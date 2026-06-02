Новини
Спорт »
Световен футбол »
Олимпик Марсилия изправен пред изхвърляне от Европа

Олимпик Марсилия изправен пред изхвърляне от Европа

2 Юни, 2026 11:44 536 1

  • олимпик марсилия-
  • отстранен-
  • европейските клубни турнири-
  • сезон 2026/2027-
  • финансов феърплей-
  • уефа

Финансовите проблеми застрашават участието на френския колос

Олимпик Марсилия изправен пред изхвърляне от Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпик Марсилия е изправен пред сериозна опасност да бъде отстранен от европейските клубни турнири през сезон 2026/2027. Според авторитетното издание L'Équipe, причината за тази драматична развръзка се крие в грубо нарушаване на правилата за финансов феърплей, които УЕФА стриктно следи и прилага.

В последните три години Марсилия е натрупал зашеметяващи загуби в размер на 157 милиона евро – сума, която далеч надхвърля позволения лимит. През 2022 г. клубът официално се е ангажирал пред УЕФА да спазва финансовите изисквания, като е подписал споразумение за ограничаване на загубите до максимум 60 милиона евро за три сезона. Въпреки това, финансовият баланс на отбора остава силно негативен, което поставя под въпрос бъдещето му на европейската сцена.

Очаква се тази седмица УЕФА да разгледа случая и да вземе окончателно решение относно съдбата на Олимпик Марсилия. Ако санкцията бъде наложена, петият в класирането на Лига 1 тим ще бъде лишен от правото да участва в Лига Европа, въпреки че си осигури място в турнира след края на сезона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Висша Лига

    0 0 Отговор
    Ако ПСЖ играеше във висшата лига на Англия,никога нямаше да е шампион!

    11:55 02.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове