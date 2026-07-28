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Райо Валекано остана без стадино броени седмици преди старта на Ла Лига

Райо Валекано остана без стадино броени седмици преди старта на Ла Лига

28 Юли, 2026 17:37 532 0

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Неочакван обрат: Стадионът във Вайекас затворен заради сериозни нередности

Райо Валекано остана без стадино броени седмици преди старта на Ла Лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямо напрежение разтърси испанския футбол, след като Райо Валекано остана без своя дом само няколко седмици преди началото на новия сезон в Ла Лига. Властите в автономна област Мадрид взеха безпрецедентно решение – временно отнеха концесията на „Естадио де Вайекас“ и наредиха спешни ремонтни дейности, след като технически одит разкри шокиращи пропуски в поддръжката на съоръжението.

Проверката на стадиона извади наяве редица сериозни проблеми – липса на необходимата документация за безопасност, компрометирани електрически и противопожарни инсталации, риск от разпространение на легионела, както и превръщане на зоните за хранене в нерегламентирани складове за отпадъци. Регионалните власти обвиниха клуба в системно пренебрегване на задълженията по поддръжката, което поставя под въпрос сигурността на зрителите.

В отговор на тревожните открития, строителните екипи ще започнат работа по стадиона незабавно. Очаква се ремонтните дейности да продължат между два и шест месеца, което означава, че Райо Валекано ще трябва да търси ново място за домакинските си мачове през този период. Клубът е изправен пред истинско предизвикателство – да намери подходящ алтернативен стадион, който да отговаря на изискванията на Ла Лига.

Тази намеса е само началото на мащабен проект за обновяване на „Естадио де Вайекас“, оценен на внушителните 60 милиона евро. В следващите две години се предвижда изграждането на изцяло нова трибуна и цялостна модернизация на съоръжението, което ще върне стадиона сред най-съвременните в Испания.


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