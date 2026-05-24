Интер не проявява интерес към Дейвид Алаба: Австрийският защитник остава без опции в Серия А

24 Май, 2026 13:46 397 1

Бъдещето му остава неясно

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-опитните защитници в европейския футбол Дейвид Алаба, се оказа в търсене на ново предизвикателство, след като стана ясно, че няма да продължи договора си с Реал Мадрид. Въпреки богатата си визитка и универсалните си качества, почти 34-годишният австриец не успя да привлече интереса на водещите клубове от Серия А

Според авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо, агентите на Алаба са предложили услугите му на Интер, но ръководството на "нерадзурите" е отхвърлило възможността за трансфер. Джузепе Марота и новият наставник Кристиан Киву не виждат място за бившия играч на Байерн Мюнхен в състава си, независимо от неговата гъвкавост – Алаба може да играе както в центъра на защитата, така и по фланга.

Не само Интер е резервиран към идеята да привлече Алаба. Ювентус и Милан също не проявяват интерес, като основната причина е високото финансово изискване на австрийския национал. Заплатата, която той получаваше в Реал Мадрид, се оказва непреодолима пречка за италианските клубове, които търсят по-икономични решения за своите състави.

В последните дни се появиха слухове за евентуално завръщане на Алаба в родната Австрия. Ред Бул Залцбург следи ситуацията, но евентуален трансфер би означавал сериозен компромис със заплатата – тя ще бъде в пъти по-ниска от досегашната. Ако се стигне до подобен ход, това ще бъде първото завръщане на Алаба в австрийски клуб от 18 години насам, след като напусна Аустрия Виена за Байерн Мюнхен.


  • 1 Алаба е с

    1 0 Отговор
    Хронични контузии, или пък не издържа на натоварването в тренировките и по-често е контузен от здрав, да не говорим и като е здрав колко е във форма. В Италия е по-бавен футбола, но тренировките и физическото натоварване са си сериозни, по-скоро ще се насочи към арабите, САЩ или пък нещо като Япония, Корея, Австралия.

    14:43 24.05.2026

