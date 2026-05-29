Легендарен бивш бранител и капитан се завръща в Черно море

29 Май, 2026 09:29 661 0

  • михаил венков-
  • футбол-
  • черно море-
  • дюш черно море

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Един от най-разпознаваемите бранители в съвременната история на Черно море – Михаил Венков – се завръща на „Тича“, но този път в нова роля. Бившият защитник ще бъде част от треньорския щаб в детско-юношеската школа на клуба, където ще работи за развитието на следващото поколение „моряци“.

Венков носи зелено-бялата фланелка между 2013 и 2017 година, записвайки 122 мача и един гол. Именно в този период Черно море постигна едни от най-големите си успехи – спечелването на Купата и Суперкупата на България през 2015 г., като Венков бе ключова фигура в отбраната. В турнира за Купата на България има 14 мача и два гола, както и две срещи в евротурнирите.

Сега той се впуска в ново предизвикателство – да предаде опита, дисциплината и професионализма си на младите таланти в школата. Очакванията са, че неговият характер, работна етика и познаване на клубната философия ще бъдат силен пример за подрастващите.

С харизмата и авторитета, които си изгради като футболист, Венков има всички предпоставки да се превърне в важна фигура и в треньорския си път, оставяйки траен отпечатък върху бъдещите поколения на Черно море.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

