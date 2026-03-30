Стадион "Локомотив" в Пловдив остава без лиценз за Европа

30 Март, 2026 13:28 684 7

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стадион "Локомотив" в Пловдив няма да получи лиценз за евротурнирите, съобщава "Тема Спорт". Основната причина са строителните дейности, които продължават. В момента се гради централната трибуна. Отделно районът около самото съоръжение не отговаря на изискванията, както и осветлението. Заради козирката на трибуна "Спортклуб" в момента пада сериозна сянка от лампите и от УЕФА са били категорични, че това пречи.

Предстои облагородяване на териториите около самия стадион и в момента не може да се ползва паркингът. Всички тези компоненти и още други дребни детайли са накарали ръководството на Локомотив (Пловдив) да предприеме друг подход.

В документите за евролиценз "черно-белите" ще запишат друго съоръжение. "Смърфовете" продължават да са в играта за Европа през първенството и купата. В шампионата Локо може да добие квота през петата позиция и бараж срещу четвъртия или третия, а за трофея отборът е на полуфиналите, където съперник е Арда.

Ръководството на Локомотив (Пд) е обсъждало три варианта за стадиона, на който да домакинства в евротурнирите. Опциите са "Георги Бенковски" в Пазарджик, "Александър Шаламанов" в София, "Берое" в Стара Загора и "Герена". Първите две съоръжения обаче имат лиценз само до втория квалификационен кръг в Лига Европа или Лигата на конференциите.


  • 1 1912

    2 0 Отговор
    Еми Лаут джамия си е кочина. Те даже не знаят коя година им е създаден отбора. 19?6

    Коментиран от #2

    13:31 30.03.2026

  • 2 ..............

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1912":

    Пък вие сте металик сопот жълт аграр от доматево. Как ми липсват годините когато ви гонихме из града и се криехте зад куките .

    Коментиран от #3, #4, #6

    13:33 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лост

    2 0 Отговор
    На Бойко стадионите с които много се хвали.А накрая нещо не им дават лиценз в Европа.

    14:15 30.03.2026

  • 6 1912

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "..............":

    Ало, Велбъжд, на вас Жоро Илиев буквално ви купи титлата. Още ли пазите столчета на пречуканите ви собственици мафиоти? Качака опъна ли петълите?

    15:10 30.03.2026

  • 7 БоюЦиганина

    2 0 Отговор
    Язък, че ви строих нови стадиони, ама поне откраднахме милиони!

    15:10 30.03.2026

