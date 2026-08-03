Нюкасъл е отхвърлил първата оферта на Арсенал за Бруно Гимараеш

Английският футболен клуб Нюкасъл Юнайтед е отхвърлил първата оферта на шампиона Арсенал за полузащитника Бруно Гимараеш, съобщава "Скай Спортс".

"Артилеристите" преговарят директно с тима от североизточна Англия за бразилския халф, който вече се присъедини към съотборниците си за предсезонната им подготовка в Испания.

28-годишният Гимараеш, който носи капитанската лента за "свраките", заяви, че иска да се присъедини към Арсенал по-рано през лятото. От Нюкасъл обаче искат той да остане в редиците им, тъй като от договора му остават още две години. Лондончани от своя страна са започнали вътрешни преговори дали да отправят нова по-висока оферта за полузащитника.

Бруно Гимараеш е играч на Нюкасъл от 2022 година, а в това време е участвал в 195 мача във всички турнири и е отбелязал 31 попадения. През 2025 година той беше част от състава, който стигна до успех в турнира за Купата на лигата.

От Ливърпул са информирали Тотнъм, че Коди Гакпо не е за продан това лято, въпреки готовността на клуба от Северен Лондон да похарчи значителна сума, за да си осигури подписа на нидерландския национал.

Мърсисайдци са решени да запазят универсалния нападател, който има договор до 2030 година, като новият мениджър Андони Ираола е амбициран да се справи с кризата с контузии в отбора.

Това е причината към момента Ливърпул да отхвърля раздяла с Гакпо, въпреки нарастващия интерес от страна на Тотнъм, твърди изданието talkSPORT.

„Червените“ ясно заявиха, че нидерландецът остава основна част от плановете им под ръководството на Ираола, но изглежда „шпорите“ са готови да изпитат решимостта на Ливърпул със солидно финансово предложение.