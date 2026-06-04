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Върджил ван Дайк: Бях напълно изненадан, когато научих за уволнението на Арне Слот

Върджил ван Дайк: Бях напълно изненадан, когато научих за уволнението на Арне Слот

4 Юни, 2026 14:10 613 1

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Капитанът на Ливърпул разкрива емоциите си след внезапната смяна на треньорския пост

Върджил ван Дайк: Бях напълно изненадан, когато научих за уволнението на Арне Слот - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от изненади заля Ливърпул, след като клубът обяви раздялата с досегашния мениджър Арне Слот. Решението, взето в събота, дойде като гръм от ясно небе за мнозина, включително и за капитана на "червените" – Върджил ван Дайк. Холандският защитник не скри изненадата си от внезапната промяна, която разтърси съблекалнята на мърсисайдци.

"Бях напълно изненадан, когато научих за уволнението на Арне Слот", сподели Ван Дайк, който в момента се готви за предстоящото световно първенство с националния отбор на Нидерландия. "Тъкмо бях пристигнал в Амстердам, когато попаднах на новината. Веднага след това разговарях с Арне и неговия асистент Сипке Хълсхоф, за да им благодаря за отдадеността и усилията, които вложиха в отбора. Пожелах им успех в бъдещите им начинания".

Ван Дайк призна, че миналият сезон не е оправдал очакванията на феновете и ръководството, но изрази увереност, че Ливърпул ще преодолее предизвикателствата. "Вярвам, че клубът ще намери правилния път напред. Решението вече беше взето, когато говорих с ръководството – не са се консултирали с мен, но това е част от реалността във футбола," допълни капитанът.


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  • 1 Тома

    2 0 Отговор
    Прави се на луд.

    15:09 04.06.2026

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