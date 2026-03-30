Стадион "Локомотив" в Пловдив остава без лиценз за Европа

Стадион "Локомотив" в Пловдив няма да получи лиценз за евротурнирите, съобщава "Тема Спорт". Основната причина са строителните дейности, които продължават. В момента се гради централната трибуна. Отделно районът около самото съоръжение не отговаря на изискванията, както и осветлението. Заради козирката на трибуна "Спортклуб" в момента пада сериозна сянка от лампите и от УЕФА са били категорични, че това пречи.
Предстои облагородяване на териториите около самия стадион и в момента не може да се ползва паркингът. Всички тези компоненти и още други дребни детайли са накарали ръководството на Локомотив (Пловдив) да предприеме друг подход.
В документите за евролиценз "черно-белите" ще запишат друго съоръжение. "Смърфовете" продължават да са в играта за Европа през първенството и купата. В шампионата Локо може да добие квота през петата позиция и бараж срещу четвъртия или третия, а за трофея отборът е на полуфиналите, където съперник е Арда.
Ръководството на Локомотив (Пд) е обсъждало три варианта за стадиона, на който да домакинства в евротурнирите. Опциите са "Георги Бенковски" в Пазарджик, "Александър Шаламанов" в София, "Берое" в Стара Загора и "Герена". Първите две съоръжения обаче имат лиценз само до втория квалификационен кръг в Лига Европа или Лигата на конференциите.
1 1912
Коментиран от #2
13:31 30.03.2026
2 ..............
До коментар #1 от "1912":Пък вие сте металик сопот жълт аграр от доматево. Как ми липсват годините когато ви гонихме из града и се криехте зад куките .
Коментиран от #3, #4, #6
13:33 30.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лост
14:15 30.03.2026
6 1912
До коментар #2 от "..............":Ало, Велбъжд, на вас Жоро Илиев буквално ви купи титлата. Още ли пазите столчета на пречуканите ви собственици мафиоти? Качака опъна ли петълите?
15:10 30.03.2026
7 БоюЦиганина
15:10 30.03.2026