ФИФА поема възстановяването на спортната инфраструктура в Газа

14 Октомври, 2025 19:29 324 3

Инфантино се ангажира, че ФИФА не само ще възстанови спортните обекти, пострадали при израелската офанзива, но и ще съдейства за изграждането на повече футболни игрища

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че световната централа да поеме възстановяването на футболната инфраструктура в ивицата Газа. Инфантино е в египетския курорт Шарм ел Шейх, където повече от 20 световни лидери се събраха на среща на върха, за да обсъдят възстановяването на палестинската територия след края на войната между Израел и "Хамас".

Инфантино се ангажира, че ФИФА не само ще възстанови спортните обекти, пострадали при израелската офанзива, но и ще съдейства за изграждането на повече футболни игрища.

"Ролята на футбола е да подкрепя, да обединява и да дава надежда. Ние ще помогнем за възстановяването на футболните съоръжения в Газа и заедно с Палестинската футболна асоциация ще дадем възможност на много деца чрез играта", каза швейцарецът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Бай Дончо признава само кеча и голфа за спорт.

    Коментиран от #3

    19:31 14.10.2025

  • 2 Бай Дончо

    0 0 Отговор
    Ще им направя много стрелбища. Всеки палестинец с диплома за снайперист.

    19:34 14.10.2025

  • 3 Забравяш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И Сторми Даниелс за гимнастиката.

    19:35 14.10.2025

