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Поевтиняване на плодове и зеленчуци на едро, тиквичките и доматите с най-голям спад

Поевтиняване на плодове и зеленчуци на едро, тиквичките и доматите с най-голям спад

14 Юни, 2026 08:50 987 42

  • плодове-
  • зеленчуци-
  • тиквички-
  • домати

Индексът на тържищните цени се понижава с 2,56%, а поевтиняването обхваща повечето сезонни продукти и част от основните хранителни стоки

Поевтиняване на плодове и зеленчуци на едро, тиквичките и доматите с най-голям спад - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на едро на повечето плодове и зеленчуци продължават да намаляват през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Поевтиняване се отчита и при част от основните хранителни продукти, пише News.bg.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който измерва движението на цените на хранителните стоки на едро, се понижава с 2,56% до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано.

При зеленчуците най-сериозен спад има при тиквичките, които поевтиняват с 26,83% до 0,84 евро за килограм. Следват доматите с понижение от 21,96% до 1,50 евро за килограм. Зелето поевтинява с 16,67% до 0,52 евро за килограм, а краставиците - с 16,54% до 1,10 евро за килограм.

Цената на червените чушки намалява със 7,77% до 2,54 евро за килограм, докато зелените чушки поевтиняват с 16,60% до 1,94 евро за килограм.

Сред продуктите с ръст в цената са зелената салата, която поскъпва с 4,05% до 0,77 евро за килограм, картофите - с 8,36% до 0,70 евро за килограм, зрелият лук - с 6,78% до 0,63 евро за килограм, както и морковите, които добавят 0,23% до 0,87 евро за килограм.

При плодовете най-осезаемо поевтиняване има при черешите - с 19,69% до 2,30 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 2,50% до 1,25 евро за килограм, а лимоните - с 2,33% до 2,51 евро за килограм.

Изключение правят ягодите, чиято цена се повишава с 13,36%, достигайки 2,75 евро за килограм.

При млечните продукти кравето сирене поевтинява с 4,05% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ - с 2,77% до 9,39 евро за килограм.

В същото време киселото мляко с масленост над 3% поскъпва с 5,26% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко - с 2,27% до 1,12 евро за литър.

Кравето масло поевтинява с 2,56% до 1,37 евро за пакет от 125 грама. Замразеното пилешко месо отчита лек ръст от 0,43% до 3,70 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 2,91% до 0,20 евро за брой на едро.

При основните хранителни стоки оризът поевтинява с 2,03% до 1,64 евро за килограм, а лещата - с 1,70% до 2,08 евро за килограм.

Фасулът поскъпва с 0,93% до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 - с 4,17% до 0,70 евро за килограм, а олиото - с 3,04% до 1,76 евро за литър.

Спад от 1,79% е отчетен и при захарта, която се търгува по 0,88 евро за килограм.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еврозония и лъжите за заблуда на населен

    22 4 Отговор
    поевтинявате на едро оскъпяване на дребно,данни в статистика само на едро защото цените са по ниски за статистиката и нямат нищо общо с крайния потребител какви пари дава реално в пъти от абявеуното

    Коментиран от #3

    08:59 14.06.2026

  • 2 Ето

    6 5 Отговор
    че кошницата с грижа работи

    Коментиран от #29

    09:00 14.06.2026

  • 3 Отвори

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "еврозония и лъжите за заблуда на населен":

    си минимаркет, купувай евтино на борсата и продавай скъпо на народа. Лесни пари

    Коментиран от #5

    09:01 14.06.2026

  • 4 Кака Мара

    19 4 Отговор
    Купих си три домата за три евро. Голямо поевтиняване

    Коментиран от #6, #16, #21

    09:02 14.06.2026

  • 5 стара схема

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отвори":

    е всички така правят

    09:08 14.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Рупайте

    12 2 Отговор
    сурови тиквички за по на сметка !

    09:10 14.06.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    11 3 Отговор
    Жалко, че изброените зеленчуци, стават единствено за храна на животните! Всичките са направени на 3D принтер, най вероятно в Китай!☹️

    Коментиран от #23

    09:15 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    20 0 Отговор
    Поевтиняват, защото навлизат в сезон! Не защото правителството нещо е направило!

    09:22 14.06.2026

  • 11 Гост

    15 0 Отговор
    Имам чувството, че сравнявате цени от различни магазини, за да изглежда, че има поевтиняване.

    09:24 14.06.2026

  • 12 тъй ви се пада

    11 3 Отговор
    искахте еврозона ,на ви еврозона

    Коментиран от #14

    09:27 14.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евроатлантик

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "тъй ви се пада":

    Путин и копейките са виновни за поскъпването. То идва от войната в Иран.

    09:32 14.06.2026

  • 15 Интересно

    11 3 Отговор
    А на дребно цените всеки ден пълзят нагоре... Браво, Рунде, браво бо(га)таши изедници! Имаме и кошница и сайтове за балами!

    09:33 14.06.2026

  • 16 Емигрантин

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кака Мара":

    Тука в немско в Кауфланда пуснаха домати по 1 евро килото. Миналата година в Алди паднаха до 89 цента. Но холандски, които растат без почва в парници само с корените в някакъв химичен разтвор.

    09:33 14.06.2026

  • 17 Радевист

    1 10 Отговор
    Най-после след 36 години се намери един човек да свали цените и да оправи България! Румен Радев заслужава паметник във всеки град.

    Коментиран от #20

    09:35 14.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 в кратце

    5 0 Отговор
    "Маската на Зоро"

    09:36 14.06.2026

  • 20 Да бе

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Радевист":

    През лятото цените на зеленчуци.... ти добре ли си...

    09:38 14.06.2026

  • 21 Не питай

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кака Мара":

    Ще си направиш оранжерия и решаваш проблема.. с мранкане не става..

    Коментиран от #36

    09:40 14.06.2026

  • 22 бгполитик

    3 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    09:44 14.06.2026

  • 23 но пък цената

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа!🤔":

    е като за първо качество?

    09:48 14.06.2026

  • 24 голяма победа

    2 7 Отговор
    Огромна победа на най-доброто правителство на Прехода в България! С президента Румен Радев напред!

    Коментиран от #25

    09:49 14.06.2026

  • 25 крадев

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "голяма победа":

    е руска подметка тикаща България към разруха подобно на руското блато

    Коментиран от #26, #27, #28, #30, #33

    09:50 14.06.2026

  • 26 Моше Крадев

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "крадев":

    си е ваша ционистка подлога, тикаща територия в ръцете на юдeнкорпорациите и турците.

    09:59 14.06.2026

  • 27 Подметка си ти

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "крадев":

    Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутатите са хора на Пеевски.Василев заявява, цитирам: «Медиите на Пеевски са заедно с Радев». Гледайте интервюто ва Василев с Ивелин Николов. На Радев саму вързани ръцете
    6. Р

    Коментиран от #31

    10:00 14.06.2026

  • 28 освен това сме Президентска республика

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "крадев":

    Президента си е и Министър председател и има 100% мнозинство в парламента.

    10:00 14.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ПОдметка си ти 2

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "крадев":

    6. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор сУкрайна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно дронове. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
    7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Сега говори за оставане на цитерните до края на юли.
    8. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «ЗаЕм» за Украйна.
    9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
    10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    11 Наскоро администрацията на Радев се обяви против местния ререндум в Карлово срещу завода за снаряди.
    12. На 28.05.2026 Арминистрацията му гласува в ООН срещу бомбандировката върху Киев от Русия. Но бомандировката беше като отмъщение на убийството на ученици и струденти в общежитие от украинците.
    13. Премахнаха парламантарната комсия по демографията. Не мисли дъгосрочно. 62% от новородените не са българчета.
    14. Връщат програмата «къщи за тъщи» и прогарамата за броене на змиите и връбчета, Тази програма заплаща милиони за доклади от 5 страници.

    10:02 14.06.2026

  • 31 радев говори

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Подметка си ти":

    когато и каквото му нареди Шефа.

    10:02 14.06.2026

  • 32 една жена

    2 0 Отговор
    Населението го интересуват цените в магазина,на сергията.Какво ни интересува цените на едро?Пак ни хвърляте прах в очите бе.Премахнете прекупвачите.Те са виновни за високите цени.Другото не работи.В условия на свободен пазар и капитализъм е извращение държавата да диктува цени на производителя.Това е социализъм.ТКЗС.Видяхме,че тази система се срути.

    10:03 14.06.2026

  • 33 Подметка си ти 3

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "крадев":

    14. Връщат програмата «къщи за тъщи» и прогарамата за броене на змиите и връбчета, Тази програма заплаща милиони за доклади от 5 страници.
    15. Нов залеж от злато в Пирдоп е даден на концесия 2-3% на Дънди прешъс.
    16. Раздържавяване на границата ни Турция и Гърция. Частни фирми (чужди?) ще ни охраняват? Ако някой има инфо да напише, моля.
    Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени окаянаото и строго подчинено състояние на България, той би действал целенасочено.
    Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано, да не пиша джендърите) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно и праволинейно и да се насочва към интереса на българите.

    Коментиран от #34

    10:04 14.06.2026

  • 34 Пепи

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Подметка си ти 3":

    На мен не ми пука кой с кого си ляга и какво прави под юргана. Ти с коня ли си лягаш?

    10:06 14.06.2026

  • 35 Ехааа...

    1 0 Отговор
    Това всичко Радев ли му намали цените?

    10:08 14.06.2026

  • 36 свако

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не питай":

    Ми така бе!Аз например южния балкон го направих оранжерия.На северния си имам малък казан за ракия.Пей сърце.Ако другите отглеждат коноп,марихуана,аз бера домати,корнишончета,люти чушлета.Тяхната цена гони унция злато.Те така!

    Коментиран от #37

    10:12 14.06.2026

  • 37 Ами сега?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "свако":

    А в какво береш доматите като нямаш "Кошница с грижа"? Освен да гледаш домати трбва да се помолиш и на Радев да ти даде една "Кошница с грижа" за да ти излезе по евтино.

    Коментиран от #38

    10:15 14.06.2026

  • 38 ама първо вдигнаха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами сега?":

    абсолютно всичко двойно и тройно ужким зарад еврозоната и сега 15% кошница..

    Коментиран от #39

    10:30 14.06.2026

  • 39 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ама първо вдигнаха":

    Преди еврозоната лялаха как нямало да се вдигат цените и колко ще е хубаво всичко а след като влязохме ги вдигнаха двойно и тройно и лялят че е заради еврозоната...та последно кое твърдят господата нищоправци и неможачи?

    Коментиран от #40, #41

    10:34 14.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Десен

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Въпрос":

    Моля.дайте пример за стока която е поскъпнала тройно.Благодаря предварително!

    Коментиран от #42

    11:04 14.06.2026

  • 42 що двойно

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Десен":

    малко ли е неможачо?

    11:06 14.06.2026

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