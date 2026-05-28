Русия предупреждава за нарастващи атаки с дронове и напрежение около американски системи в Япония

28 Май, 2026 18:55 1 341 33

Москва изразява безпокойство за сигурността по западните и източните си граници

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че се отчита ръст на атаките с дронове срещу руска територия, идващи от посока Европа и северноевропейските държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите ѝ Москва се опасява, че украински дронове могат да използват въздушното пространство на балтийски или други държави за атаки срещу цели в Русия. Киев и балтийските страни отхвърлят подобни твърдения.

Захарова коментира и възможното разполагане на американски ракетни системи на японска територия в рамките на военни учения, като заяви, че подобен ход би представлявал заплаха за сигурността в Далечния изток.

„Русия разглежда предоставянето от Япония на нейната територия за разполагане на американски ракетни системи „Тайфун“ по време на учения като стъпка, която заплашва руските граници“, посочи тя.

Тя допълни, че Москва многократно е изразявала своите опасения пред Токио, като според нея подобни действия биха повлияли негативно на стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион и биха представлявали пряка заплаха за руската сигурност.

„Ние също така редовно предупреждавахме японската страна да не взема такива решения, които неизбежно ще класифицираме като умишлени, враждебни и пренебрегващи националните интереси на Руската федерация“, каза още тя.

Захарова призова САЩ и Иран да не се връщат към въоръжен конфликт, а да продължат преговорите. Тя заяви, че Русия е готова да съдейства за извозването на обогатен уран от Иран, като подчерта, че Москва не налага инициативата си.

Вашингтон засега не приема предложението на Русия, уточнява Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахха

    9 16 Отговор
    да продължават да позволяват атаки от техни територии и европа ще стане един кратер, което между другото е много добра идея,света ще стане по добро място

    Коментиран от #9

    18:59 28.05.2026

  • 2 койдазнай

    6 10 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
    Ама койдазнай!

    Коментиран от #5

    18:59 28.05.2026

  • 3 Пече се

    6 2 Отговор
    Пече се. следващото "непредизвикано"!

    19:00 28.05.2026

  • 4 честен ционист

    4 10 Отговор
    От украинския кибуц до Варна също може да излитат дронове посока Русия.

    Коментиран от #10, #27

    19:01 28.05.2026

  • 5 Зеленски Победителя съм

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Кого имаш предвид?

    19:03 28.05.2026

  • 6 Ракетите в Япония

    5 10 Отговор
    са срещу С. Корея, а случайните дронове от Запад са с "побъркан" мозък от средствата за РЕБ. Такива попадат в Румъния и по нашите плажове.

    19:05 28.05.2026

  • 7 Вова Картошка

    6 9 Отговор
    Путлероиди,бръже си кажете кой иска да бръсне косматата ву.лва на маша? Който си признае получава галене с кренвирш по задната дупка лично от цоМчо.

    Коментиран от #16

    19:05 28.05.2026

  • 8 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    8 13 Отговор
    Правете няколко гъби в евр0гейските столици и да си седнат на д-тата

    Коментиран от #13, #32

    19:07 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами то там

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    си е изконна украинска територия! Тъй че проблем няма.

    19:08 28.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Ганьо

    10 10 Отговор
    Важното е, да набият канчето на Путин и неговите палячовци

    Коментиран от #14

    19:09 28.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 шмара

    2 6 Отговор
    честит ви байрам

    19:12 28.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Име

    7 3 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    19:15 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Маша

    10 5 Отговор
    Е Велика !!!

    19:19 28.05.2026

  • 26 Артилерист

    4 4 Отговор
    Русия предупреждава доброжелателно, но западняците и американците не я чуват, а когато нарушат границите й и тя започне да ги бие през пръстите, надигат вой, че тя е агресор. В случая стана постоянна практика киевската хунта да атакува територията й през въздушното пространство на балтийските държави, което по същество е съучастие, но ако Русия ги заблъска с Орешници, Кинжали и Искандери пак нея ще изкарат виновна. Впрочем, това вече е трайно изяснено, че Русия, според западняците, по съществуване е виновна...

    19:37 28.05.2026

  • 27 Радев

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    затова ме назначиха от посолствоТО. И сега английските другари изпращат морските дронове по цели в Черно Море от военноморската база до Варна, но аз съм обещал да я направя база на САЩ.

    19:47 28.05.2026

  • 28 иван

    1 2 Отговор
    американците да внимават с плановете си за луната и марс че това е заплаха за сигурноста на русия

    19:52 28.05.2026

  • 29 стоян

    2 1 Отговор
    Тая другарка защо нищо не казва за заплаха от Китай за Сибир - явно не е видяла китайска географска карта ли - мълчи за Китайската заплаха а вижда европейска и японска

    Коментиран от #31

    19:56 28.05.2026

  • 30 спасител от Слънчака

    2 1 Отговор
    Айде Маре видя се че губите войната в Украйна.Няма как "дивите северни племена"(Раша).
    да я спечелят.Веке у Раша е гладно.Ти ела в кошарето ше шеташ у дома а азе ше те раним
    убаво а вечер ше се гушкаме как навремето на Слънчака.Азе одъртех ама още ме бива.

    19:57 28.05.2026

  • 31 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "стоян":

    само глупак попива пропаганда за глупаци!

    20:01 28.05.2026

  • 32 бълг. патриот

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Какви братя са тези диви северни племена чукчи,раша,дагестан.Бйлгария е с
    много по древна цивилизация.

    20:02 28.05.2026

  • 33 Много алкохол и много БЕЛО

    0 1 Отговор
    Резултатът☝️горе на снимката.

    20:06 28.05.2026

