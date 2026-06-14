Застреляха кмет в Мексико, прокуратурата започна разследване на убийството

Кметът на мексиканския град Сан Мигел Аматитлан е бил застрелян, съобщават международните агенции, цитирани от местни медии. Жертвата е Хосе Анхел Браво Мартинес, а прокуратурата вече е започнала разследване на убийството, предава News.bg.

Случаят отново поставя на преден план проблема със сигурността в Мексико, където политическото насилие остава сериозно предизвикателство въпреки усилията на властите за ограничаването му.

Сан Мигел Аматитлан се намира в щата Оахака, разположен на тихоокеанското крайбрежие на страната. В региона действат мощни престъпни организации, сред които картелите „Халиско - Ново поколение“ и „Синалоа“, които от години водят борба за влияние и контрол върху незаконните дейности.

Губернаторът на щата Саломон Хара осъди нападението и заяви, че властите няма да позволят насилието да надделее над закона и демократичните институции.

В града живеят близо 7000 души. Убитият кмет е бил представител на Националната партия за действие, която е част от опозиционна политическа коалиция.

От прокуратурата съобщиха, че веднага след нападението са били задействани специалните процедури за разследване на тежки престъпления. В района е засилено полицейското присъствие, а специализирани екипи работят по издирването на извършителите и евентуалните им маршрути за бягство.

Политическите убийства остават сериозен проблем в редица части на Мексико, особено в по-малките населени места и селските райони, където организираната престъпност има силно влияние върху местния обществен и политически живот.

Това не е първият подобен случай в Оахака през последните месеци. През май беше убит и кметът на град Сантяго Амолтепек - Марио Ернандес Гарсия.

По данни на неправителствената организация „Кауса ен Комун“ най-малко 60 политици и държавни служители са станали жертва на целенасочени убийства в Мексико през 2025 г., което подчертава мащаба на проблема със сигурността в страната.