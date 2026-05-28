Цветанка Андреева: Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с президентските избори

В името на обществения интерес се надявам всичко по ПВУ да се случи. Трябва да отбележим обаче, че в това 3-годишно забавяне, за което Румен Радев говори пред Фон дер Лайен, участваха и неговите служебни кабинети. В този смисъл той също е длъжник. Вече виждаме различните послания, които Радев отправя при посещенията в Германия, Франция и днес в Брюксел. България под неговото управление постепенно започва да се превръща в център на омраза и противопоставяне на Украйна. Украйна ще бъде важен фактор в европейската политика и по този начин Радев рискува да дестабилизира и вътрешнополитическата сцена. Ще видим какви ще бъдат следващите му ходове във външнополитически план.

Това заяви в предаването "Още от деня" по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg.

"Тази показност днес в Кърджали, да изведеш един кмет с 10 полицаи, е опит да се направи един пиар. Това обаче ще даде повод за много критики към управляващите. ДПС го отчита като опит за сплашване, а аз го отдавам на неопитност и грешка. Ако това не е грешка, тогава трябва да кажем, че това е репресия и връщане към тъмните времена на Възродителния процес. Аз мисля, че ръководството на ДПС ще успее да се справи и това няма да прерасне в етническа ескалация. Радев рискува неговия вътрешен министър да заприлича на Бойко Рашков, който арестува незаконно Бойко Борисов", коментира тя темата разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

Няма как една власт да проспи мащабите на строителството край Варна. Сега се тръгва кой е издал документите за строеж. За мен отговорността е на местната власт. Трябва да видим какво ще установят разследващите органи. Това се е случвало пред очите на всички и няма как да се скрие. Акциите в Кърджали и Варна може и да са свързани с предстоящите президентски избори", каза Андреева относно незаконния строеж в местността "Баба Алино" край Варна.