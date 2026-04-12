Доналд Тръмп организира ММА двубой в Белия дом

12 Април, 2026 18:00 419 7

Президентът на САЩ , който е фен на ММА, обяви това в собствената си социална мрежа Truth Social

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по повод 80-ия му рожден ден на 14 юни на територията на Белия дом ще се състои ММА двубой, предаде ДПА.

Тръмп, който е фен на ММА, обяви това в собствената си социална мрежа Truth Social.

Тази година се навършват 250 години от независимостта на САЩ и първоначалните планове бяха мачът да се състои на 4 юли, Деня на независимостта на страната.

Вчера Тръмп присъстваше на мач на Ю Еф Си в Маями заедно с няколко членове на семейството си и държавния секретар Марко Рубио, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че на преговорите в Пакистан не е било постигнато споразумение между САЩ и Иран.

Ю Еф Си е най-голямата в САЩ професионална лига за смесени бойни изкуства (MMA) – боен спорт, популярен по цял свят, който съчетава различни дисциплини. В състезанията, провеждани на арени, наподобяващи клетки, бойците използват елементи и техники от бокса, кикбокса и кеча. За разлика от кеча, мачовете не са инсценирани.

В главния мач на 14 юни, който се пада и Ден на американското знаме, ще се изправят Илия Топурия и Джъстин Гейджи в шампионата в лека категория. Алекс Перейра и Сирил Ган ще премерят сили при тежките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 1 Отговор
    Голям! Не случайно в Америка толкова го обичат!

    Коментиран от #7

    18:04 12.04.2026

  • 2 АЗ МИСЛЕХ ЧЕ ЩЕ ИМА КОНЦЕРТ

    2 0 Отговор
    С филхармония, арфа и виенски валсове......ама КО да очскващ от страна с бащи БАНДИТИ , каторжници, пирати и сутеньори....

    18:05 12.04.2026

  • 3 Скалата

    0 0 Отговор
    Аятолаха срещу Тръмп.

    18:07 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Майна

    1 0 Отговор
    Браво, Тръмп..
    Финансовата кабала свършва!

    18:08 12.04.2026

  • 6 Майна

    1 0 Отговор
    Разбивай, Тръмп, ислямския радикализъм!
    Като Мохамед Али!
    Велик си!
    Квичат " нежните брюкселки" чихуахуа..
    Макрончо ще дотътри ли с токчетата си хубавицата Бриджит..
    Или тя него, да усвои някои схватки, които да прилага на Макарончо ..

    18:12 12.04.2026

  • 7 Уролог

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Голям ама гледа на два метра под морското равнище.

    18:15 12.04.2026

