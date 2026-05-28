Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Цветанка Андреева: Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с президентските избори

Цветанка Андреева: Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с президентските избори

28 Май, 2026 18:21 1 218 40

  • цветанка андреева-
  • акции-
  • кърджали-
  • варна-
  • президентски избори

"Радев рискува неговия вътрешен министър да заприлича на Бойко Рашков, който арестува незаконно Бойко Борисов", коментира политологът

Цветанка Андреева: Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с президентските избори - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В името на обществения интерес се надявам всичко по ПВУ да се случи. Трябва да отбележим обаче, че в това 3-годишно забавяне, за което Румен Радев говори пред Фон дер Лайен, участваха и неговите служебни кабинети. В този смисъл той също е длъжник. Вече виждаме различните послания, които Радев отправя при посещенията в Германия, Франция и днес в Брюксел. България под неговото управление постепенно започва да се превръща в център на омраза и противопоставяне на Украйна. Украйна ще бъде важен фактор в европейската политика и по този начин Радев рискува да дестабилизира и вътрешнополитическата сцена. Ще видим какви ще бъдат следващите му ходове във външнополитически план.

Това заяви в предаването "Още от деня" по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg.
"Тази показност днес в Кърджали, да изведеш един кмет с 10 полицаи, е опит да се направи един пиар. Това обаче ще даде повод за много критики към управляващите. ДПС го отчита като опит за сплашване, а аз го отдавам на неопитност и грешка. Ако това не е грешка, тогава трябва да кажем, че това е репресия и връщане към тъмните времена на Възродителния процес. Аз мисля, че ръководството на ДПС ще успее да се справи и това няма да прерасне в етническа ескалация. Радев рискува неговия вътрешен министър да заприлича на Бойко Рашков, който арестува незаконно Бойко Борисов", коментира тя темата разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.
Няма как една власт да проспи мащабите на строителството край Варна. Сега се тръгва кой е издал документите за строеж. За мен отговорността е на местната власт. Трябва да видим какво ще установят разследващите органи. Това се е случвало пред очите на всички и няма как да се скрие. Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с предстоящите президентски избори", каза Андреева относно незаконния строеж в местността "Баба Алино" край Варна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    64 5 Отговор
    куха та дрънка

    Коментиран от #19

    18:35 28.05.2026

  • 2 фен на сидеров

    57 3 Отговор
    вечно назобана !

    18:36 28.05.2026

  • 3 Шиши

    52 4 Отговор
    На тази винаги и казвам: Слагаш фереджето и тогава надуваш джезвето, че иначе си много досадна...

    18:37 28.05.2026

  • 4 мдаа

    61 4 Отговор
    Цветанка Андреева е верен слуга на Делян Пеевски.

    18:38 28.05.2026

  • 5 Ха,ха

    48 2 Отговор
    Кво говори тая малумница😂😂

    Коментиран от #22

    18:40 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без име

    14 19 Отговор
    Акцията е, за да се отклони вниманието от незаконния украински град до Варна и заловените украински шпиони, които бяха освободени. Смешници - осем полицаи арестуват кмета и нова тв снима.Показно!!!

    18:43 28.05.2026

  • 8 Гертруд

    34 3 Отговор
    Айде, умна Пена пак се изиска! То смърди на корупция и як протекционизъм, тя умува като на Таро карти!

    18:48 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Интересно

    28 3 Отговор
    Това ли и нареди Шишко да казва...

    18:51 28.05.2026

  • 12 Ха,ха

    30 2 Отговор
    Тая що не каже за КТБ,лафка ,Дубай🐷🐷🐷

    18:53 28.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 .....

    25 2 Отговор
    Тая куха лейка като на комсомолско събрание🤣😂

    18:55 28.05.2026

  • 15 МУЛЕ

    16 2 Отговор
    ТАЯ Е ГОТОВА.

    18:58 28.05.2026

  • 16 Нищо подобно

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    тука и виаграта е безпомощна.

    19:01 28.05.2026

  • 17 АМА ЦВЕТАНКЕ

    12 1 Отговор
    СВЪРЗАНИ С ПАЛЕСТИНСКИТЕ ИЗБОРИ,,,,,,,

    19:01 28.05.2026

  • 18 Искаме

    14 1 Отговор
    вътрешен министър, който да работи с методите на Пол Пот и неговите ескадрони. Само трепане. Ние няма да скърбиме.

