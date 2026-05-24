Кандидат за президент на Фенербахче с амбициозен проект, който включва Паоло Малдини и Рафаел Леао

Паоло Малдини е все по-близо до завръщане във футбола, а следващата му спирка може да бъде изненадваща - Фенербахче. Според информации от Турция легендарният бивш капитан и директор на Милан вече е провел две срещи с кандидата за президент на клуба Хакан Сафи.

Първият разговор е бил в Милано, а вторият в Истанбул, където страните са обсъдили възможността Малдини да поеме спортно-техническото управление на турския гранд.

Амбициите на Фенербахче обаче не спират дотук. Според местните медии един от големите трансферни приоритети е именно звездата на Милан Рафаел Леао.

Португалецът все по-често е свързван с раздяла с „росонерите“ след напрежението с феновете и серията от критики през последните седмици. Леао дори публикува загадъчно послание в социалните мрежи, което в Италия приеха като знак за предстоящ край на престоя му на „Сан Сиро“.

Нападателят може да изиграе последния си мач за Милан още тази вечер. До момента той има 290 мача, 80 гола и 65 асистенции с екипа на клуба.

В договора на Леао има освобождаваща клауза от 175 милиона евро, валидна между 1 и 15 юли, но според италианските медии Милан би се съгласил и на оферта между 40 и 60 милиона евро.

Основните пречки пред евентуален трансфер във Фенербахче са две – предстоящите президентски избори в клуба и високата заплата на португалеца, който получава около 5 милиона евро нетно на сезон.

Интерес към Леао има още от Манчестър Юнайтед, където дори се обсъжда вариант с включването на Джошуа Зиркзее в сделката, както и от Ал-Насър в Саудитска Арабия.