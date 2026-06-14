Австралия срази Турция във Ванкувър

Австралия започна с впечатляваща победа участието си на Мондиал 2026, след като надделя с 2:0 над Турция във Ванкувър в мач от първия кръг на група D, предава БТА. С успеха австралийците се изравниха на върха в класирането със САЩ, които по-рано победиха Парагвай (4:1). Двата отбора имат по три точки след първите си срещи.

Големите герои за Австралия бяха Нестори Иранкунда (на снимката) и Конър Меткалф, които се разписаха съответно в 27-ата и 75-ата минута. Сериозен принос за успеха имаше и дебютиралият на световни финали вратар Патрик Бийч, който направи няколко ключови спасявания и запази вратата си суха.

Преди откриващото попадение Турция беше близо до гол чрез Арда Гюлер, но Бийч се намеси решително. Малко по-късно Иранкунда се възползва от отличен извеждащ пас, остана сам срещу вратаря и прати топката в мрежата за 1:0. Така 20-годишният нападател се превърна в най-младия голмайстор на Австралия на световни първенства.

Турският тим продължи да търси изравняване, но опитите на Абдулкерим Бардакчъ и Хакан Чалханоглу не доведоха до резултат. След почивката натискът на Турция се засили, но Бийч отново блесна с намеси при редица удари на Гюлер, Челик, Чалханоглу и други футболисти на съперника.

Решаващият момент настъпи в 75-ата минута, когато Меткалф реализира с прецизен удар в долния десен ъгъл за 2:0 и практически сложи край на интригата. До края турците имаха още няколко възможности чрез Зеки Челик, Керем Актюркоглу и Чалханоглу, но не успяха да намерят път към вратата на вдъхновения австралийски страж. Така Австралия стартира по отличен начин кампанията си на Световното първенство и направи важна крачка към фазата на елиминациите.