Поевтиняване на плодове и зеленчуци на едро, тиквичките и доматите с най-голям спад

Цените на едро на повечето плодове и зеленчуци продължават да намаляват през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Поевтиняване се отчита и при част от основните хранителни продукти, пише News.bg.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който измерва движението на цените на хранителните стоки на едро, се понижава с 2,56% до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано.
При зеленчуците най-сериозен спад има при тиквичките, които поевтиняват с 26,83% до 0,84 евро за килограм. Следват доматите с понижение от 21,96% до 1,50 евро за килограм. Зелето поевтинява с 16,67% до 0,52 евро за килограм, а краставиците - с 16,54% до 1,10 евро за килограм.
Цената на червените чушки намалява със 7,77% до 2,54 евро за килограм, докато зелените чушки поевтиняват с 16,60% до 1,94 евро за килограм.
Сред продуктите с ръст в цената са зелената салата, която поскъпва с 4,05% до 0,77 евро за килограм, картофите - с 8,36% до 0,70 евро за килограм, зрелият лук - с 6,78% до 0,63 евро за килограм, както и морковите, които добавят 0,23% до 0,87 евро за килограм.
При плодовете най-осезаемо поевтиняване има при черешите - с 19,69% до 2,30 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 2,50% до 1,25 евро за килограм, а лимоните - с 2,33% до 2,51 евро за килограм.
Изключение правят ягодите, чиято цена се повишава с 13,36%, достигайки 2,75 евро за килограм.
При млечните продукти кравето сирене поевтинява с 4,05% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ - с 2,77% до 9,39 евро за килограм.
В същото време киселото мляко с масленост над 3% поскъпва с 5,26% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко - с 2,27% до 1,12 евро за литър.
Кравето масло поевтинява с 2,56% до 1,37 евро за пакет от 125 грама. Замразеното пилешко месо отчита лек ръст от 0,43% до 3,70 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 2,91% до 0,20 евро за брой на едро.
При основните хранителни стоки оризът поевтинява с 2,03% до 1,64 евро за килограм, а лещата - с 1,70% до 2,08 евро за килограм.
Фасулът поскъпва с 0,93% до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 - с 4,17% до 0,70 евро за килограм, а олиото - с 3,04% до 1,76 евро за литър.
Спад от 1,79% е отчетен и при захарта, която се търгува по 0,88 евро за килограм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 еврозония и лъжите за заблуда на населен
Коментиран от #3
08:59 14.06.2026
2 Ето
Коментиран от #29
09:00 14.06.2026
3 Отвори
До коментар #1 от "еврозония и лъжите за заблуда на населен":си минимаркет, купувай евтино на борсата и продавай скъпо на народа. Лесни пари
Коментиран от #5
09:01 14.06.2026
4 Кака Мара
Коментиран от #6, #16, #21
09:02 14.06.2026
5 стара схема
До коментар #3 от "Отвори":е всички така правят
09:08 14.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Рупайте
09:10 14.06.2026
8 Мдаа!🤔
Коментиран от #23
09:15 14.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
09:22 14.06.2026
11 Гост
09:24 14.06.2026
12 тъй ви се пада
Коментиран от #14
09:27 14.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Евроатлантик
До коментар #12 от "тъй ви се пада":Путин и копейките са виновни за поскъпването. То идва от войната в Иран.
09:32 14.06.2026
15 Интересно
09:33 14.06.2026
16 Емигрантин
До коментар #4 от "Кака Мара":Тука в немско в Кауфланда пуснаха домати по 1 евро килото. Миналата година в Алди паднаха до 89 цента. Но холандски, които растат без почва в парници само с корените в някакъв химичен разтвор.
09:33 14.06.2026
17 Радевист
Коментиран от #20
09:35 14.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 в кратце
09:36 14.06.2026
20 Да бе
До коментар #17 от "Радевист":През лятото цените на зеленчуци.... ти добре ли си...
09:38 14.06.2026
21 Не питай
До коментар #4 от "Кака Мара":Ще си направиш оранжерия и решаваш проблема.. с мранкане не става..
Коментиран от #36
09:40 14.06.2026
22 бгполитик
09:44 14.06.2026
23 но пък цената
До коментар #8 от "Мдаа!🤔":е като за първо качество?
