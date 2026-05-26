Нинова: Убиват умишлено българската култура и духовност

Убиват умишлено българската култура и духовност! Същите "прогресивни" сили, които преди няколко дни, на 24 май, държаха лицемерни патетични речи за език и култура.

Днес искат от библиотеки, театри и читалища да си намалят и без това мизерните бюджети на 90% от миналогодишните. При тази галопираща инфлация???

Безумно! Правят го на фона на поредното нагло увеличение на депутатски, премиерски, президентски и министерски заплати на близо 10 000 евро. А хората на духовността работят в културните институции за минимална заплата.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Няма кадри поради мизерните условия.

Текат покриви на библиотеки.

Читалища стоят зимата без отопление.

Културата ли ви избоде очите, та посягате първо на читалищата и библиотеките? В най- мрачните времена те са съхранявали и спасявали българщината. Нямало пари. Ами спрете кражбите. Нали щяхте да се борите с олигархията и модела Борисов-Пеевски. Вместо с олигарсите, тръгнахте да се борите с читалищни дейци и актьори.

Културата е най- недофинансираният сектор: 0.5-0.6 % от БВП. А трябва да е минимум 1%.

Като депутат няколко пъти внасях такъв закон. Нямахме мнозинство. Не се прие.

Сега "Прогресивна България" има самостоятелно със 131 депутата и може да го направи. Вместо това нанасят удар в опората ни като народ. Нека да не го позволяваме!