Дакота Дичева се готви за бляскаво завръщане в Октагона през февруари 2026

Българската гордост в смесените бойни изкуства – Дакота Дичева, отново ще стъпи на арената на "Professional Fighters League" (PFL) в началото на следващата година. След кратка пауза от състезателната сцена, 27-годишната шампионка в категория "муха" е готова да защити реномето си и да зарадва феновете с нова зрелищна битка.

На 7 февруари 2026 г. Дичева ще премери сили с опитната нидерландка Денисе Киелхолц по време на грандиозната галавечер в Дубай.

Киелхолц, която е на 36 години, ще направи своя дебют в престижната верига PFL. Впечатляващата ѝ визитка включва 8 победи и 5 загуби в ММА, а преди това тя е трупала опит на ринга като кикбоксьор и муай тай боец. Освен това, Киелхолц притежава черен колан по джудо, което я прави изключително опасен и многостранен противник.

Дакота Дичева не е излизала в клетката от юли тази година, но амбицията ѝ да затвърди лидерската си позиция в световния ММА елит е по-силна от всякога.