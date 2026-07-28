Райо Валекано остана без стадино броени седмици преди старта на Ла Лига

Голямо напрежение разтърси испанския футбол, след като Райо Валекано остана без своя дом само няколко седмици преди началото на новия сезон в Ла Лига. Властите в автономна област Мадрид взеха безпрецедентно решение – временно отнеха концесията на „Естадио де Вайекас“ и наредиха спешни ремонтни дейности, след като технически одит разкри шокиращи пропуски в поддръжката на съоръжението.

Проверката на стадиона извади наяве редица сериозни проблеми – липса на необходимата документация за безопасност, компрометирани електрически и противопожарни инсталации, риск от разпространение на легионела, както и превръщане на зоните за хранене в нерегламентирани складове за отпадъци. Регионалните власти обвиниха клуба в системно пренебрегване на задълженията по поддръжката, което поставя под въпрос сигурността на зрителите.

В отговор на тревожните открития, строителните екипи ще започнат работа по стадиона незабавно. Очаква се ремонтните дейности да продължат между два и шест месеца, което означава, че Райо Валекано ще трябва да търси ново място за домакинските си мачове през този период. Клубът е изправен пред истинско предизвикателство – да намери подходящ алтернативен стадион, който да отговаря на изискванията на Ла Лига.

Тази намеса е само началото на мащабен проект за обновяване на „Естадио де Вайекас“, оценен на внушителните 60 милиона евро. В следващите две години се предвижда изграждането на изцяло нова трибуна и цялостна модернизация на съоръжението, което ще върне стадиона сред най-съвременните в Испания.