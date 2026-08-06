Близки на убития в Пловдив се събраха на бдение пред дома му: Убиха един млад, доверчив и наивен човек

Близки и познати на убития на Младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев се събраха на бдение пред дома му. Пред журналисти те коментираха, че 37-годишният мъж бил скромен човек, много работлив и винаги усмихнат.
Първите братовчеди на жертвата - Георги Божков и Христо Божков, бяха категорични, че тиражираните в медиите версии за педофилия са недопустими. По думите им Георги просто си е търсил приятелка, бил е подведен и е попаднал във фаталната ситуация. Те определиха случилото се като предумишлено убийство. "Убиха един млад, доверчив и наивен човек", каза Георги Божков.
Хората настояват за максимални присъди за участвалите в тежкия побой. Не знаем лошо възпитание ли е, липса на контрол ли е, но всички - родители и деца, да си понесат отговорността, коментираха близките на Георги.
Убийството е станало на 4 август, когато около 17:20 ч. в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.
Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая с убития мъж. Обвинения ще бъдат повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета, съобщиха днес на брифинг в прокуратурата в Пловдив. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, който е бил с тежки травми - разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. За петимата, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение "задържане под стража".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България е сигурно място,
Коментиран от #6, #16
20:37 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дано
Коментиран от #5
20:37 06.08.2026
4 Бялджип
Коментиран от #7, #25, #28
20:38 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рибата се вмирисва от главата!
До коментар #1 от "България е сигурно място,":Радев: Крим е на Путин. Аз също.
20:41 06.08.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Бялджип":Нещо пак се объркахте! Данните за престъпността бяха засекретени!!!
Коментиран от #12, #46
20:42 06.08.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #30
20:43 06.08.2026
9 Дзак
Коментиран от #77
20:44 06.08.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
20:45 06.08.2026
11 Сега
20:45 06.08.2026
12 Бялджип
До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Не, не съм се объркал. Потърсете го по-внимателно, сигурно ще го откриете и то с повече подробности.
20:47 06.08.2026
13 Дзак
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Който ги отглежда има техни контакти, мрежи и дава чат инструкции!
20:48 06.08.2026
14 Явно са го ритали и са скачали
20:48 06.08.2026
15 Мерзост "Прогресивна"
Коментиран от #36, #39, #57, #61
20:49 06.08.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "България е сигурно място,":Какво да кажа кочина... . Тия извратени пишлемета трябва да получат най-тежкото наказание, ама надали.... Тръгна ли да ловят "педофили" мръсните пишлемета, кой им дава това право и още един друг филибеец правил граждански арест..... Какви са тия демократични глупости..... Тия комплексарчета трябва да бъдат подведени по два-три член от закона..... Територията с най-много ченгета на глава от населението, ама не си вършат работа с ченгетата..... Не четох статията, защото ще се ядосвам, по телевизията казаха, жертвата била скромно и добро момче, а пък тия пишлемета били от средни заможни семейства, а момичето не ходило на училище, 17-годишна била, ако не влезе в панделата, сигурно ще я видим някъде по магистралата да работи........... Отврат.....пфу.....
20:50 06.08.2026
17 Жокер
Кръв тече из цялата къща
Два тона блажна боя и кит по лицето
То било малолетно.
Да си носи последстсвията.
И родителите също.
20:51 06.08.2026
18 Антон
Убития да почива в мир!
20:51 06.08.2026
19 Да,бе
Коментиран от #31, #32, #76
20:52 06.08.2026
20 НПО-тата са виновни
Коментиран от #29
20:52 06.08.2026
21 Европеец
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Кунчева ,нали знаеш че кочината няма бъдеще, с такива извратени наследници всякаква Надежда остави....
20:53 06.08.2026
22 Айляк
20:53 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 отвратен
20:55 06.08.2026
25 Дур
До коментар #4 от "Бялджип":Тогава имаше Държава, а сега феодализъм и престъпен капитализъм.
