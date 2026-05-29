Вече е ясно къде ще връчат Златната топка

Британската столица Лондон ще бъде домакин на церемонията по връчването на наградата "Златна топка" на 26 октомври.

Тази година се отбелязват 70 години от първото връчване на наградата, която списани "Франс Футбол" присъжда ежегодно на най-добрия футболист в света и се смята за най-престижното индивидуално отличие.

Организаторите обясниха решението си да проведат церемонията в Лондон като израз на признателност към бившия английския футболист сър Стенли Матюс, който през 1956 година като играч на Блекпул получава първата "Златна топка".

От британска страна все още не е потвърдена залата, която ще приеме бляскавата галавечер.

През изминалата година в Париж "Златната топка" при мъжете получи Усман Дембеле от Пари Сен Жермен, а при жените - Айтана Бонмати от Барселона.