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Треньорът на Бразилия Карло Анчелоти се оправдава - отборът бил малко притеснен

Треньорът на Бразилия Карло Анчелоти се оправдава - отборът бил малко притеснен

14 Юни, 2026 08:27 1 692 5

  • бразилия-
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  • анчелоти-
  • мароко-
  • реми-
  • винисиус

Треньорът реагира остро и на въпрос дали е закъснял със смените по време на двубоя

Треньорът на Бразилия Карло Анчелоти се оправдава - отборът бил малко притеснен - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отдаде колебливото представяне на своя тим през първото полувреме срещу Мароко на напрежението от старта на Световното първенство. Петкратните световни шампиони стигнаха до равенство 1:1 в първия си мач от група C на Мондиал 2026 благодарение на попадение на Винисиус Жуниор, предава БТА.

„Мисля, че отборът беше малко притеснен в началото. Нервите бяха навсякъде. Не успяхме да задържаме достатъчно топката. След почивката нещата изглеждаха по-добре, но срещата остана трудна. Убеден съм, че в следващия мач ще покажем по-добро лице“, заяви Анчелоти, цитиран от Reuters.

Италианският специалист води първия си двубой на световно първенство като национален селекционер, въпреки впечатляващата си кариера, включваща рекордните пет трофея от Шампионската лига като треньор. След края на срещата и голмайсторът Винисиус Жуниор призна, че представянето на Бразилия не е било на очакваното ниво. „Трябва да задържаме повече топката и да се движим по-добре по терена. Сега няма смисъл да говорим много – необходимо е просто да подобрим играта си“, коментира нападателят на Реал Мадрид.

Анчелоти реагира остро и на въпрос дали е закъснял със смените по време на двубоя. „Направихме две смени още на почивката и още една в 61-ата минута. Не мисля, че сме губили време със смените“, категоричен беше наставникът.

Той отказа да отправя индивидуални критики към Каземиро и Рожер Ибанес, които започнаха като титуляри. „Те се представиха добре. Убеден съм, че направих правилния избор. Няма да критикувам отделни играчи. Ако има критики, те трябва да бъдат към целия отбор, защото през първото полувреме не играхме достатъчно добре“, добави Анчелоти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изненади

    8 1 Отговор
    Бразилците притеснени, а турците разширени!

    08:58 14.06.2026

  • 2 Анджо

    6 1 Отговор
    Мароко ги надиграха, даже последните минути бразилците пазеха резултата.

    09:12 14.06.2026

  • 3 Ха-ха

    5 0 Отговор
    На Световното 2014 в Бразилия бразилците като домакини загубиха от Германия с 1:7. Значи може и още.

    Коментиран от #5

    09:22 14.06.2026

  • 4 Ама

    2 2 Отговор
    Мароко са си силен отбор, питайте рональо

    10:02 14.06.2026

  • 5 Привет от Германия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха-ха":

    Същият посредствен отбор са и сега и това го споделя мой колега бразилец.Той самият казва,че Аржентина са неговият фаворит на това световно.

    11:08 14.06.2026

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