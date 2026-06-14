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Австралия срази Турция във Ванкувър

Австралия срази Турция във Ванкувър

14 Юни, 2026 09:30 1 331 15

  • австралия-
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  • победа

Вратарят Патрик Бийч се превърна в герой за мача и запази вратата си суха

Австралия срази Турция във Ванкувър - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Австралия започна с впечатляваща победа участието си на Мондиал 2026, след като надделя с 2:0 над Турция във Ванкувър в мач от първия кръг на група D, предава БТА. С успеха австралийците се изравниха на върха в класирането със САЩ, които по-рано победиха Парагвай (4:1). Двата отбора имат по три точки след първите си срещи.

Големите герои за Австралия бяха Нестори Иранкунда (на снимката) и Конър Меткалф, които се разписаха съответно в 27-ата и 75-ата минута. Сериозен принос за успеха имаше и дебютиралият на световни финали вратар Патрик Бийч, който направи няколко ключови спасявания и запази вратата си суха.

Преди откриващото попадение Турция беше близо до гол чрез Арда Гюлер, но Бийч се намеси решително. Малко по-късно Иранкунда се възползва от отличен извеждащ пас, остана сам срещу вратаря и прати топката в мрежата за 1:0. Така 20-годишният нападател се превърна в най-младия голмайстор на Австралия на световни първенства.

Турският тим продължи да търси изравняване, но опитите на Абдулкерим Бардакчъ и Хакан Чалханоглу не доведоха до резултат. След почивката натискът на Турция се засили, но Бийч отново блесна с намеси при редица удари на Гюлер, Челик, Чалханоглу и други футболисти на съперника.

Решаващият момент настъпи в 75-ата минута, когато Меткалф реализира с прецизен удар в долния десен ъгъл за 2:0 и практически сложи край на интригата. До края турците имаха още няколко възможности чрез Зеки Челик, Керем Актюркоглу и Чалханоглу, но не успяха да намерят път към вратата на вдъхновения австралийски страж. Така Австралия стартира по отличен начин кампанията си на Световното първенство и направи важна крачка към фазата на елиминациите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 кръц-кръц

    21 4 Отговор
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    Тържествата с овнешки глави, мекици и пилаф се отменят.

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    Вай, вай, вай!
    Чок резил! Барем бир дузпа да имаши, ама йок.

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  • 4 Браво!

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  • 5 следващата загуба ще е от Америка

    17 5 Отговор
    Чок проблем, ще си стягат багажа за Истанбул.Сега ще паднат и от САЩ.

    09:39 14.06.2026

  • 6 Мюмюн Обрезаноглу

    16 5 Отговор
    Вай-вай-вай.С големи дисаги тръгнаха.

    09:44 14.06.2026

  • 7 Петкан

    13 2 Отговор
    Турция показа нападателна игра, но прекалено много разиграваха пред самата врата на Австралия. Липсваше ясен център‑нападател, който да поеме отговорността и да завърши атаката с точен удар – твърде много движения, твърде малко опасни положения.

    Също така вратарят на турския отбор изглеждаше доста несигурен; почти всеки удара, насочени към вратата, завърши с гол за съперника. Австралия беше по‑добре подготвена и победи не само с бягане, а с ясна тактика и мислене през цялото време.

    Треньорът на Турция не успя да промени нищо съществено в хода на срещата – не забеляза навреме проблемите в играта, а реакциите му се свеждаха предимно до недоволство и тюхкане, вместо до конкретни решения.

    09:46 14.06.2026

  • 8 Нали

    15 17 Отговор
    Ганьовците много разбират от футбол, за това участват са участвали редовно във всички световни първенства.

    Коментиран от #9, #11, #14

    09:47 14.06.2026

  • 9 пояснение

    15 7 Отговор

    До коментар #8 от "Нали":

    И пак българите имат повече участия в световните първенства от турците

    09:50 14.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Търки

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нали":

    Пуйките са същите алаши!Не разбирам какви очаквания имате с такава игра.Аде,прибирайте се в анадола!

    10:32 14.06.2026

  • 12 Търки,

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "В срок до 20 години цяла България":

    Пий си хапченцата редовно и няма да имаш халюцинации!

    10:33 14.06.2026

  • 13 Пхахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "В срок до 20 години цяла България":

    Гледай някой да не анексира м@йk@ ти

    10:37 14.06.2026

  • 14 Локо

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нали":

    Реджеб Иведик,ти много ли разбираш? Самочувствие без покритие,големите звИздИ

    10:45 14.06.2026

  • 15 Дядо дръмпир ,обича цифри, числа....

    2 4 Отговор
    тук въпросът е не кой пиичели и кой губи ,а колко пара прибирате ежедневно от хазарт.всеки от вас ще каже ,че не е възможно да се пииичели от хазарт ,а дали е така ще ви попитам аз....колкото до световното ,то е интересно.колкото до турция ,тя играе силно ,както и америка...тази група е много коварна ,ще има още изненади!Убеден съм ,че европейски отбор няма да е шампион.....

    10:55 14.06.2026

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