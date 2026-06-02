Олимпик Марсилия изправен пред изхвърляне от Европа

Олимпик Марсилия е изправен пред сериозна опасност да бъде отстранен от европейските клубни турнири през сезон 2026/2027. Според авторитетното издание L'Équipe, причината за тази драматична развръзка се крие в грубо нарушаване на правилата за финансов феърплей, които УЕФА стриктно следи и прилага.

В последните три години Марсилия е натрупал зашеметяващи загуби в размер на 157 милиона евро – сума, която далеч надхвърля позволения лимит. През 2022 г. клубът официално се е ангажирал пред УЕФА да спазва финансовите изисквания, като е подписал споразумение за ограничаване на загубите до максимум 60 милиона евро за три сезона. Въпреки това, финансовият баланс на отбора остава силно негативен, което поставя под въпрос бъдещето му на европейската сцена.

Очаква се тази седмица УЕФА да разгледа случая и да вземе окончателно решение относно съдбата на Олимпик Марсилия. Ако санкцията бъде наложена, петият в класирането на Лига 1 тим ще бъде лишен от правото да участва в Лига Европа, въпреки че си осигури място в турнира след края на сезона.