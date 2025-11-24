Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Дакота Дичева се готви за бляскаво завръщане в Октагона през февруари 2026

24 Ноември, 2025 17:28 939 2

  • смесените бойни изкуства-
  • дакота дичева-
  • арената-
  • professional fighters league -
  • pfl-
  • мма

Тя ще премери сили с опитната нидерландка Денисе Киелхолц

Дакота Дичева се готви за бляскаво завръщане в Октагона през февруари 2026 - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската гордост в смесените бойни изкуства – Дакота Дичева, отново ще стъпи на арената на "Professional Fighters League" (PFL) в началото на следващата година. След кратка пауза от състезателната сцена, 27-годишната шампионка в категория "муха" е готова да защити реномето си и да зарадва феновете с нова зрелищна битка.

На 7 февруари 2026 г. Дичева ще премери сили с опитната нидерландка Денисе Киелхолц по време на грандиозната галавечер в Дубай.

Киелхолц, която е на 36 години, ще направи своя дебют в престижната верига PFL. Впечатляващата ѝ визитка включва 8 победи и 5 загуби в ММА, а преди това тя е трупала опит на ринга като кикбоксьор и муай тай боец. Освен това, Киелхолц притежава черен колан по джудо, което я прави изключително опасен и многостранен противник.

Дакота Дичева не е излизала в клетката от юли тази година, но амбицията ѝ да затвърди лидерската си позиция в световния ММА елит е по-силна от всякога.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Да казваш а Дакота Дичева българска гордост е все едно да твърдиш, че изобретението на Джон Атанасов е българска заслуга.

    17:31 24.11.2025

  • 2 Сандо

    2 0 Отговор
    А защо не е Апаха,а още по-добре Апашка,Дичева?Хубаво е че се бие,но някакси май жените са създадени за други,по-емоционални неща,а не за предизвикване на дивашки,първични страсти.Но да е жива и здрава,да бие и да носи на бой.

    18:11 24.11.2025

