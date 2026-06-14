Застреляха кмет в Мексико, прокуратурата започна разследване на убийството

Кметът на мексиканския град Сан Мигел Аматитлан е бил застрелян, съобщават международните агенции, цитирани от местни медии. Жертвата е Хосе Анхел Браво Мартинес, а прокуратурата вече е започнала разследване на убийството, предава News.bg.
Случаят отново поставя на преден план проблема със сигурността в Мексико, където политическото насилие остава сериозно предизвикателство въпреки усилията на властите за ограничаването му.
Сан Мигел Аматитлан се намира в щата Оахака, разположен на тихоокеанското крайбрежие на страната. В региона действат мощни престъпни организации, сред които картелите „Халиско - Ново поколение“ и „Синалоа“, които от години водят борба за влияние и контрол върху незаконните дейности.
Губернаторът на щата Саломон Хара осъди нападението и заяви, че властите няма да позволят насилието да надделее над закона и демократичните институции.
В града живеят близо 7000 души. Убитият кмет е бил представител на Националната партия за действие, която е част от опозиционна политическа коалиция.
От прокуратурата съобщиха, че веднага след нападението са били задействани специалните процедури за разследване на тежки престъпления. В района е засилено полицейското присъствие, а специализирани екипи работят по издирването на извършителите и евентуалните им маршрути за бягство.
Политическите убийства остават сериозен проблем в редица части на Мексико, особено в по-малките населени места и селските райони, където организираната престъпност има силно влияние върху местния обществен и политически живот.
Това не е първият подобен случай в Оахака през последните месеци. През май беше убит и кметът на град Сантяго Амолтепек - Марио Ернандес Гарсия.
По данни на неправителствената организация „Кауса ен Комун“ най-малко 60 политици и държавни служители са станали жертва на целенасочени убийства в Мексико през 2025 г., което подчертава мащаба на проблема със сигурността в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:26 14.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Васко
09:35 14.06.2026
5 Надето Михайлова
Коментиран от #8
09:36 14.06.2026
6 Ел Чапо
Коментиран от #12
09:39 14.06.2026
7 фон дьо Груйчев
09:41 14.06.2026
8 живота продъжава
До коментар #5 от "Надето Михайлова":Ами ако е вземал огромни подкупи?Там мафията не прощава.Там нямат домашен арест или условни присъди.Там има 45 калибър магнум.
Коментиран от #10
09:48 14.06.2026
9 Смърфиета
09:50 14.06.2026
10 Смърфиета
До коментар #8 от "живота продъжава":Там има всички калибри, а законите за притежание на уръжие са супер строги. Освен това, там няма мафия, или както е писал един, картели, а има общински милиции, които пазят тамошните общности от картелите, затова пострадалите в случай на разнобой между различните общински милиции са често кметове.
10:04 14.06.2026
11 Затова Сащ
Нарко Барони
И да разбиват Нарко Картели
Само ПУЦАНЕ.
10:05 14.06.2026
12 бай Ставри
До коментар #6 от "Ел Чапо":Да ама ако са български и толерират лами и триглави такива.
10:05 14.06.2026