    19:03 28.05.2026

  • 19 Хахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Като теб

    19:06 28.05.2026

  • 20 Ник. А

    17 1 Отговор
    Прилича на изоставена от сводника си 😂

    Коментиран от #29

    19:07 28.05.2026

  • 21 Емигрант

    10 1 Отговор
    Оле и тази ли смята, че всеки арест на Тиквата е незаконен ? Какво е това определение или специалност "политолог", с какво се занимават тези "интелекти" с врачуване или с контролиране на многолюдното мал(к)оумно българско общество ! Нека да заприлича Радев на Б.Рашков, какво лошо видя тази симпатизантка на корупцията в действията на човек който има желание да "опандизи" един крадец на милиарди евро ? Защо е обеднял българинът, тази има ли отговор за това кой е виновен за незавидното дередже на суверенът и защо вместо да разсъждава върху този въпрос тя така тълкува действията на Радев, че суверенът да започне да "рита" срещу справедливостта ! Сккапана журналистика, сккапан народ, сккапани "интелекти".....

    19:08 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тая пача,

    10 1 Отговор
    да коментира фактите.100 незаконни постройки?Това държава ли е?И тая седнала да говори глупости.

    19:10 28.05.2026

  • 24 Николай

    12 1 Отговор
    Не мога да разбера как такива тъпи слуги на тулупа и свинята все още ги канят да им слушаме идиотизмите.

    19:11 28.05.2026

  • 25 Сингаманга

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Шушумиги":

    Кажи за КТБ, лафка и медийните парцали, парцали.

    19:16 28.05.2026

  • 26 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Шушумиги":

    Магнитски знае ли😂😂

    19:17 28.05.2026

  • 27 Изтрещяла

    8 1 Отговор
    Нямат спирка от хранилищата.

    19:20 28.05.2026

  • 28 Кой

    7 2 Отговор
    Всичко турско трябва да се забрани не само ДПС, а такива като тая в затвора за предателство.

    19:22 28.05.2026

  • 29 Емигрант

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ник. А":

    Грешиш много, добра е тази, дори много добра, но за "червените фенери" в Холандия, просто е объркала професията си и трябва да побърза да се ориентира правилно, ако иска да бъде "уважавана" и с добро бъдеще, ако е умна и интелигентна ще използва правилно и успешно "физическите" си данни !

    19:29 28.05.2026

  • 30 ЕлМафиозо

    3 4 Отговор
    разчистват терена за тимаджиите, спонсорите/дарителите на фатмакоф !!!

    Коментиран от #31

    19:29 28.05.2026

  • 31 Преди да коментираш

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "ЕлМафиозо":

    се осведоми ! Тимаджиите са спонсори на Копейкин и ордата му, а Ц.Ганев е шеф на адвокатите на ТИМ !

    19:33 28.05.2026

  • 32 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Еманацията на "независимия" политолог Цветанка отново озари телевизионния екран и се помъчи да ОБЛЪЧИ зрителите срещу съответната сума получена от..............

    19:49 28.05.2026

  • 33 Хаха

    1 0 Отговор
    Радев се държи така все едно не е управлявал държавата през последните 5 години.

    Коментиран от #34

    19:51 28.05.2026

  • 34 Добрютро

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хаха":

    И той Радев де факто не управлявал държавата.. нямал е такива пълномощия!!!

    Коментиран от #39

    19:53 28.05.2026

  • 35 Боташ

    1 0 Отговор
    Тази не е радевист.

    19:54 28.05.2026

  • 36 Хаха

    1 0 Отговор
    Министър бях точен с парите ще постигне обратния ефект и ще мобилизира електората на ДПС щ.

    19:54 28.05.2026

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    Колко е увъртяна - това е пълна заблуда - Румен Радев не е агент на Москва, както и Доналд Тръмп не е агент на Москва.

    Целата работа е - че властта падна от устата на кой може да е - това стана и ето ти общи приказки.

    19:55 28.05.2026

  • 38 Г-жа Веши

    1 0 Отговор
    Това ми прилича на акцията на Христо лодкаря и Шиши Мирчев пред сараите на Доган.

    19:56 28.05.2026

  • 39 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Добрютро":

    Само 8 негови служебни правителства и 2 редовно на неговите протежета от промяната.

    19:58 28.05.2026

  • 40 ГОСТ

    1 0 Отговор
    тая пак на амбразурата да защитава прасето и личната му гвардия .

    20:01 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол