика

    1 0 Отговор
    Значи даваме 4 човека по 200 долара само и само за да отидем във зоната за хранене и там да гледаме мача на телевизор- яко!

    11:52 13.06.2026

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