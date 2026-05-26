Нинова: Убиват умишлено българската култура и духовност

26 Май, 2026 12:20 1 250 38

Културата ли ви избоде очите, та посягате първо на читалищата и библиотеките? В най- мрачните времена те са съхранявали и спасявали българщината. Нямало пари. Ами спрете кражбите. Нали щяхте да се борите с олигархията и модела Борисов-Пеевски. Вместо с олигарсите, тръгнахте  да се борите с читалищни дейци и актьори, коментира лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Убиват умишлено българската култура и духовност! Същите "прогресивни" сили, които преди няколко дни, на 24 май, държаха лицемерни патетични речи за език и култура.
Днес искат от библиотеки, театри и читалища да си намалят и без това мизерните бюджети на 90% от миналогодишните. При тази галопираща инфлация???
Безумно! Правят го на фона на поредното нагло увеличение на депутатски, премиерски, президентски и министерски заплати на близо 10 000 евро. А хората на духовността работят в културните институции за минимална заплата.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Няма кадри поради мизерните условия.
Текат покриви на библиотеки.
Читалища стоят зимата без отопление.
Културата ли ви избоде очите, та посягате първо на читалищата и библиотеките? В най- мрачните времена те са съхранявали и спасявали българщината. Нямало пари. Ами спрете кражбите. Нали щяхте да се борите с олигархията и модела Борисов-Пеевски. Вместо с олигарсите, тръгнахте да се борите с читалищни дейци и актьори.
Културата е най- недофинансираният сектор: 0.5-0.6 % от БВП. А трябва да е минимум 1%.
Като депутат няколко пъти внасях такъв закон. Нямахме мнозинство. Не се прие.
Сега "Прогресивна България" има самостоятелно със 131 депутата и може да го направи. Вместо това нанасят удар в опората ни като народ. Нека да не го позволяваме!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    23 11 Отговор
    Разбрала свинята🐽 от кладенчева вода

    12:23 26.05.2026

  • 2 честен ционист

    10 12 Отговор
    Българската култура и духовност така и така идва от Лубянка 2, притрябвал му на Ганчо НПО театри и водевили в години на мизерия и галопиращи цени. Бюджетите да се съкратят не на 100%, а да се национализират офисите на грантоедите.

    12:25 26.05.2026

  • 3 БУКВАТА "Ч"

    6 4 Отговор
    Нинче, учи фактологическа история! Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    Коментиран от #26, #28

    12:26 26.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    КОРНЕЛИЯ ТИЯ ДНИ ЩЕ Я СПОМЕНА ЛИЧНО В ЕДНО ПИСМО ДО МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
    КОЛКО МНОГО ГРЕШКИ НАПРАВИ
    - ЕДИН ПРИМЕР - НЕ КАЗА НИЩО ЗА БУЛГАРТАБАК
    ... И ТЯ КАТО ИЛИЯНА ЙОТОВА Е 30% ИСТИНА
    ....

    12:26 26.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 14 Отговор
    Ами колкото и да е неприятно за мнозина - нищо не може да се каже! Другарката Нинова е повече от права!
    За рекетьори с фуражка и за лежащите по цял ден под пагон не само има пари, не само не се съкращават ами щяло да има и още. За наглите даскали също. За читалища и театри пари нямало. Културата на един народ не е важна за евроатлантиците и НАТОвските генералчета! Тя е нещото, което да се унищожи, за да се заличи народа!

    С робите е така - докато не се събудят господарите ги избиват за забавление

    12:27 26.05.2026

  • 6 БУКВАТА "Ч"

    6 4 Отговор
    Нинче, учи фактологическа история!
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    12:28 26.05.2026

  • 7 Искрено и лично

    5 8 Отговор
    Не им трябват грамотни хора. Трябва да се равняваме по интелект не по-високо от муннчо. Това е невъзможна мисия. Дори и тези 1.400 млн трудно биха се намери чак толкова

    Коментиран от #10

    12:28 26.05.2026

  • 8 БУКВАТА "Ч"

    3 5 Отговор
    Нинче, учи фактологическа история!
    12:29 26.05.2026

  • 9 Дара- Големата Дупара

    11 5 Отговор
    Бангарангаааа!

    12:30 26.05.2026

  • 10 Искрено и лично

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Искрено и лично":

    Трудно биха се намери имах предвид

    12:30 26.05.2026

  • 11 БУКВАТА "Ч"

    2 4 Отговор
    12:31 26.05.2026

  • 12 Въпрос

    17 7 Отговор
    А бе, жено, няма ли да се кротнеш? Никой вече не ти обръща внимание. Прибери се в къщи и плети чорапи или везай нещо.

    12:31 26.05.2026

  • 13 Кукувице,

    19 4 Отговор
    ти уби държавата като я даде на двамата шмекери

    Коментиран от #17

    12:34 26.05.2026

  • 14 БУКВАТА "Ч"

    8 6 Отговор
    Нинче, учи фактологическа история!
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!
    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи. Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН с думите: "Ооо БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Български Амазонки?

    Коментиран от #31, #33

    12:36 26.05.2026

  • 15 гост

    16 2 Отговор
    Тази чак сега ли разбра че ни унищожават тотално. Този процес тече от над 30 години.

    12:39 26.05.2026

  • 16 Селянина с Пежото

    9 3 Отговор
    Кака Корни погреба БСП, сега подкарва културата.

    Коментиран от #20

    12:40 26.05.2026

  • 17 не само това

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кукувице,":

    Тя възкреси ДайБългария. Тея ненужни НПО паразити бяха забравени от обществото, с два автобуса избиратели, обаче тя ги вкара в управлението.

