ФИФА поема възстановяването на спортната инфраструктура в Газа

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че световната централа да поеме възстановяването на футболната инфраструктура в ивицата Газа. Инфантино е в египетския курорт Шарм ел Шейх, където повече от 20 световни лидери се събраха на среща на върха, за да обсъдят възстановяването на палестинската територия след края на войната между Израел и "Хамас".

Инфантино се ангажира, че ФИФА не само ще възстанови спортните обекти, пострадали при израелската офанзива, но и ще съдейства за изграждането на повече футболни игрища.

"Ролята на футбола е да подкрепя, да обединява и да дава надежда. Ние ще помогнем за възстановяването на футболните съоръжения в Газа и заедно с Палестинската футболна асоциация ще дадем възможност на много деца чрез играта", каза швейцарецът.