Нинова: Убиват умишлено българската култура и духовност

Убиват умишлено българската култура и духовност! Същите "прогресивни" сили, които преди няколко дни, на 24 май, държаха лицемерни патетични речи за език и култура.
Днес искат от библиотеки, театри и читалища да си намалят и без това мизерните бюджети на 90% от миналогодишните. При тази галопираща инфлация???
Безумно! Правят го на фона на поредното нагло увеличение на депутатски, премиерски, президентски и министерски заплати на близо 10 000 евро. А хората на духовността работят в културните институции за минимална заплата.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
Няма кадри поради мизерните условия.
Текат покриви на библиотеки.
Читалища стоят зимата без отопление.
Културата ли ви избоде очите, та посягате първо на читалищата и библиотеките? В най- мрачните времена те са съхранявали и спасявали българщината. Нямало пари. Ами спрете кражбите. Нали щяхте да се борите с олигархията и модела Борисов-Пеевски. Вместо с олигарсите, тръгнахте да се борите с читалищни дейци и актьори.
Културата е най- недофинансираният сектор: 0.5-0.6 % от БВП. А трябва да е минимум 1%.
Като депутат няколко пъти внасях такъв закон. Нямахме мнозинство. Не се прие.
Сега "Прогресивна България" има самостоятелно със 131 депутата и може да го направи. Вместо това нанасят удар в опората ни като народ. Нека да не го позволяваме!
3 БУКВАТА "Ч"
- ЕДИН ПРИМЕР - НЕ КАЗА НИЩО ЗА БУЛГАРТАБАК
... И ТЯ КАТО ИЛИЯНА ЙОТОВА Е 30% ИСТИНА
....
5 ДрайвингПлежър
За рекетьори с фуражка и за лежащите по цял ден под пагон не само има пари, не само не се съкращават ами щяло да има и още. За наглите даскали също. За читалища и театри пари нямало. Културата на един народ не е важна за евроатлантиците и НАТОвските генералчета! Тя е нещото, което да се унищожи, за да се заличи народа!
С робите е така - докато не се събудят господарите ги избиват за забавление
12:27 26.05.2026
6 БУКВАТА "Ч"
Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята
12:28 26.05.2026
8 БУКВАТА "Ч"
Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!
12:29 26.05.2026
10 Искрено и лично
До коментар #7 от "Искрено и лично":Трудно биха се намери имах предвид
12:30 26.05.2026
11 БУКВАТА "Ч"
Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.
12:31 26.05.2026
13 Кукувице,
Коментиран от #17
12:34 26.05.2026
14 БУКВАТА "Ч"
Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи. Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН с думите: "Ооо БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Български Амазонки?
Коментиран от #31, #33
12:36 26.05.2026
17 не само това
До коментар #13 от "Кукувице,":Тя възкреси ДайБългария. Тея ненужни НПО паразити бяха забравени от обществото, с два автобуса избиратели, обаче тя ги вкара в управлението.
12:42 26.05.2026
20 БСПто
До коментар #16 от "Селянина с Пежото":Си беше мъртво родено, пълно с висши комунистически лапачи, паразитиращи на гърба на краденото от народа, като в другите две партии, ДПС и СДС. Просто имаше досатъчно заблудени възрастни да им вярват. И не тя го погреба, а още първанката и станишката почнаха да копат гроба, после мишо михов пасивно ги пусна по инерция, сега крумчо ще ги довърши тотално, в което няма лошо. Кака Корнела ги крепеше на изкуствено дишане да не ги прилапат боко и шишо, но се беше поизчерпала. Не, че нямаше добри идеи, но за някои нямаше подкрепа, а и трудно ще и повярват, а други, като увеличението на пенсиите, бяха краднати от шмекерите.
12:49 26.05.2026
22 Хапчетата няма да ти помогнат
До коментар #18 от "Я стига":Атанас зафиров приседна в скута на шишо и боко, а онези, с които "се изпокара" Нинова, бяха напуснали партията още преди нея. За Радев до някъде беше права.
12:52 26.05.2026
23 НЯМА СПИРКА
ПО ВСИЧКО ЛИЧИ ЧЕ ТЪРСИ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ И НЕ ВИЖДА КЪДЕ СЕ НАМИРА
12:53 26.05.2026
24 ТЯ НЕ Е ЧЕЛА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА...
До коментар #19 от "хмммм":ТОВА Е САМО ФОН
ИЗПОЛЗВА ГО ЗА ИМИДЖ
12:55 26.05.2026
26 Там Му Е !
До коментар #3 от "БУКВАТА "Ч"":Мястото !
В Дупката !
независимо !
Каква !
13:08 26.05.2026
28 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "БУКВАТА "Ч"":Без съмнение - "другарят" пИОтър Волгин е съвременният Евгени Българес !!!
13:19 26.05.2026
30 Нинова
Другите се изпокриха.
13:22 26.05.2026
31 Само питам !
До коментар #14 от "БУКВАТА "Ч"":Искаш да кажеш , че този човек "Евгени Булгарис " е имал много свежа идея за времето си - Християните на Балканите (бившата Византия) да се обединят , за да се освободят от турско робство . Това е велико ! ❗Браво на него !
13:24 26.05.2026
34 срещу течащи покриви и пожари
13:33 26.05.2026