    12:42 26.05.2026

  • 18 Я стига

    12 6 Отговор
    Просто я забравиха. Коя беше тая. Кой се съюзи с Тиквата, кой предаде БСП, кой се изпокара с всички, кой оплюваше Президента, кой се държи като селска даскалица пак Тя. Убивали културата, вие убихте вярата на хората, които вярваха на Вас. Още няма месец откакто започна работа това правителство и трябва наистина да започне с предателите на българите, с предателите на БСП които се съюзиха с Пеевски и Борисов и докараха държавата на тива дередже. Можеш поне да замълчиш.

    Коментиран от #22

    12:43 26.05.2026

  • 19 хмммм

    6 2 Отговор
    Пък Ниновица чете книга.

    Коментиран от #24

    12:47 26.05.2026

  • 20 БСПто

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Селянина с Пежото":

    Си беше мъртво родено, пълно с висши комунистически лапачи, паразитиращи на гърба на краденото от народа, като в другите две партии, ДПС и СДС. Просто имаше досатъчно заблудени възрастни да им вярват. И не тя го погреба, а още първанката и станишката почнаха да копат гроба, после мишо михов пасивно ги пусна по инерция, сега крумчо ще ги довърши тотално, в което няма лошо. Кака Корнела ги крепеше на изкуствено дишане да не ги прилапат боко и шишо, но се беше поизчерпала. Не, че нямаше добри идеи, но за някои нямаше подкрепа, а и трудно ще и повярват, а други, като увеличението на пенсиите, бяха краднати от шмекерите.

    12:49 26.05.2026

  • 21 Чудя се

    5 2 Отговор
    Тази от къде продължава да изкача

    12:51 26.05.2026

  • 22 Хапчетата няма да ти помогнат

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Я стига":

    Атанас зафиров приседна в скута на шишо и боко, а онези, с които "се изпокара" Нинова, бяха напуснали партията още преди нея. За Радев до някъде беше права.

    12:52 26.05.2026

  • 23 НЯМА СПИРКА

    6 3 Отговор
    ТАЗИ ЖЕНА НЕ Е ЖИВЯЛА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20-30 ГОДИНИ
    ПО ВСИЧКО ЛИЧИ ЧЕ ТЪРСИ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ И НЕ ВИЖДА КЪДЕ СЕ НАМИРА

    12:53 26.05.2026

  • 24 ТЯ НЕ Е ЧЕЛА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА...

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "хмммм":

    ТОВА Е САМО ФОН
    ИЗПОЛЗВА ГО ЗА ИМИДЖ

    12:55 26.05.2026

  • 25 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Българските Свети Цар Константин Кирил Философ и Света Царица Методия разкриват жертвената си тайна и мистерия и епохалното злодеяние на Покръстването на Българите от Византийците по времето на Борис - българоубиец и избиване на цялата Българска Духовна Аристокрация - родствено потекло на (Света Троица) - Исус и неговата съпруга Диана (прекръстена на Мария Магдалена), от които са техните деца Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички Царски родове по Света и Род Дуло на запазилите знанието за Истинската История - Истината за Торта с която ние Българите, покриваме Земята, изпълнена с Любов и останала Вечна в сърцата на Богомилите, чрез Българската Азбука - А, Б, В, ..... та чак и след буквата "Ч" - Човек - Чо = Енергия, Век = Вечна - Вечната Енергия на Хората живеещи по Балканите със спомени в сърцата на Боговете - "Божия Народ" - Българите!

    13:04 26.05.2026

  • 26 Там Му Е !

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "БУКВАТА "Ч"":

    Мястото !

    В Дупката !

    независимо !

    Каква !

    13:08 26.05.2026

  • 27 Дайте Път !

    2 1 Отговор
    На Говедата !

    13:11 26.05.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "БУКВАТА "Ч"":

    Без съмнение - "другарят" пИОтър Волгин е съвременният Евгени Българес !!!

    13:19 26.05.2026

  • 29 ?????

    4 0 Отговор
    Корнелия има много трески за дялане - най-вече за колаборацита и́ с Кикитата, прдажбата на оръжие на "Полша", стискането на мандата до последно за да може и.д. премиер Кики да подпише меморандума с Уестингхауз - но за читалищата е права.

    13:20 26.05.2026

  • 30 Нинова

    1 1 Отговор
    май остана единствената опозиция на Радко Пиратко?!
    Другите се изпокриха.

    13:22 26.05.2026

  • 31 Само питам !

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "БУКВАТА "Ч"":

    Искаш да кажеш , че този човек "Евгени Булгарис " е имал много свежа идея за времето си - Християните на Балканите (бившата Византия) да се обединят , за да се освободят от турско робство . Това е велико ! ❗Браво на него !

    13:24 26.05.2026

  • 32 модела радев

    1 1 Отговор
    Получихме още от същото, ама в много по-големи размери.

    13:26 26.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 срещу течащи покриви и пожари

    1 0 Отговор
    Трябва да се намери бюджет за дигитализация и съхранение на книгите по читалищата. Все пак хартиените издания имат някакъв срок на годност, а дигиталните копия могат да се съхраняват вечно.

    13:33 26.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ауууу другарката !

    1 1 Отговор
    Вечната борба с джендаризЪма ... кълвете ли шарани ?!

    13:43 26.05.2026

  • 37 Саманта Фокс

    0 0 Отговор
    Ха,хаха

    13:56 26.05.2026

  • 38 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

