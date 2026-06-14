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Застреляха кмет в Мексико, прокуратурата започна разследване на убийството

Застреляха кмет в Мексико, прокуратурата започна разследване на убийството

14 Юни, 2026 09:24 919 12

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Насилието срещу местни политици продължава да расте, а властите засилиха мерките за сигурност в щата Оахака

Застреляха кмет в Мексико, прокуратурата започна разследване на убийството - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кметът на мексиканския град Сан Мигел Аматитлан е бил застрелян, съобщават международните агенции, цитирани от местни медии. Жертвата е Хосе Анхел Браво Мартинес, а прокуратурата вече е започнала разследване на убийството, предава News.bg.

Случаят отново поставя на преден план проблема със сигурността в Мексико, където политическото насилие остава сериозно предизвикателство въпреки усилията на властите за ограничаването му.

Сан Мигел Аматитлан се намира в щата Оахака, разположен на тихоокеанското крайбрежие на страната. В региона действат мощни престъпни организации, сред които картелите „Халиско - Ново поколение“ и „Синалоа“, които от години водят борба за влияние и контрол върху незаконните дейности.

Губернаторът на щата Саломон Хара осъди нападението и заяви, че властите няма да позволят насилието да надделее над закона и демократичните институции.

В града живеят близо 7000 души. Убитият кмет е бил представител на Националната партия за действие, която е част от опозиционна политическа коалиция.

От прокуратурата съобщиха, че веднага след нападението са били задействани специалните процедури за разследване на тежки престъпления. В района е засилено полицейското присъствие, а специализирани екипи работят по издирването на извършителите и евентуалните им маршрути за бягство.

Политическите убийства остават сериозен проблем в редица части на Мексико, особено в по-малките населени места и селските райони, където организираната престъпност има силно влияние върху местния обществен и политически живот.

Това не е първият подобен случай в Оахака през последните месеци. През май беше убит и кметът на град Сантяго Амолтепек - Марио Ернандес Гарсия.

По данни на неправителствената организация „Кауса ен Комун“ най-малко 60 политици и държавни служители са станали жертва на целенасочени убийства в Мексико през 2025 г., което подчертава мащаба на проблема със сигурността в страната.


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    Ааа....... това са културни особености на Мексико, и нещо като национална фиеста!

    09:26 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Васко

    4 2 Отговор
    Ели,населението в Мексико е 130 млн.С тази дописка кого очакваш да трогнеш?Там това са рутинни действия.Ежедневие.Най-добре съобще кога кмета на Варна ще подаде оставка.Това очакваме да чуем.Май ще излизаме на улицата.Както навремето свалихме Бойко,който пък искаше да ни сваля остъклените тераси.Помните ли?Ние помним.

    09:35 14.06.2026

  • 5 Надето Михайлова

    4 1 Отговор
    Ами ако е виновен?

    Коментиран от #8

    09:36 14.06.2026

  • 6 Ел Чапо

    6 0 Отговор
    Разстрела на държавни служители е част от фиестата.

    Коментиран от #12

    09:39 14.06.2026

  • 7 фон дьо Груйчев

    0 2 Отговор
    Убили кмет в Мексико.Какво там значи някакъв си кмет?Друг ще го смени и толкоз.

    09:41 14.06.2026

  • 8 живота продъжава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Надето Михайлова":

    Ами ако е вземал огромни подкупи?Там мафията не прощава.Там нямат домашен арест или условни присъди.Там има 45 калибър магнум.

    Коментиран от #10

    09:48 14.06.2026

  • 9 Смърфиета

    1 0 Отговор
    В тези части на Южно Мексико няма картели, а общински милиции. Затова убийство на кмет като прочетете да знаете за какво става навъмпрос

    09:50 14.06.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "живота продъжава":

    Там има всички калибри, а законите за притежание на уръжие са супер строги. Освен това, там няма мафия, или както е писал един, картели, а има общински милиции, които пазят тамошните общности от картелите, затова пострадалите в случай на разнобой между различните общински милиции са често кметове.

    10:04 14.06.2026

  • 11 Затова Сащ

    0 0 Отговор
    Трябва да пуцат
    Нарко Барони
    И да разбиват Нарко Картели

    Само ПУЦАНЕ.

    10:05 14.06.2026

  • 12 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ел Чапо":

    Да ама ако са български и толерират лами и триглави такива.

    10:05 14.06.2026

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