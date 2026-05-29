Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вече е ясно къде ще връчат Златната топка

Вече е ясно къде ще връчат Златната топка

29 Май, 2026 12:27 574 0

  • футбол-
  • златна топка

Тази година се отбелязват 70 години от първото връчване на наградата

Вече е ясно къде ще връчат Златната топка - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Британската столица Лондон ще бъде домакин на церемонията по връчването на наградата "Златна топка" на 26 октомври.

Тази година се отбелязват 70 години от първото връчване на наградата, която списани "Франс Футбол" присъжда ежегодно на най-добрия футболист в света и се смята за най-престижното индивидуално отличие.

Организаторите обясниха решението си да проведат церемонията в Лондон като израз на признателност към бившия английския футболист сър Стенли Матюс, който през 1956 година като играч на Блекпул получава първата "Златна топка".

От британска страна все още не е потвърдена залата, която ще приеме бляскавата галавечер.

През изминалата година в Париж "Златната топка" при мъжете получи Усман Дембеле от Пари Сен Жермен, а при жените - Айтана Бонмати от Барселона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове