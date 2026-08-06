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Близки на убития в Пловдив се събраха на бдение пред дома му: Убиха един млад, доверчив и наивен човек

Близки на убития в Пловдив се събраха на бдение пред дома му: Убиха един млад, доверчив и наивен човек

6 Август, 2026 20:33 3 998 104

  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм

Първите братовчеди на жертвата - Георги Божков и Христо Божков, бяха категорични, че тиражираните в медиите версии за педофилия са недопустими

Близки на убития в Пловдив се събраха на бдение пред дома му: Убиха един млад, доверчив и наивен човек - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близки и познати на убития на Младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев се събраха на бдение пред дома му. Пред журналисти те коментираха, че 37-годишният мъж бил скромен човек, много работлив и винаги усмихнат.

Първите братовчеди на жертвата - Георги Божков и Христо Божков, бяха категорични, че тиражираните в медиите версии за педофилия са недопустими. По думите им Георги просто си е търсил приятелка, бил е подведен и е попаднал във фаталната ситуация. Те определиха случилото се като предумишлено убийство. "Убиха един млад, доверчив и наивен човек", каза Георги Божков.

Хората настояват за максимални присъди за участвалите в тежкия побой. Не знаем лошо възпитание ли е, липса на контрол ли е, но всички - родители и деца, да си понесат отговорността, коментираха близките на Георги.

Убийството е станало на 4 август, когато около 17:20 ч. в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая с убития мъж. Обвинения ще бъдат повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета, съобщиха днес на брифинг в прокуратурата в Пловдив. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, който е бил с тежки травми - разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. За петимата, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение "задържане под стража".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България е сигурно място,

    103 4 Отговор
    особено ако не живееш в нея.

    Коментиран от #6, #16

    20:37 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дано

    114 7 Отговор
    е на по - добро място човечеца , а убийците му , гаврили се с него до смърт , да получат максимално тежката присъда , а после място в Ада .

    Коментиран от #5

    20:37 06.08.2026

  • 4 Бялджип

    106 8 Отговор
    През 60-те, или 70-те години на миналия век в България има такъв случай. Двама младежи на около 16 години убиват човек. Прочетох го отдавна, дали беше при качване в трамвай не помня, може да съчинявам. Истината обаче е, че двамата са осъдени на смърт и присъдата изпълнена?! Непълнолетни, смъртна присъда, днес звучи невероятно?! Вероятното и истинско е, че тогава е имало значително по-малка престъпност

    Коментиран от #7, #25, #28

    20:38 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рибата се вмирисва от главата!

    20 59 Отговор

    До коментар #1 от "България е сигурно място,":

    Радев: Крим е на Путин. Аз също.

    20:41 06.08.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 44 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Нещо пак се объркахте! Данните за престъпността бяха засекретени!!!

    Коментиран от #12, #46

    20:42 06.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 136 Отговор
    Един педофил по малко.Един добър ден за българската демокрация

    Коментиран от #30

    20:43 06.08.2026

  • 9 Дзак

    60 5 Отговор
    Откриха ли Кой е "насочил" младежите към него?

    Коментиран от #77

    20:44 06.08.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    64 5 Отговор
    България е идеално място да отгледаш престъпник

    Коментиран от #13

    20:45 06.08.2026

  • 11 Сега

    94 8 Отговор
    Всеки от поколенията на социализма се замисли , а ние на техните години какво правехме , ще го напиша с големи букви -РАБОТЕХМЕ ! Изгубеното поколение Z ще се унищожи само ! Измислят си оправдания , а те просто са нечовеци !

    20:45 06.08.2026

  • 12 Бялджип

    27 5 Отговор

    До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Не, не съм се объркал. Потърсете го по-внимателно, сигурно ще го откриете и то с повече подробности.

    20:47 06.08.2026

  • 13 Дзак

    30 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Който ги отглежда има техни контакти, мрежи и дава чат инструкции!

    20:48 06.08.2026

  • 14 Явно са го ритали и са скачали

    49 4 Отговор
    Върху него , пазили са си ръцете да не се наранят те самите удряйки го , парадоксално е тези младежи да изпитват ужас само при мисълта за болка а да причиняват на друг нещо такова

    20:48 06.08.2026

  • 15 Мерзост "Прогресивна"

    25 74 Отговор
    Непълнолетните убеийци, черноризците, са същите изроди, коиот са керщели нацистки лозунги и са малтретирали и обиждаил еврейските деца в Банско! Да, ама селяндуринът от Славяноов, фатмакът -лакей и подлога на кремълския злодей ги защитава! Убийците в Пловдив изродите в Банско са едни и същи - членове на новия комунистически Комсомол, който вече се казва "Раедв Югенд"! Червени нацисти, също като създателя си! Мерзавци от класа! Да, Фатмакът отново направи за посмешище по света Блъгария! Впрочем ние, нормалните българи се срамуваме от него, не от червените му нацисчета от "Радев Югенд"!

    Коментиран от #36, #39, #57, #61

    20:49 06.08.2026

  • 16 Европеец

    90 5 Отговор

    До коментар #1 от "България е сигурно място,":

    Какво да кажа кочина... . Тия извратени пишлемета трябва да получат най-тежкото наказание, ама надали.... Тръгна ли да ловят "педофили" мръсните пишлемета, кой им дава това право и още един друг филибеец правил граждански арест..... Какви са тия демократични глупости..... Тия комплексарчета трябва да бъдат подведени по два-три член от закона..... Територията с най-много ченгета на глава от населението, ама не си вършат работа с ченгетата..... Не четох статията, защото ще се ядосвам, по телевизията казаха, жертвата била скромно и добро момче, а пък тия пишлемета били от средни заможни семейства, а момичето не ходило на училище, 17-годишна била, ако не влезе в панделата, сигурно ще я видим някъде по магистралата да работи........... Отврат.....пфу.....

    20:50 06.08.2026

  • 17 Жокер

    62 4 Отговор
    15г.На майка си гащите носи.
    Кръв тече из цялата къща
    Два тона блажна боя и кит по лицето
    То било малолетно.
    Да си носи последстсвията.
    И родителите също.

    20:51 06.08.2026

  • 18 Антон

    53 7 Отговор
    Тази случка дойде перфектно в момента. Целта да се отклони общественото внимание. От какво? От това че дни наред гаменчета от италия с еврейски корение вандалстват из Бански. Държавата не прави нищо за да ги накаже, от страх посланиците да не дърпат ушите на вътрешния министър. Не само това, но заради няколко реплики, цяла България трябва да търпи критиките на западнцвто за антисимтеско поведение. Жалка държава, жалка власт. И ето го перфектния момент, убийство. Такива се случват почти ежедневно но влизат в новинит с по няколко изречвния.
    Убития да почива в мир!

    20:51 06.08.2026

  • 19 Да,бе

    82 7 Отговор
    На 37 години да си млад,доверчив и още да си търсиш приятелка не те прави педофил,а по-лошо провален в личен план.Което разбира се не е причина да бъде нараняван и още по-лошо убит.Малолетните животни не заслужават снизхождение...

    Коментиран от #31, #32, #76

    20:52 06.08.2026

  • 20 НПО-тата са виновни

    38 5 Отговор
    После що "ловци на педофили" се появявали нали ?

    Коментиран от #29

    20:52 06.08.2026

  • 21 Европеец

    41 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Кунчева ,нали знаеш че кочината няма бъдеще, с такива извратени наследници всякаква Надежда остави....

    20:53 06.08.2026

  • 22 Айляк

    59 2 Отговор
    Кой крив, кой прав, убийството си е убийство.

    20:53 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 отвратен

    62 2 Отговор
    Родителите са абсолютни оклуци ,които не са възпитали ууродчетата си !!

    20:55 06.08.2026

  • 25 Дур

    42 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Тогава имаше Държава, а сега феодализъм и престъпен капитализъм.

    20:55 06.08.2026

  • 26 T Живков

    8 27 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    20:57 06.08.2026

  • 27 Ужас

    28 8 Отговор
    10 "младежи" на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая с убития мъж. Чисто израелска методика и практика . Пълна гнус

    20:57 06.08.2026

  • 28 60-70 години има повече убийств са в Бг.

    13 41 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Само,че в Работническо дело няма да го прочетеш.

    Коментиран от #34

    20:59 06.08.2026

  • 29 Точно в десятката

    41 6 Отговор

    До коментар #20 от "НПО-тата са виновни":

    Определено НПО-тата носят вина и се надявам да се докаже. Ходят по училищата и им правят на пастет мозъците как що и как от всякъде дебнат педофили ...

    Коментиран от #71

    21:00 06.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ...

    17 59 Отговор

    До коментар #19 от "Да,бе":

    Педофил те прави, че си на 37 и искаш да спиш с момичета на 15, които може спокойно да си ти дъщери. Дали това е първия случай, в който той си търси от деца?

    Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.

    21:03 06.08.2026

  • 32 абе, да

    81 9 Отговор

    До коментар #19 от "Да,бе":

    Провален в личен план означава да си безделник, да си престъпник, да си умствено и нравствено деградирал. Да нямаш приятелка когато си на 37 години, в днешни е нещо нормално за повечето свестни мъже. Първо, защото социалния кръг е силно стеснен, а ако работят онлайн е направо липсващ. Второ, защото повечето жени днес са силно повлияни от реалитата, в които всяка простакеса с изкуствени устни и гърди търси милионер. Е, да де, ама свестните мъже в повечето случаи не са милионери, работят по 10 часа и изкарват толкова, колкото да изкарат месеца. Да издържат семейство дори не могат да си мечтаят... но имат нужда от любов и това е съвсем нормално. Момичето е казало, че е на 15 години, а всъщност е било на 17. В интернет се лъже много и със сигурност жертвата е знаела това, затова е отишъл да види момичето и да разбере дали го лъже. Няма данни да й е посегнал сексуално и никой не знае дали би го направил. Такава среща никого не прави педофил, а най-отвратително е да се прехвърля вината върху жертвата, а не върху убийците, били те и непълнолетни.

    Коментиран от #37, #49, #74

    21:03 06.08.2026

  • 33 Хаха

    8 54 Отговор
    Един педофил по малко,от ЛГБТ реват ...

    21:06 06.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Трънчо

    39 3 Отговор
    Предайте ги на китайския съд. Точно за два дни ще им бъдат наложени справедливи наказания! Тези са бъдещето на България. Новото поколение , както го наричате......🤮

    21:07 06.08.2026

  • 36 Само

    44 9 Отговор

    До коментар #15 от "Мерзост "Прогресивна"":

    Да кажа,тези дечица са родени и възпитавани по времето на управлението на бойко борисов.Каквато е територията такова е и възпитанието.От 36г.демокрация това е резултата.Ок?

    21:08 06.08.2026

  • 37 Хаха

    13 32 Отговор

    До коментар #32 от "абе, да":

    Ако беше твоята дъщеря друго щеше да говориш.

    Коментиран от #38, #40

    21:08 06.08.2026

  • 38 Да,бе

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    От такива "връзки" не чакай потомство.

    21:12 06.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 абе, да

    71 6 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Моята дъщеря поне засега не примамва с 20 години по-възрастни от нея мъже, за да раздава правосъдие като ги обявява да педофили. Разума ли си загубихте, как може и през ум да ви мине, че с такава жестокост може да бъде убит човек и то от деца по смисъла на закона? Как разбрахте, че жертвата е педофил? Имате ли доказателства? Среща с момиче, което те изкушава сексуално, все още нищо не означава. Това, което трябва да ви притеснява е, не, че мъжът е отишъл на среща с момиче, а това, че деца убиват по изключително жесток начин и има такива, които ги оправдат. Това е някаква лудост.

    Коментиран от #44, #95

    21:13 06.08.2026

  • 41 съдията

    45 3 Отговор
    Максимални присъди за предумишлено убийство.

    21:13 06.08.2026

  • 42 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    18 12 Отговор
    Комунистическите отрочета са примамили един свестен българин с цел да го убият и са го убили малките терористични партизанчета съдисти кръволоци . Досущ престъпни като бабите и дядовците си болшевишки отпа-дъци

    21:16 06.08.2026

  • 43 Истината

    33 4 Отговор
    В България любов не можеш да откриеш ако си мъж ,тук можеш само смъртта си да откриеш а в най добрия случай куп болести

    Коментиран от #79

    21:18 06.08.2026

  • 44 Хаха

    23 16 Отговор

    До коментар #40 от "абе, да":

    Много я знаеш какво прави като излезе от къщи.Да не ходи с ламаринени гащи, бодикамера и GPS на тутката?

    21:20 06.08.2026

  • 45 Стани Бай-Тошо...!

    33 3 Отговор
    Стани да въведеш ред в изтърваната ни държава...!

    21:24 06.08.2026

  • 46 засекретен ти е бил

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    мозъка тогава ако изобщо си живял тогава…

    21:25 06.08.2026

  • 47 Горски

    42 0 Отговор
    Има подобни случаи, когато не завършват със смърт, но жестокостта е ужасна. Ако е търсил в Интернет приятелка, възможно е да са му направили капан, като някои от тях се преставил за дама която търси сериозна връзка. Най вероятно срещата е била определена в този район. Престъпниците разбира се са за затвора, но по-зле от тях е немитата маса, която одобрява това престъпление на омразата, с каквито коментари беше пълен форумът вчера. Отделно, че трябва доста да се помисли и за закона за самоотбраната, когато тя е неизбежна!

    Коментиран от #73

    21:26 06.08.2026

  • 48 Да се проучат родословно малките убийци

    28 4 Отговор
    Да не са от тия които спасихме навремето от концлагерите. Защото действията им много наподобяват действията на еврейските престъпници в палестинските територии незнайно защо наричани заселници

    21:27 06.08.2026

  • 49 Абе тези млади садисти

    26 4 Отговор

    До коментар #32 от "абе, да":

    Според мен са повлияни от НПО-та които постоянно ги облъчват че от всякъде ги дебнат педофили и трябва да ги провокират и подстрекават за да бъдат уж хващани. Акаунти в сайтове за възрастни даже им създават. И хора от службите също подстрекават подобни действия че и семинари водят. Определено трябва да се провери в училището им кои са били външни лектори по някоя европрограма скоро и всичко ще стане ясно. Толкова масово и организирано да е, има нещо гнило.

    Коментиран от #55

    21:27 06.08.2026

  • 50 Пенсионер

    28 3 Отговор
    Понеже са непълнолетни според закона на модерния ЕС не могат да носят отговорност за действията си и ще са вкъщи при мама и тати същите бокл..ци като децата си

    Коментиран от #67

    21:28 06.08.2026

  • 51 Казанлъшкия

    32 3 Отговор
    И аз нещо не вярвам на скалъпената версия на МВР. Пак прикриват истината. За всички млади лекета трябва по 20 г.затеир без право на помилване. Измъчвали са го зверски!

    21:29 06.08.2026

  • 52 До Ком 28

    31 2 Отговор
    Престанете да измисляте лъжи за социализма , искаш да оправдаеш изродчетата .

    21:29 06.08.2026

  • 53 Малката кифла ловяла педофили

    42 2 Отговор
    Обаче ако "педофила" не беше средностатистически 37годишен мъж, а беше 50годишен чичко паричко щеше още на място да му извърти един дюдюк.

    Коментиран от #60, #89

    21:32 06.08.2026

  • 54 Всеки Да си Носи Последствията !

    7 12 Отговор
    Тоя Вече си ги е понесъл За лековерието !

    Ако Случая Е Такъв !

    21:38 06.08.2026

  • 55 Ей точно след подобно посещение на

    25 2 Отговор

    До коментар #49 от "Абе тези млади садисти":

    външни лектори по евро-програма децата от 7 клас почнаха масово да се страхуват от спирката до блока си сами да ходят ако е здрач или тъмно .... иначе в района никога подобна престъпност е нямало. Ей тва е заслугата от подобни "инициативи" на олигофрените в МОН

    21:39 06.08.2026

  • 56 Тези също са наивни и доверчиви...

    16 15 Отговор
    Не мисля, че е редно 37-годишен да си търси приятелка сред 15-годишните.

    21:39 06.08.2026

  • 57 хмм

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мерзост "Прогресивна"":

    Прав си, че се получи странно съвпадение, по време, на двата случая, което навежда на мисълта, че трябва да се търсят подбудителите!

    21:45 06.08.2026

  • 58 БАРС

    17 3 Отговор
    ММЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ ДА СЕ ВЪРНЕНЕ ОТ 14 ГОД.НАГОРЕ ПРИУЧАСТИЕ В УМИШЛЕННО УБИЙСТВО.НЕКА РОДИТЕЛИТЕ ДА СИ ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА А НЕ ДА МИ ЖМАКАТ ПО ТЕЛЕФОНИТЕ ТИК ТОК ИЛИ ФЕЙСА И БОГ ЗНАЕ ДЕ ОЩЕ .КОГАТО НЯМА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ТАКА Е

    21:46 06.08.2026

  • 59 Бъдеще

    16 2 Отговор
    Децата не правят тези неща заради себе си.По инерция ги правят заради тези в тик ток и подобни.Родителите им трябва да бъдат задържани и съдени.Не е трябвало да правят деца.

    21:46 06.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Исторически парк

    5 11 Отговор
    На педофилите вече така ли им викат

    21:51 06.08.2026

  • 63 Ивелин Михайлов

    5 16 Отговор
    Друг път да не се доверява на 10 годишни момченца в нета

    21:51 06.08.2026

  • 64 Тези,

    12 3 Отговор
    Келемета са обречени и тук да не ги съдят, Оня от горе съди

    21:52 06.08.2026

  • 65 Мимч

    20 2 Отговор
    Тия всичките са за пандиза поне по минимум 20 години..Но,като знаем как съдиите са подкупени накрая може и да ги пуснат...

    21:52 06.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер":

    Не точно, но както се изрази заместник окръжния прокурор на Пловдив присъдите са силно редуцирани за възръстта до 16 години и 16-18 години.

    21:52 06.08.2026

  • 68 Покажете!

    17 5 Отговор
    Покажете физиономиите на тези изроди, изверги и садисти, тези черноризци от "Прогресивния" Комсомол, дето сега му ивкат "Радев Югенд"! покажете и роадителите на изродите, защото те със исгурност са по-големи изверги, изроди и садисти от тях, след като са отгледали "чудовища"! И никаква милост към убийците, никаква! Много важно като са непълнолетни! Да заминават веднага в затворла и там братята - роми да им нацепят задници--е? Да им ги цепят всяка веечр,, пък рРодителите" им изродите да ги утешават!

    Коментиран от #69

    21:54 06.08.2026

  • 69 Лицата не знам

    10 4 Отговор

    До коментар #68 от "Покажете!":

    Ама сигурно имената им са ицхах, херцог, яков или нещо подобно

    21:55 06.08.2026

  • 70 Тъжна работа

    25 2 Отговор
    Тъжна работа , присяда ти и не ти се говори изобщо. Всичко е сбъркано.

    Къде е айляка на 80те и 90те?
    Гейтс, Джобс и другите направиха хубави неща тези 40 години, ама в ръцете на маймуни си е направо оръжие.
    Интернет трябва да е само за бизнес. Моментално шътдаун на всякакви социални мрежи, ич не ми дреме някой си къде почивал

    22:01 06.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Герои бре .... повлияни от

    17 2 Отговор
    подобни НПО лъжи: .... Над 7 действали групи: Граждани от цяла България, които отделиха от времето и сигурността си, за да не остават безучастни;

    200+ заловени педофили: Хиляди часове разследвания, чатове под прикритие и залавяния на терен;

    3 осъдени от държавата: Бюрокрация, която предпочита бездействието, принуждавайки обществото само да търси решения..

    ...... Нито едно не е вярно но създава модели на поведение и убийци

    Коментиран от #82

    22:03 06.08.2026

  • 73 Не бих поварвал на Никого !

    14 3 Отговор

    До коментар #47 от "Горски":

    По Интернет !

    22:03 06.08.2026

  • 74 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "абе, да":

    Изцяло съм съгласен с написаното от теб.....

    22:04 06.08.2026

  • 75 Българин

    18 3 Отговор
    Днес вървях и си мислех, че е крайно време "децата" да започнат да си носят отговорност като възрастни. Такова нещо "детско" не е имало преди 100-200 години. Правят нещо, наказвали са ги като възрастни. Ма бил непълнолетен. Бесили са ги наред.