20:55 06.08.2026
26 T Живков
20:57 06.08.2026
27 Ужас
20:57 06.08.2026
28 60-70 години има повече убийств са в Бг.
До коментар #4 от "Бялджип":Само,че в Работническо дело няма да го прочетеш.
Коментиран от #34
20:59 06.08.2026
29 Точно в десятката
До коментар #20 от "НПО-тата са виновни":Определено НПО-тата носят вина и се надявам да се докаже. Ходят по училищата и им правят на пастет мозъците как що и как от всякъде дебнат педофили ...
Коментиран от #71
21:00 06.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ...
До коментар #19 от "Да,бе":Педофил те прави, че си на 37 и искаш да спиш с момичета на 15, които може спокойно да си ти дъщери. Дали това е първия случай, в който той си търси от деца?
Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.
21:03 06.08.2026
32 абе, да
До коментар #19 от "Да,бе":Провален в личен план означава да си безделник, да си престъпник, да си умствено и нравствено деградирал. Да нямаш приятелка когато си на 37 години, в днешни е нещо нормално за повечето свестни мъже. Първо, защото социалния кръг е силно стеснен, а ако работят онлайн е направо липсващ. Второ, защото повечето жени днес са силно повлияни от реалитата, в които всяка простакеса с изкуствени устни и гърди търси милионер. Е, да де, ама свестните мъже в повечето случаи не са милионери, работят по 10 часа и изкарват толкова, колкото да изкарат месеца. Да издържат семейство дори не могат да си мечтаят... но имат нужда от любов и това е съвсем нормално. Момичето е казало, че е на 15 години, а всъщност е било на 17. В интернет се лъже много и със сигурност жертвата е знаела това, затова е отишъл да види момичето и да разбере дали го лъже. Няма данни да й е посегнал сексуално и никой не знае дали би го направил. Такава среща никого не прави педофил, а най-отвратително е да се прехвърля вината върху жертвата, а не върху убийците, били те и непълнолетни.
Коментиран от #37, #49, #74
21:03 06.08.2026
33 Хаха
21:06 06.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Трънчо
21:07 06.08.2026
36 Само
До коментар #15 от "Мерзост "Прогресивна"":Да кажа,тези дечица са родени и възпитавани по времето на управлението на бойко борисов.Каквато е територията такова е и възпитанието.От 36г.демокрация това е резултата.Ок?
21:08 06.08.2026
37 Хаха
До коментар #32 от "абе, да":Ако беше твоята дъщеря друго щеше да говориш.
Коментиран от #38, #40
21:08 06.08.2026
38 Да,бе
До коментар #37 от "Хаха":От такива "връзки" не чакай потомство.
21:12 06.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 абе, да
До коментар #37 от "Хаха":Моята дъщеря поне засега не примамва с 20 години по-възрастни от нея мъже, за да раздава правосъдие като ги обявява да педофили. Разума ли си загубихте, как може и през ум да ви мине, че с такава жестокост може да бъде убит човек и то от деца по смисъла на закона? Как разбрахте, че жертвата е педофил? Имате ли доказателства? Среща с момиче, което те изкушава сексуално, все още нищо не означава. Това, което трябва да ви притеснява е, не, че мъжът е отишъл на среща с момиче, а това, че деца убиват по изключително жесток начин и има такива, които ги оправдат. Това е някаква лудост.
Коментиран от #44, #95
21:13 06.08.2026
41 съдията
21:13 06.08.2026
42 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:16 06.08.2026
43 Истината
Коментиран от #79
21:18 06.08.2026
44 Хаха
До коментар #40 от "абе, да":Много я знаеш какво прави като излезе от къщи.Да не ходи с ламаринени гащи, бодикамера и GPS на тутката?
21:20 06.08.2026
45 Стани Бай-Тошо...!
21:24 06.08.2026
46 засекретен ти е бил
До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":мозъка тогава ако изобщо си живял тогава…
21:25 06.08.2026
47 Горски
Коментиран от #73
21:26 06.08.2026
48 Да се проучат родословно малките убийци
21:27 06.08.2026
49 Абе тези млади садисти
До коментар #32 от "абе, да":Според мен са повлияни от НПО-та които постоянно ги облъчват че от всякъде ги дебнат педофили и трябва да ги провокират и подстрекават за да бъдат уж хващани. Акаунти в сайтове за възрастни даже им създават. И хора от службите също подстрекават подобни действия че и семинари водят. Определено трябва да се провери в училището им кои са били външни лектори по някоя европрограма скоро и всичко ще стане ясно. Толкова масово и организирано да е, има нещо гнило.
Коментиран от #55
21:27 06.08.2026
50 Пенсионер
Коментиран от #67
21:28 06.08.2026
51 Казанлъшкия
21:29 06.08.2026
52 До Ком 28
21:29 06.08.2026
53 Малката кифла ловяла педофили
Коментиран от #60, #89
21:32 06.08.2026
54 Всеки Да си Носи Последствията !
Ако Случая Е Такъв !
21:38 06.08.2026
55 Ей точно след подобно посещение на
До коментар #49 от "Абе тези млади садисти":външни лектори по евро-програма децата от 7 клас почнаха масово да се страхуват от спирката до блока си сами да ходят ако е здрач или тъмно .... иначе в района никога подобна престъпност е нямало. Ей тва е заслугата от подобни "инициативи" на олигофрените в МОН
21:39 06.08.2026
56 Тези също са наивни и доверчиви...
21:39 06.08.2026
57 хмм
До коментар #15 от "Мерзост "Прогресивна"":Прав си, че се получи странно съвпадение, по време, на двата случая, което навежда на мисълта, че трябва да се търсят подбудителите!
21:45 06.08.2026
58 БАРС
21:46 06.08.2026
59 Бъдеще
21:46 06.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Исторически парк
21:51 06.08.2026
63 Ивелин Михайлов
21:51 06.08.2026
64 Тези,
21:52 06.08.2026
65 Мимч
21:52 06.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Някой
До коментар #50 от "Пенсионер":Не точно, но както се изрази заместник окръжния прокурор на Пловдив присъдите са силно редуцирани за възръстта до 16 години и 16-18 години.
21:52 06.08.2026
68 Покажете!
Коментиран от #69
21:54 06.08.2026
69 Лицата не знам
До коментар #68 от "Покажете!":Ама сигурно имената им са ицхах, херцог, яков или нещо подобно
21:55 06.08.2026
70 Тъжна работа
Къде е айляка на 80те и 90те?
Гейтс, Джобс и другите направиха хубави неща тези 40 години, ама в ръцете на маймуни си е направо оръжие.
Интернет трябва да е само за бизнес. Моментално шътдаун на всякакви социални мрежи, ич не ми дреме някой си къде почивал
22:01 06.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Герои бре .... повлияни от
200+ заловени педофили: Хиляди часове разследвания, чатове под прикритие и залавяния на терен;
3 осъдени от държавата: Бюрокрация, която предпочита бездействието, принуждавайки обществото само да търси решения..
...... Нито едно не е вярно но създава модели на поведение и убийци
Коментиран от #82
22:03 06.08.2026
73 Не бих поварвал на Никого !
До коментар #47 от "Горски":По Интернет !
22:03 06.08.2026
74 Европеец
До коментар #32 от "абе, да":Изцяло съм съгласен с написаното от теб.....
22:04 06.08.2026
75 Българин
А то какво било станало!
22:04 06.08.2026
76 Дзак
До коментар #19 от "Да,бе":Не всички имат мутренски стаж!
22:05 06.08.2026
77 Рататуи
До коментар #9 от "Дзак":Кой? Родителите им! Това може да са само идиоти, които не спряха да говорят за педофили по случай в Петрохан. Такива едни видях, как преди години нападнаха един негър, само че негърът се оказа як и ги наби. Тогава едни други набиха китайския аташе.
И какво е общото между тогава и сега? Тогава беше Жан Виденов на власт, а сега е Радев - все видни комунисти.
22:06 06.08.2026
78 az СВО Победа 81
22:07 06.08.2026
79 Дзак
До коментар #43 от "Истината":Всеки с проблемите си!
22:08 06.08.2026
80 Хъц
Какви деца са това? Това изроди! Ако тоя е бил "педофил", трябвало е да го предадат на полицията.
Тия днес убили педофил, утре ще убият за нещо друго. Чии са тия деца? Такива деца не са случайни.
22:10 06.08.2026
81 Трябва си смъртна
22:16 06.08.2026
82 И НПО-то
До коментар #72 от "Герои бре .... повлияни от":получава 232000 евра и достъп до българските училища с любезното съдействие на малоумниците в МОН ! Схващате ли за какво ви говоря?
22:21 06.08.2026
83 Земя !
Да Те Е Срам !
Да Стъпиш !
Коментиран от #84
22:23 06.08.2026
84 Разкраченото писане е
До коментар #83 от "Земя !":Неприемливо.
Коментиран от #85
22:54 06.08.2026
85 Сложих ти минус по погрешка
До коментар #84 от "Разкраченото писане е":Напълно съм съгласен с мнението ти.
22:55 06.08.2026
86 Трябва участниците в убийството
23:04 06.08.2026
87 Едно друг мъж беше убит от кучета на
Коментиран от #103
23:06 06.08.2026
88 Почти същия случай беше на Витоша
23:10 06.08.2026
89 За нея трябва най тежкото наказание
До коментар #53 от "Малката кифла ловяла педофили":На всичкото отгоре не е ходила на училище. Тя явно е тарторката на компанията. Убийството е умишлено !
23:18 06.08.2026
90 дядо дръмпир
Коментиран от #91
23:22 06.08.2026
91 дядо дръмпир
До коментар #90 от "дядо дръмпир":Този дето е сложил минус е от тези дето тогава защитаваха ,вандалите в центъра на софия,но добре ,че ги възпита младежа от австралия да имат едно на ум...като нападат хора...току виж някой да ги Види като манатарки .........
23:31 06.08.2026
92 Психологът им обяснява
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":какво е туй нещо Бай Ставри.
23:45 06.08.2026
93 факт
00:00 07.08.2026
94 Гого
Какво бдение?!?
Организация и изтребване на тия Уроди!
Както ги пуснат и приключват!
А на следващ етап "родителска среща"!
Боклуците са ги създали Боклуци!
00:11 07.08.2026
95 Я съм Я
До коментар #40 от "абе, да":Браво мен един да напише истината !!! Тия деца как така не се сетиха да дадат сигнал в полицията те да го закопчаят ? След като са го пребили и са му скачали по главата и гърдите как нито едно от 10 не се сети да се обади на линейка да каже ей тука случайно видяхме един човек ... Те са го оставили снимали са го да имат грасив пост в тикток и да са звезди !!!
00:48 07.08.2026
96 Задържаните ако ги пуснат
Коментиран от #99
00:54 07.08.2026
97 Дано поне да са им взели телефоните
01:05 07.08.2026
98 "младите" в беге гетото
01:21 07.08.2026
99 да покажат снимки
До коментар #96 от "Задържаните ако ги пуснат":на грозните им селски мутри
01:22 07.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ха ха
05:00 07.08.2026
102 до къде доведоха
06:35 07.08.2026
103 днес
До коментар #87 от "Едно друг мъж беше убит от кучета на":Е, там милицята си свърши работата - първо беше мечка, после мечка с малко мече, после кучета, а никой не помисли, че може да са бригади за зелена природа, возещи комфортно клиенти в багажник - нали се връщаме към средата на 90-те!!!
09:01 07.08.2026
104 странно
09:21 07.08.2026