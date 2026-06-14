Австралия срази Турция във Ванкувър

Австралия започна с впечатляваща победа участието си на Мондиал 2026, след като надделя с 2:0 над Турция във Ванкувър в мач от първия кръг на група D, предава БТА. С успеха австралийците се изравниха на върха в класирането със САЩ, които по-рано победиха Парагвай (4:1). Двата отбора имат по три точки след първите си срещи.
Големите герои за Австралия бяха Нестори Иранкунда (на снимката) и Конър Меткалф, които се разписаха съответно в 27-ата и 75-ата минута. Сериозен принос за успеха имаше и дебютиралият на световни финали вратар Патрик Бийч, който направи няколко ключови спасявания и запази вратата си суха.
Преди откриващото попадение Турция беше близо до гол чрез Арда Гюлер, но Бийч се намеси решително. Малко по-късно Иранкунда се възползва от отличен извеждащ пас, остана сам срещу вратаря и прати топката в мрежата за 1:0. Така 20-годишният нападател се превърна в най-младия голмайстор на Австралия на световни първенства.
Турският тим продължи да търси изравняване, но опитите на Абдулкерим Бардакчъ и Хакан Чалханоглу не доведоха до резултат. След почивката натискът на Турция се засили, но Бийч отново блесна с намеси при редица удари на Гюлер, Челик, Чалханоглу и други футболисти на съперника.
Решаващият момент настъпи в 75-ата минута, когато Меткалф реализира с прецизен удар в долния десен ъгъл за 2:0 и практически сложи край на интригата. До края турците имаха още няколко възможности чрез Зеки Челик, Керем Актюркоглу и Чалханоглу, но не успяха да намерят път към вратата на вдъхновения австралийски страж. Така Австралия стартира по отличен начин кампанията си на Световното първенство и направи важна крачка към фазата на елиминациите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кръц-кръц
09:33 14.06.2026
2 Келеш ефенди
09:34 14.06.2026
3 Мемет ефенди
Чок резил! Барем бир дузпа да имаши, ама йок.
09:35 14.06.2026
4 Браво!
09:37 14.06.2026
5 следващата загуба ще е от Америка
09:39 14.06.2026
6 Мюмюн Обрезаноглу
09:44 14.06.2026
7 Петкан
Също така вратарят на турския отбор изглеждаше доста несигурен; почти всеки удара, насочени към вратата, завърши с гол за съперника. Австралия беше по‑добре подготвена и победи не само с бягане, а с ясна тактика и мислене през цялото време.
Треньорът на Турция не успя да промени нищо съществено в хода на срещата – не забеляза навреме проблемите в играта, а реакциите му се свеждаха предимно до недоволство и тюхкане, вместо до конкретни решения.
09:46 14.06.2026
8 Нали
Коментиран от #9, #11, #14
09:47 14.06.2026
9 пояснение
До коментар #8 от "Нали":И пак българите имат повече участия в световните първенства от турците
09:50 14.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Търки
До коментар #8 от "Нали":Пуйките са същите алаши!Не разбирам какви очаквания имате с такава игра.Аде,прибирайте се в анадола!
10:32 14.06.2026
12 Търки,
До коментар #10 от "В срок до 20 години цяла България":Пий си хапченцата редовно и няма да имаш халюцинации!
10:33 14.06.2026
13 Пхахаха
До коментар #10 от "В срок до 20 години цяла България":Гледай някой да не анексира м@йk@ ти
10:37 14.06.2026
14 Локо
До коментар #8 от "Нали":Реджеб Иведик,ти много ли разбираш? Самочувствие без покритие,големите звИздИ
10:45 14.06.2026
15 Дядо дръмпир ,обича цифри, числа....
10:55 14.06.2026