    А то какво било станало!

    22:04 06.08.2026

  • 76 Дзак

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да,бе":

    Не всички имат мутренски стаж!

    22:05 06.08.2026

  • 77 Рататуи

    8 10 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Кой? Родителите им! Това може да са само идиоти, които не спряха да говорят за педофили по случай в Петрохан. Такива едни видях, как преди години нападнаха един негър, само че негърът се оказа як и ги наби. Тогава едни други набиха китайския аташе.

    И какво е общото между тогава и сега? Тогава беше Жан Виденов на власт, а сега е Радев - все видни комунисти.

    22:06 06.08.2026

  • 78 az СВО Победа 81

    19 2 Отговор
    Печалният резултат от 37г. деградация, пропагандно маскирана като... демокрация

    22:07 06.08.2026

  • 79 Дзак

    0 6 Отговор

    До коментар #43 от "Истината":

    Всеки с проблемите си!

    22:08 06.08.2026

  • 80 Хъц

    24 5 Отговор
    Каква е историята тук? Подлъгали са го и издебнали са го и са го пребили и убили?

    Какви деца са това? Това изроди! Ако тоя е бил "педофил", трябвало е да го предадат на полицията.

    Тия днес убили педофил, утре ще убият за нещо друго. Чии са тия деца? Такива деца не са случайни.

    22:10 06.08.2026

  • 81 Трябва си смъртна

    14 0 Отговор
    Присъда. Така гадовете ще бъдат изтребени и ще остават нормалните хора.

    22:16 06.08.2026

  • 82 И НПО-то

    16 1 Отговор

    До коментар #72 от "Герои бре .... повлияни от":

    получава 232000 евра и достъп до българските училища с любезното съдействие на малоумниците в МОН ! Схващате ли за какво ви говоря?

    22:21 06.08.2026

  • 83 Земя !

    10 3 Отговор
    На Която !

    Да Те Е Срам !

    Да Стъпиш !

    Коментиран от #84

    22:23 06.08.2026

  • 84 Разкраченото писане е

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Земя !":

    Неприемливо.

    Коментиран от #85

    22:54 06.08.2026

  • 85 Сложих ти минус по погрешка

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Разкраченото писане е":

    Напълно съм съгласен с мнението ти.

    22:55 06.08.2026

  • 86 Трябва участниците в убийството

    11 0 Отговор
    Да получат Максимална присъда според закона а от там на сетне всевишния да им бере грижата.

    23:04 06.08.2026

  • 87 Едно друг мъж беше убит от кучета на

    10 2 Отговор
    Витоша преди два три месеца. И нищо.

    Коментиран от #103

    23:06 06.08.2026

  • 88 Почти същия случай беше на Витоша

    13 1 Отговор
    Явно някой безотговорно или умишлено беше пуснал кучета които разкъсаха невинен човек и нищо. Той беше на същата възраст като този мъж. Жалко е да загиват нелепо хора.

    23:10 06.08.2026

  • 89 За нея трябва най тежкото наказание

    15 0 Отговор

    До коментар #53 от "Малката кифла ловяла педофили":

    На всичкото отгоре не е ходила на училище. Тя явно е тарторката на компанията. Убийството е умишлено !

    23:18 06.08.2026

  • 90 дядо дръмпир

    16 1 Отговор
    Преди години сте забравили имаше подобен случай.6-7 изродчета се гавриха с бездомен човек и мина един младеж от австралия и закла едното изродче щото и него го нападнали,та закланото се оказа син на някакъв психолог-комунага и младежа от австралия лежа доста години в затвор в бг.Но явно трябва да се появи някой с мачете и в пловдив....Ако има правосъдие родителите на убийците трябва да платят огромна кръвнина или да бъдат линчувани!

    Коментиран от #91

    23:22 06.08.2026

  • 91 дядо дръмпир

    9 1 Отговор

    До коментар #90 от "дядо дръмпир":

    Този дето е сложил минус е от тези дето тогава защитаваха ,вандалите в центъра на софия,но добре ,че ги възпита младежа от австралия да имат едно на ум...като нападат хора...току виж някой да ги Види като манатарки .........

    23:31 06.08.2026

  • 92 Психологът им обяснява

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    какво е туй нещо Бай Ставри.

    23:45 06.08.2026

  • 93 факт

    20 0 Отговор
    Говорим за предумишлено убийство, което е планирано, организирано и заснето на живо в Тик Ток. Не говорим за деца, а за същества лишени от разум, чувства и срам. Дори на 10-годишна възраст децата имат изградена ценностна система, която им позволява безпогрешно да различават доброто от лошото, редното от нередното. Убийците са били на възраст между 14 и 17 години, според действащото законодателство те са частично дееспособни и могат да вземат решения, за чиято валидност законът изисква съгласието на родителите. Всеки, който е отглеждал дете, знае, че на тази възраст те могат да мислят самостоятелно и подобно зверство няма никакво, абсолютно никакво обяснение, а още по-малко оправдание. Те не просто са искали да го убият, те са искали да го малтретират, да го унижават и накрая да го довършат онлайн пред избраната си публика, която с радост е наблюдавала как се раздава "правосъдие" в реално време. Те са осъзнавали свойството и значението на постъпката и са желаели смъртта на жертвата. Такива същества никога няма да се поправят и крехката възраст не може да послужи за по-щадящо наказание, в какъвто смисъл е преправеният ни демократичен наказателен кодекс. Гърбавият само гробът го изправя, но тези изроди ще се отърват с минимални наказания и ще продължат да изкривяват представите си за света, който става все по-уродлив благодарение на тях. Важно е обаче да научим кои са родителите, отгледали тези нечовеци, с какво се занимават, колко време са отделяли на децата

    00:00 07.08.2026

  • 94 Гого

    15 0 Отговор
    Бдение!!!
    Какво бдение?!?
    Организация и изтребване на тия Уроди!
    Както ги пуснат и приключват!
    А на следващ етап "родителска среща"!
    Боклуците са ги създали Боклуци!

    00:11 07.08.2026

  • 95 Я съм Я

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "абе, да":

    Браво мен един да напише истината !!! Тия деца как така не се сетиха да дадат сигнал в полицията те да го закопчаят ? След като са го пребили и са му скачали по главата и гърдите как нито едно от 10 не се сети да се обади на линейка да каже ей тука случайно видяхме един човек ... Те са го оставили снимали са го да имат грасив пост в тикток и да са звезди !!!

    00:48 07.08.2026

  • 96 Задържаните ако ги пуснат

    7 1 Отговор
    Не знам как ще ги гледаме по улиците.

    Коментиран от #99

    00:54 07.08.2026

  • 97 Дано поне да са им взели телефоните

    7 0 Отговор
    В ареста , защото за тия адовски изчадия това си е наказание. Но едва ли.

    01:05 07.08.2026

  • 98 "младите" в беге гетото

    5 1 Отговор
    са утайката на човечеството!!!

    01:21 07.08.2026

  • 99 да покажат снимки

    7 0 Отговор

    До коментар #96 от "Задържаните ако ги пуснат":

    на грозните им селски мутри

    01:22 07.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ха ха

    1 3 Отговор
    ченгесарска разработка , пращат му профили на пощата или фейса които е отворил , повярвал е и е отишла на среща с жена , капитализма и дивия милиционеризъм до там водят , алчност и терор , отделно пък ползването на психотронно оръжие усложнява нещата

    05:00 07.08.2026

  • 102 до къде доведоха

    2 0 Отговор
    информационните технологии. Кръв и зрелище.И всичките да ни изтребят, пак някоя подрастваща гадина, ще се е скрила

    06:35 07.08.2026

  • 103 днес

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Едно друг мъж беше убит от кучета на":

    Е, там милицята си свърши работата - първо беше мечка, после мечка с малко мече, после кучета, а никой не помисли, че може да са бригади за зелена природа, возещи комфортно клиенти в багажник - нали се връщаме към средата на 90-те!!!

    09:01 07.08.2026

  • 104 странно

    2 4 Отговор
    е все пак, че 37-годишен "млад, доверчив и наивен" се среща на това място с 15-годишна. Не оправдавам насилието, но случаят се разглежда доста едностранно и първично в медиите.

    09:21 07.08.2026

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