Доналд Тръмп организира ММА двубой в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по повод 80-ия му рожден ден на 14 юни на територията на Белия дом ще се състои ММА двубой, предаде ДПА.
Тръмп, който е фен на ММА, обяви това в собствената си социална мрежа Truth Social.
Тази година се навършват 250 години от независимостта на САЩ и първоначалните планове бяха мачът да се състои на 4 юли, Деня на независимостта на страната.
Вчера Тръмп присъстваше на мач на Ю Еф Си в Маями заедно с няколко членове на семейството си и държавния секретар Марко Рубио, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че на преговорите в Пакистан не е било постигнато споразумение между САЩ и Иран.
Ю Еф Си е най-голямата в САЩ професионална лига за смесени бойни изкуства (MMA) – боен спорт, популярен по цял свят, който съчетава различни дисциплини. В състезанията, провеждани на арени, наподобяващи клетки, бойците използват елементи и техники от бокса, кикбокса и кеча. За разлика от кеча, мачовете не са инсценирани.
В главния мач на 14 юни, който се пада и Ден на американското знаме, ще се изправят Илия Топурия и Джъстин Гейджи в шампионата в лека категория. Алекс Перейра и Сирил Ган ще премерят сили при тежките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #7
18:04 12.04.2026
2 АЗ МИСЛЕХ ЧЕ ЩЕ ИМА КОНЦЕРТ
18:05 12.04.2026
3 Скалата
18:07 12.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Майна
Финансовата кабала свършва!
18:08 12.04.2026
6 Майна
Като Мохамед Али!
Велик си!
Квичат " нежните брюкселки" чихуахуа..
Макрончо ще дотътри ли с токчетата си хубавицата Бриджит..
Или тя него, да усвои някои схватки, които да прилага на Макарончо ..
18:12 12.04.2026
7 Уролог
До коментар #1 от "Българин":Голям ама гледа на два метра под морското равнище.
18:15 12.04.2026