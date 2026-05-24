Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кандидат за президент на Фенербахче с амбициозен проект, който включва Паоло Малдини и Рафаел Леао

Кандидат за президент на Фенербахче с амбициозен проект, който включва Паоло Малдини и Рафаел Леао

24 Май, 2026 18:39 735 0

  • паоло малдини-
  • футбола-
  • фенербахче-
  • турция-
  • милан-
  • хакан сафи-
  • милано-
  • истанбул

Турският гранд иска легендата на Милан за спортен директор, а Рафаел Леао може да тръгне по същия път

Кандидат за президент на Фенербахче с амбициозен проект, който включва Паоло Малдини и Рафаел Леао - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Паоло Малдини е все по-близо до завръщане във футбола, а следващата му спирка може да бъде изненадваща - Фенербахче. Според информации от Турция легендарният бивш капитан и директор на Милан вече е провел две срещи с кандидата за президент на клуба Хакан Сафи.

Първият разговор е бил в Милано, а вторият в Истанбул, където страните са обсъдили възможността Малдини да поеме спортно-техническото управление на турския гранд.

Амбициите на Фенербахче обаче не спират дотук. Според местните медии един от големите трансферни приоритети е именно звездата на Милан Рафаел Леао.

Португалецът все по-често е свързван с раздяла с „росонерите“ след напрежението с феновете и серията от критики през последните седмици. Леао дори публикува загадъчно послание в социалните мрежи, което в Италия приеха като знак за предстоящ край на престоя му на „Сан Сиро“.

Нападателят може да изиграе последния си мач за Милан още тази вечер. До момента той има 290 мача, 80 гола и 65 асистенции с екипа на клуба.

В договора на Леао има освобождаваща клауза от 175 милиона евро, валидна между 1 и 15 юли, но според италианските медии Милан би се съгласил и на оферта между 40 и 60 милиона евро.

Основните пречки пред евентуален трансфер във Фенербахче са две – предстоящите президентски избори в клуба и високата заплата на португалеца, който получава около 5 милиона евро нетно на сезон.

Интерес към Леао има още от Манчестър Юнайтед, където дори се обсъжда вариант с включването на Джошуа Зиркзее в сделката, както и от Ал-Насър в Саудитска Арабия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове