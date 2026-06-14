Поевтиняване на плодове и зеленчуци на едро, тиквичките и доматите с най-голям спад

Цените на едро на повечето плодове и зеленчуци продължават да намаляват през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Поевтиняване се отчита и при част от основните хранителни продукти, пише News.bg.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който измерва движението на цените на хранителните стоки на едро, се понижава с 2,56% до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано.

При зеленчуците най-сериозен спад има при тиквичките, които поевтиняват с 26,83% до 0,84 евро за килограм. Следват доматите с понижение от 21,96% до 1,50 евро за килограм. Зелето поевтинява с 16,67% до 0,52 евро за килограм, а краставиците - с 16,54% до 1,10 евро за килограм.

Цената на червените чушки намалява със 7,77% до 2,54 евро за килограм, докато зелените чушки поевтиняват с 16,60% до 1,94 евро за килограм.

Сред продуктите с ръст в цената са зелената салата, която поскъпва с 4,05% до 0,77 евро за килограм, картофите - с 8,36% до 0,70 евро за килограм, зрелият лук - с 6,78% до 0,63 евро за килограм, както и морковите, които добавят 0,23% до 0,87 евро за килограм.

При плодовете най-осезаемо поевтиняване има при черешите - с 19,69% до 2,30 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 2,50% до 1,25 евро за килограм, а лимоните - с 2,33% до 2,51 евро за килограм.

Изключение правят ягодите, чиято цена се повишава с 13,36%, достигайки 2,75 евро за килограм.

При млечните продукти кравето сирене поевтинява с 4,05% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ - с 2,77% до 9,39 евро за килограм.

В същото време киселото мляко с масленост над 3% поскъпва с 5,26% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко - с 2,27% до 1,12 евро за литър.

Кравето масло поевтинява с 2,56% до 1,37 евро за пакет от 125 грама. Замразеното пилешко месо отчита лек ръст от 0,43% до 3,70 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 2,91% до 0,20 евро за брой на едро.

При основните хранителни стоки оризът поевтинява с 2,03% до 1,64 евро за килограм, а лещата - с 1,70% до 2,08 евро за килограм.

Фасулът поскъпва с 0,93% до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 - с 4,17% до 0,70 евро за килограм, а олиото - с 3,04% до 1,76 евро за литър.

Спад от 1,79% е отчетен и при захарта, която се търгува по 0,88 евро за килограм.