09:48 14.06.2026
24 голяма победа
Коментиран от #25
09:49 14.06.2026
25 крадев
До коментар #24 от "голяма победа":е руска подметка тикаща България към разруха подобно на руското блато
Коментиран от #26, #27, #28, #30, #33
09:50 14.06.2026
26 Моше Крадев
До коментар #25 от "крадев":си е ваша ционистка подлога, тикаща територия в ръцете на юдeнкорпорациите и турците.
09:59 14.06.2026
27 Подметка си ти
До коментар #25 от "крадев":Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутатите са хора на Пеевски.Василев заявява, цитирам: «Медиите на Пеевски са заедно с Радев». Гледайте интервюто ва Василев с Ивелин Николов. На Радев саму вързани ръцете
6. Р
Коментиран от #31
10:00 14.06.2026
28 освен това сме Президентска республика
До коментар #25 от "крадев":Президента си е и Министър председател и има 100% мнозинство в парламента.
10:00 14.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ПОдметка си ти 2
До коментар #25 от "крадев":6. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор сУкрайна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно дронове. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Сега говори за оставане на цитерните до края на юли.
8. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «ЗаЕм» за Украйна.
9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
11 Наскоро администрацията на Радев се обяви против местния ререндум в Карлово срещу завода за снаряди.
12. На 28.05.2026 Арминистрацията му гласува в ООН срещу бомбандировката върху Киев от Русия. Но бомандировката беше като отмъщение на убийството на ученици и струденти в общежитие от украинците.
13. Премахнаха парламантарната комсия по демографията. Не мисли дъгосрочно. 62% от новородените не са българчета.
14. Връщат програмата «къщи за тъщи» и прогарамата за броене на змиите и връбчета, Тази програма заплаща милиони за доклади от 5 страници.
10:02 14.06.2026
31 радев говори
До коментар #27 от "Подметка си ти":когато и каквото му нареди Шефа.
10:02 14.06.2026
32 една жена
10:03 14.06.2026
33 Подметка си ти 3
До коментар #25 от "крадев":14. Връщат програмата «къщи за тъщи» и прогарамата за броене на змиите и връбчета, Тази програма заплаща милиони за доклади от 5 страници.
15. Нов залеж от злато в Пирдоп е даден на концесия 2-3% на Дънди прешъс.
16. Раздържавяване на границата ни Турция и Гърция. Частни фирми (чужди?) ще ни охраняват? Ако някой има инфо да напише, моля.
Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени окаянаото и строго подчинено състояние на България, той би действал целенасочено.
Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано, да не пиша джендърите) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно и праволинейно и да се насочва към интереса на българите.
Коментиран от #34
10:04 14.06.2026
34 Пепи
До коментар #33 от "Подметка си ти 3":На мен не ми пука кой с кого си ляга и какво прави под юргана. Ти с коня ли си лягаш?
10:06 14.06.2026
35 Ехааа...
10:08 14.06.2026
36 свако
До коментар #21 от "Не питай":Ми така бе!Аз например южния балкон го направих оранжерия.На северния си имам малък казан за ракия.Пей сърце.Ако другите отглеждат коноп,марихуана,аз бера домати,корнишончета,люти чушлета.Тяхната цена гони унция злато.Те така!
Коментиран от #37
10:12 14.06.2026
37 Ами сега?
До коментар #36 от "свако":А в какво береш доматите като нямаш "Кошница с грижа"? Освен да гледаш домати трбва да се помолиш и на Радев да ти даде една "Кошница с грижа" за да ти излезе по евтино.
Коментиран от #38
10:15 14.06.2026
38 ама първо вдигнаха
До коментар #37 от "Ами сега?":абсолютно всичко двойно и тройно ужким зарад еврозоната и сега 15% кошница..
Коментиран от #39
10:30 14.06.2026
39 Въпрос
До коментар #38 от "ама първо вдигнаха":Преди еврозоната лялаха как нямало да се вдигат цените и колко ще е хубаво всичко а след като влязохме ги вдигнаха двойно и тройно и лялят че е заради еврозоната...та последно кое твърдят господата нищоправци и неможачи?
Коментиран от #40, #41
10:34 14.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Десен
До коментар #39 от "Въпрос":Моля.дайте пример за стока която е поскъпнала тройно.Благодаря предварително!
Коментиран от #42
11:04 14.06.2026
42 що двойно
До коментар #41 от "Десен":малко ли е неможачо?
11:06 14.06.2026