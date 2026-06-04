Олимпиакос стартира с победа във финалната битка срещу Панатинайкос – Везенков с по-скромен принос

Гръцкото баскетболно дерби между Олимпиакос и Панатинайкос отново разпали страстите, като "червено-белите" се наложиха с 82:76 в първия сблъсък от финалната серия на шампионата. Срещата се игра в залата в Пирея.

Българската звезда Александър Везенков този път не бе сред главните действащи лица, но въпреки по-скромната си вечер, допринесе с 16 точки и 6 борби за успеха на Олимпиакос. За 31 минути на паркета Везенков показа стабилност, макар и да не бе толкова резултатен, колкото феновете са свикнали да го виждат.

Френският национал Еван Фурние се отличи като най-резултатен за Олимпиакос с 20 точки, а сръбският център Никола Милутинов впечатли с "дабъл-дабъл" – 10 точки и 12 борби, затвърждавайки доминацията си под коша. Тандемът имаше ключова роля в решаващите моменти на срещата.

Въпреки поражението, турският национал Джеди Осман бе истински мотор за Панатинайкос, реализирайки 23 точки. Американският гард Кендрик Нън също се отличи с 20 точки, но усилията им не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на мача в полза на "зелените".

Втората среща от финалната серия ще се проведе на 5 юни в Атина, където Панатинайкос ще търси реванш пред собствена публика. Серията се играе до три победи.