Русия предупреждава за нарастващи атаки с дронове и напрежение около американски системи в Япония

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че се отчита ръст на атаките с дронове срещу руска територия, идващи от посока Европа и северноевропейските държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите ѝ Москва се опасява, че украински дронове могат да използват въздушното пространство на балтийски или други държави за атаки срещу цели в Русия. Киев и балтийските страни отхвърлят подобни твърдения.

Захарова коментира и възможното разполагане на американски ракетни системи на японска територия в рамките на военни учения, като заяви, че подобен ход би представлявал заплаха за сигурността в Далечния изток.

„Русия разглежда предоставянето от Япония на нейната територия за разполагане на американски ракетни системи „Тайфун“ по време на учения като стъпка, която заплашва руските граници“, посочи тя.

Тя допълни, че Москва многократно е изразявала своите опасения пред Токио, като според нея подобни действия биха повлияли негативно на стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион и биха представлявали пряка заплаха за руската сигурност.

„Ние също така редовно предупреждавахме японската страна да не взема такива решения, които неизбежно ще класифицираме като умишлени, враждебни и пренебрегващи националните интереси на Руската федерация“, каза още тя.

Захарова призова САЩ и Иран да не се връщат към въоръжен конфликт, а да продължат преговорите. Тя заяви, че Русия е готова да съдейства за извозването на обогатен уран от Иран, като подчерта, че Москва не налага инициативата си.

Вашингтон засега не приема предложението на Русия, уточнява Ройтерс.