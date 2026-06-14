ЦСКА се цели в голмайстор

ЦСКА е на път да осъществи един от най-впечатляващите трансфери в последните години. Според информация на „Мач Телеграф“, „червените“ водят преговори за привличането на мароканския нападател Тафик Бентайеб, който през изминалия сезон стана голмайстор на френската Лига 2.

24-годишният футболист игра под наем в Троа и имаше основна роля за спечелването на първото място и завръщането на отбора в Лига 1. Със своите 18 попадения Бентайеб завърши като реализатор №1 в първенството, оставяйки най-близкия си конкурент с три гола по-малко. Нападателят е собственост на мароканския клуб Юнион Туарга, с който има договор до 2028 година. Това означава, че ЦСКА ще трябва да плати сериозна сума независимо дали ще се стигне до постоянен трансфер или първоначално преотстъпване.

Според данните на Transfermarkt настоящата пазарна стойност на Бентайеб е 8 милиона евро. Само преди година нападателят е бил оценяван на едва 1 милион евро, което показва колко сериозен прогрес е направил след успешния си период във Франция.

Силните изяви на голмайстора му донесоха и повиквателна за националния отбор на Мароко. Макар да не попадна в състава за Световното първенство, той вече има дебют за „Атласките лъвове“ и впечатли още в първата си среща при победата с 5:0 над Бурунди, записвайки гол и две асистенции.

През последните два сезона Юнион Туарга два пъти отдава Бентайеб под наем във Франция. Първо той премина в Родез срещу 200 хиляди евро, а година по-късно беше преотстъпен на Троа за 250 хиляди евро.

Очакванията са мароканският клуб този път да поиска значително по-висока сума за правата на своя нападател. Според информации от Франция Троа също е имал желание да задържи Бентайеб за постоянно, но не е успял да покрие финансовите изисквания на Юнион Туарга.